Νικ Μέισον: Ο ντράμερ των Pink Floyd στην Ελλάδα για δύο συναυλίες

Ο Νικ Μέισον θα παίξει ζωντανά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο.

Ο Νικ Μέισον, εμβληματικός ντράμερ των Pink Floyd, έρχεται μαζί με το συγκρότημά του για να δώσει δύο μοναδικές συναυλίες σε Θεσσαλονική κι Αθήνα παραδίδοντας μαθήματα σπουδαίας ροκ ιστορίας. Την Παρασκευή 3 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους και το Σάββατο 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων ο θρυλικός μουσικός αναμένεται να παρουσιάσει δύο φαντασμαγορικά οπτικοακουστικά σόου, που όμοιά τους ελάχιστα έχουμε δει στη χώρα μας.

O Νικ Μέισον είναι ένας από τους σπουδαιότερους ροκ μουσικούς όλων των εποχών, καθώς συμμετείχε ως ντράμερ αλλά και συνθετικά σε όλους τους δίσκους των εμβληματικών Pink Floyd οι οποίοι καθόρισαν με τον ήχο τους τις στιγμές ολόκληρων γενιών μουσικόφιλων. Μέσα από την πορεία του στην σπουδαία 55χρονη καριέρα του ο Νικ Μέισον έγινε ένας από τους επιδραστικότερους ντράμερ της σύγχρονης μουσικής ιστορίας μας. To set το οποίο θα παρουσιάσει στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας περιοδείας του θα περιλαμβάνει τις λαμπρότερες στιγμές της δισκογραφίας του κι ένα πρωτοποριακό οπτικοακουστικό σόου που λαμβάνει διθυράμβων κι αποθεωτικών κριτικών στο εξωτερικό.

Στο set της περιοδείας των Nick Mason's Saucerful Of Secrets κεντρικό ρόλο διαδραματίζουν οι μουσικές στιγμές από τα πρώτα χρόνια των Pink Floyd μέχρι και το άλμπουμ του 1972 Obscured by Clouds, συμπεριλαμβανομένου του επικού Echoes. Οι Nick Mason's Saucerful Of Secrets απαρτίζονται από τους - Νικ Μέισον, Γκάρι Κεμπ, Γκάι Πρατ, Λι Χάρις και Νρομ Μπέκεν.

Το συγκρότημα, προεξάρχοντος του Μέισον έχει δώσει πολλές sold out συναυλίες, φέρνοντας στο νου κάποιες από τις πιο αξιομνημόνευτες εμφανίσεις τις οποίες οι Pink Floyd χάρισαν στο κοινό τους στα 60's.

Πληροφορίες για τα εισιτήρια



H προπώληση της συναυλίας στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων διεξάγεται μέσω του: www.viva.gr



Η προπώληση της συναυλίας στο Θέατρο Δάσους διεξάγεται μέσω του:

www.ticketmaster.gr. Τηλεφωνικό κέντρο Ticketmaster: 211 19 81 535.



Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.



Διαβάστε επίσης:



Οι ταινίες της εβδομάδας στα σινεμά: Άρωμα Όσκαρ και μπόλικη δράση

Διαγωνισμός Newsbomb.gr: Διεκδικήστε διπλή πρόσκληση για την θεατρική παράσταση «Το Μινόρε»