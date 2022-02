Στο «φως» ιερό 9.000 ετών στην έρημο της Ιορδανίας

O χώρος είναι σε άρτια κατάσταση, αναφέρουν οι αρχαιολόγοι.

Μια ομάδα Ιορδανών και Γάλλων αρχαιολόγων έφεραν στο φως ένα ιερό ηλικίας περίπου 9.000 ετών σε νεολιθικό καταυλισμό, στην ανατολική έρημο της Ιορδανίας, αναφέρει το ΑP.



«Ο χώρος είναι μοναδικός, λόγω της άρτιας κατάστασής του», δήλωσε ο Ιορδανός αρχαιολόγος και συνδιευθυντής του έργου, Wael Abu-Azziza. «Είναι 9.000 ετών και όλα ήταν σχεδόν άθικτα».



To ιερό είναι κοντά σε μεγάλα οικοδομήματα γνωστά ως «χαρταετοί της ερήμου», -που βρίσκονται διάσπαρτα στις ερήμους της Μέσης Ανατολής-, ή αλλιώς παγίδες που πιστεύεται ότι έβαζαν άγριες γαζέλες που προορίζονταν για σφαγή.



Μέσα στο ιερό υπήρχαν δύο λαξευτές ορθογώνιες πέτρες που έφεραν ανθρωπόμορφες φιγούρες, η μία συνοδευόταν από μια αναπαράσταση του «χαρταετού της ερήμου». Ακόμα υπήρχε ένας βωμός, μια εστία, θαλάσσια όστρακα και μία μικρή κατασκευή για την παγίδευση γαζελών.



