O Batman απόλυτος κυρίαρχος του ελληνικού box office

To νέο The Batman έκοψε 47.469 εισιτήρια σε 117 κινηματογραφικές αίθουσες

Δείτε αναλυτικά τις 10 πιο εμπορικές ταινίες στα ελληνικά σινεμά για το πενθήμερο 10 έως 13 Μαρτίου 2022.

Η νέα ταινία The Batman, με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον, συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα του ελληνικού box office για δεύτερη συνεχή εβδομάδα κόβοντας συνολικά 158.314 εισιτήρια.



Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η νέα άφιξη της Disney/Pixar, Πάντα στο Κόκκινο που φαίνεται να κερδίζει μικρούς και μεγάλους.



Στις 10 πιο εμπορικές ταινίες στην Ελλάδα, συνεχίζει να βρίσκεται το «Spider-Man: No Way Home» για 13η εβδομάδα, το οποίο φιγουράρει στην ένατη θέση της λίστας.



Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το τετραήμερο από τις 10 έως τις 13 Μαρτίου 2022 σε πανελλαδική κλίμακα 27 ταινίες έκοψαν όλες μαζί 93.297 εισιτήρια, με τα μισά από αυτά να είναι του Batman!



Δείτε αναλυτικά το Top-10 των εισιτηρίων για το πενθήμερο 10 έως 13 Μαρτίου 2022.



1. «The Batman», εισιτήρια 47.469 (117 οθόνες) / Σύνολο: 158.314 (2η εβδομάδα προβολής)



2. «Πάντα στο κόκκινο», εισιτήρια 23.581 (104 οθόνες) / Σύνολο: 23.581 (1η εβδομάδα προβολής)



3. «Uncharted», εισιτήρια 6.536 (47 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 81.886 (4η εβδομάδα προβολής)



4. «Έγκλημα στον Νείλο», εισιτήρια 3.768 (31 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 91.948 (5η εβδομάδα προβολής)



5. «Τραγούδα! 2», εισιτήρια 2.524 (36 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 112.286 (13η εβδομάδα προβολής)



6. «Ενκάντο», εισιτήρια 2.025 (25 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 71.613 (16η εβδομάδα προβολής)



7. «Σμύρνη μου αγαπημένη», εισιτήρια 1.378 (29 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 222.983 (12η εβδομάδα προβολής)



8. «Ένας οργισμένος άντρας εκδικείται», εισιτήρια 1.091 (14 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 17.362 (4η εβδομάδα προβολής)



9. «Spider-Man: No Way Home», εισιτήρια 859 (8 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 464.824 (13η εβδομάδα προβολής)



10. «Σημείο βρασμού», εισιτήρια 845 (11 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 845 (1η εβδομάδα προβολής)





