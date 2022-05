To σίκουελ του Avatar μόλις απέκτησε τρέιλερ!

Η ταινία «Avatar: The Way Of Water» θα κυκλοφορήσει στα σινεμά στις 16 Δεκεμβρίου.

Η δεύτερη ταινία Avatar του Τζέιμς Κάμερον, με επίσημο τίτλο Avatar: The Way Of Water απέκτησε τρέιλερ.



Η συνέχεια της πιο εμπορικής ταινίας όλων των εποχών τοποθετείται πάνω από μια δεκαετία από τα γεγονότα του αρχικού φιλμ και ακολουθεί τον Jake Sully, την Neytiri και τα παιδιά τους στη νέα τους περιπέτεια στην Pandora.



Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σίκουελ του Avatar, ο σκηνοθέτης θα εστιάσει στα αχαρτογράφητα νερά του ωκεανού της Pandora. Στην επίσημη σύνοψη αναφέρεται: «Η ταινία αφηγείται την ιστορία της οικογένειας Sully, τα προβλήματα που τους ακολουθούν, τις προσπάθειες που κάνουν για να κρατήσουν ο ένας τον άλλον ασφαλή, τις μάχες που δίνουν μείνουν ζωντανοί, και τις τραγωδίες που υπομένουν».



Τη δεύτερη ταινία Avatar γράφει και σκηνοθετεί ο δημιουργός των blockbusters, Τζέιμς Κάμερον ο οποίος μας έχει ήδη προετοιμάσει για τα εκπληκτικά εφέ που έχουν χρησιμοποιηθεί. Το σίκουελ θα είναι ένα από τα πολλά που περιμένουμε να κυκλοφορήσουν. Συγκεκριμένα, το Avatar: The Way Of Water θα είναι ένα από τα τέσσερα σίκουελ που θα κυκλοφορήσουν. Τα επόμενα αναμένονται το 2024, το 2026 και το 2028.

Στο καστ θα συναντήσουμε τους Ζόε Ζαλντάνα, Στίβεν Λανγκ, Κέιτ Γουίνσλετ, Βιν Ντίζελ, Σιγκούρνϊ Γουίβερ, κ.ά.



Μετά από αρκετές καθυστετήσεις, το Avatar: The Way of Water θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 16 Δεκεμβρίου 2022.

