Η Χάλι Μπέρι τρώει τη σκόνη της Μιμής Ντενίση στο ελληνικό box office!

Δείτε αναλυτικά τις 10 πιο εμπορικές ταινίες στα ελληνικά σινεμά για το τετραήμερο 3 έως 6 Φεβρουαρίου 2022.

Νέα μείωση εισιτηρίων παρατηρείται στο ελληνικό box office κατά την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου η οποία έκοψε σχεδόν 4.000 λιγότερα εισιτήρια από την προηγούμενη. Συνολικά, σε πανελλαδική κλίμακα 24 ταινίες έκοψαν όλες μαζί 45.549 εισιτήρια.



Το αξιοσημείωτο είναι ότι οι θεατές που πήγαν σινεμά τις προηγούμενες μέρες, έφεραν την ταινία της Μιμής Ντενίση «Σμύρνη μου αγαπημένη» που προβάλλεται για έβδομη εβδομάδα, στην κορυφή του ελληνικού box office. Η επίδοσή αυτή, έχει φέρει την ταινία μια ανάσα από τα 200.000 εισιτήρια (198.624 μαζί με το τετραήμερο της έβδομης εβδομάδας προβολής της).



Παράλληλα, το Moonfall με την Χάλι Μπέρι δεν έδειξε να πτοείται από τις αρνητικές κριτικές που έχει λάβει και έτσι ακολουθεί στην δεύτερη θέση των 10 πιο εμπορικών ταινιών για αυτό το τετραήμερο.



Για την ιστορία, το νέο Scream έχει υποχωρήσει πλέον στην όγδοη θέση της λίστας, ενώ ο Spider-Man παραμένει σταθερά μέσα στην πρώτη πεντάδα και συγκεκριμένα στην τέταρτη θέση.



Δείτε αναλυτικά το Top-10 των εισιτηρίων για το τετραήμερο 3 έως 6 Φεβρουαρίου 2022:



1. «Σμύρνη μου αγαπημένη», 7.145 εισιτήρια (71 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 198.624 (7η εβδομάδα προβολής)



2. «Moonfall», 5.986 εισιτήρια (71 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 5.986 (1η εβδομάδα προβολής)



3. «Το μονοπάτι των χαμένων ψυχών», 5.466 εισιτήρια (51 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 34.394 (3η εβδομάδα προβολής)



4. «Spider-Man: No Way Home», 5.419 εισιτήρια (47 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 450.375 (8η εβδομάδα προβολής)



5. «Τραγούδα! 2», 4.449 εισιτήρια (55 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 91.558 (8η εβδομάδα προβολής)



6. «Μια χαρούμενη οικογένεια 2», 3.939 εισιτήρια (85 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 3.939 (1η εβδομάδα προβολής)



7. «Belfast», 3.832 εισιτήρια (64 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 10.638 (2η εβδομάδα προβολής)



8. «Scream», 3.211 εισιτήρια (38 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 55.622 (4η εβδομάδα προβολής)



9. «Ενκάντο», 2.260 εισιτήρια (28 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 57.698 (11η εβδομάδα προβολής)



10. «Πίτσα γλυκόριζα», 888 εισιτήρια (13 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 13.624 (5η εβδομάδα προβολής)



