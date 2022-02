Χρυσά Βατόμουρα: Αυτές είναι οι υποψηφιότητες για τα χειρότερα της χρονιάς

Η τελετή απονομής των Razzies θα γίνει -παραδοσιακά- την παραμονή των Όσκαρ.

Λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα φετινά Όσκαρ, τα Χρυσά Βατόμουρα, γνωστά και ως Razzies, ανακοίνωσαν τις υποψηφιότητες για τα χειρότερα της χρονιάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος την τιμητική του έχει ο (αγνώριστος ομολογουμένως) Τζάρεντ Λέτο ως Πάολο Γκούτσι για τη «γελοία ιταλική προφορά» του House of Gucci.



Ο Ρίντλεϊ Σκοτ δεν πρέπει να νιώθει ιδιαίτερα κολακευμένος φέτος, καθώς Χρυσό Βατόμουρο διεκδικεί ακόμα ένας πρωταγωνιστής του και συγκεκριμένα ο Μπεν Άφλεκ για τον ρόλο του στην έτερη ταινία του σκηνοθέτη, «The Last Duel».



Στους υποψήφιους για Χρυσό Βατόμουρο είναι επίσης ο ΛεΜπρόν Τζέιμς για το «Space Jam: A New Legacy», ο γιος του Κλιντ Ίστγουντ, Σκοτ, για το «Dangerous», αλλά και η Μέγκαν Φοξ για το «Midnight in the Switchgrass».

Οι φετινές υποψηφιότητες αναδείχτηκαν από τις ψήφους των 1.000 και πλέον μελών των Razzies σε ΗΠΑ και άλλες χώρες. H τελετή απονομής για τα Χρυσά Βατόμουρα 2022 αναμένεται να γίνει στις 26 Μαρτίου 2022, μια μέρα πριν την απονομή των βραβείων Όσκαρ.

Δείτε αναλυτικά τις φετινές υποψηφιότητες για τα Χρυσά Βατόμουρα:





Χειρότερη Ταινία

Diana the Musical (The Netflix Version)

Infinite

Karen

Space Jam: A New Legacy

The Woman in the Window

Χειρότερος Ηθοποιός

Scott Eastwood, Dangerous

Roe Hartrampf (as Prince Charles), Diana the Musical

LeBron James, Space Jam: A New Legacy

Ben Platt, Dear Evan Hansen

Mark Wahlberg, Infinite

Χειρότερη Ηθοποιός

Amy Adams, The Woman in the Window

Jeanna de Waal, Diana the Musical

Megan Fox, Midnight in the Switchgrass

Taryn Manning, Karen

Ruby Rose, Vanquish

Χειρότερος Β' Γυναικείος Ρόλος

Amy Adams, Dear Evan Hansen

Sophie Cookson, Infinite

Erin Davie (as Camilla), Diana the Musical

Judy Kaye (as both Queen Elizabeth and Barbara Cartland), Diana the Musical

Taryn Manning, Every Last One of Them

Χειρότερος Β' Ανδρικός Ρόλος

Ben Affleck, The Last Duel

Nick Cannon, The Misfits

Mel Gibson, Dangerous

Gareth Keegan (as James Hewitt, the Muscle-Bound Horse Trainer), Diana the Musical

Jared Leto, House of Gucci

Χειρότερη ερμηνεία του Bruce Willis σε ταινία του 2021

Bruce Willis, American Siege

Bruce Willis, Apex

Bruce Willis, Cosmic Sin

Bruce Willis, Deadlock

Bruce Willis, Fortress

Bruce Willis, Midnight in the Switchgrass

Bruce Willis, Out of Death

Bruce Willis, Survive the Game

Χειρότερο Κινηματογραφικό Ζευγάρι

Any Klutzy Cast Member & Any Lamely Lyricized (or choreographed) Musical Number, Diana the Musical

LeBron James & Any Warner Cartoon Character (or Time-Warner product) He Dribbles on, Space Jam: A New Legacy

Jared Leto & Either His 17-Pound Latex Face, His Geeky Clothes or His Ridiculous Accent, House of Gucci

Ben Platt & Any Other Character Who Acts Like Platt Singing 24-7 is Normal, Dear Evan Hansen

Tom & Jerry (aka Itchy & Scratchy), Tom & Jerry the Movie

Χειρότερο Remake, Rip-Off ή Sequel

Karen (inadvertent remake of Cruella deVil)

Space Jam: A New Legacy

Tom & Jerry the Movie

Twist (rap remake of Oliver Twist)

The Woman in the Window (rip-off of Rear Window)

Χειρότερος Σκηνοθέτης

Christopher Ashley, Diana the Musical

Stephen Chbosky, Dear Evan Hansen

Coke Daniels, Karen

Renny Harlin, The Misfits

Joe Wright, "The Woman in the Window

Χειρότερο Σενάριο

Diana the Musical, Joe DiPietro

Karen, Coke Daniels

The Misfits, Kurt Wimmer και Robert Henny

Twist, John Wrathall και Sally Collett

The Woman in the Window, Tracy Letts, βασισμένο στο μυθιστόρημα της A.J. Finn





