Μουσικό Kαλοκαίρι στο ΚΠΙΣΝ - Όλες οι συναυλίες

Οι σειρές συναυλιών Parklife και Music Escapades επιστρέφουν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Και το φετινό καλοκαίρι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) διοργανώνει τις δύο αγαπημένες σειρές συναυλιών, Parklife στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος και Music Escapades στα Πανοραμικά Σκαλιά, με ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών επιλογών για όλα τα γούστα.



Από το σταυροδρόμι πολιτισμών που συνιστά η παρουσία και ο ήχος της Yasmin Levy, σε ένα από τα σημαντικότερα και πιο ιδιαίτερα hip hop γκρουπ όλων των εποχών, όπως είναι οι Arrested Development, κι από τη συνύπαρξη δύο εκλεκτών τραγουδοποιών της νέας αθηναϊκής σκηνής (Jef Maarawi και Jack Heart) σε μια εκλεκτική βραδιά που η Παυλίνα Βουλγαράκη θα τιμήσει μεγάλες γυναικείες φωνές.



Το συναυλιακό καλοκαίρι εγκαινιάζει στις 22 Μαΐου η ξεχωριστή ερμηνεύτρια Μαρία Παπαγεωργίου, ενώ ολοκληρώνει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ με τη συμφωνική απόδοση ενός από τους σπουδαιότερους δίσκους όλων των εποχών, του Dark Side of the Moon των Pink Floyd, λίγους μήνες πριν συμπληρωθεί μισός αιώνας από την κυκλοφορία του.



Όλες οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).



Το πρόγραμμα των συναυλιών αναλυτικά έχει ως εξής:



Music Escapades: Μαρία Παπαγεωργίου

Κυριακή 22 Μαΐου στις 21.00

Πανοραμικά Σκαλιά



Η Μαρία Παπαγεωργίου παρέα με πέντε μουσικούς στήνει μια ξεχωριστή συναυλία στα Πανοραμικά Σκαλιά του ΚΠΙΣΝ. H γνωστή ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός υποδέχεται το καλοκαίρι με τραγούδια δικά της, πρόσφατες κυκλοφορίες νέων συναδέλφων, αλλά και πολύτιμα στιγμιότυπα από την έντεχνη και την παραδοσιακή μουσική, που δένουν αρμονικά συγκροτώντας ένα πλούσιο σε συγκινήσεις και εκπλήξεις πρόγραμμα.

Η Μαρία Παπαγεωργίου ζει και δραστηριοποιείται στην Αθήνα ως μουσικός και δασκάλα φωνητικής. Ερμηνεύει, συνθέτει και στήνει παραστάσεις με εντελώς προσωπικό καλλιτεχνικό στίγμα και πιστό ακροατήριο που αυξάνεται συνεχώς. Έχει κυκλοφορήσει προσωπικούς δίσκους, έχει συμμετάσχει σε δίσκους ομότεχνών της και, σε μία κορυφαία στιγμή για την έως τώρα πορεία της, συνεργάστηκε με τον Μίκη Θεοδωράκη δημιουργώντας τον δίσκο Αλληλογραφία, ύστερα από πρόταση του ίδιου του συνθέτη για μία δεύτερη ανάγνωση σε δέκα τραγούδια του. Την άνοιξη του 2020, εν μέσω πανδημίας, κυκλοφόρησε ψηφιακά το δίσκο ΕΣΟΡίΑ, που περιλαμβάνει επτά έργα διεθνούς ρεπερτορίου. Έχει γράψει ορχηστρικά θέματα για ταινίες μικρού μήκους, είναι performer στο χοροθέατρο Quasi Stellar της Αποστολίας Παπαδαμάκη και πρόσφατα εργάστηκε ως παραγωγός στο Δεύτερο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, παρουσιάζοντας την εκπομπή «Τα Τραγούδια των Άλλων».

Parklife: Yasmin Levy

Σάββατο 2 Ιουλίου στις 21.00

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος



Κόρη Τούρκων μεταναστών με σεφαραδική καταγωγή, η Levy καθιερώθηκε εκμοντερνίζοντας το Ladino (μεσαιωνικό είδος τραγουδιού στα «εβραϊκά» ισπανικά) με στοιχεία φλαμένκο και παραδοσιακής τουρκικής μουσικής. Το αποτέλεσμα είναι ένα εντελώς νέο λήμμα στη world music, που υπηρετεί εδώ και πάνω από 15 χρόνια και την έχει μετατρέψει σε διεθνή σταρ. Η Levy έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία, με περισσότερες από 120 εκατομμύρια προβολές των κομματιών της στο YouTube, διθυραμβικές κριτικές στα σημαντικότερα ΜΜΕ παγκοσμίως και τηλεοπτικές εμφανίσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Κορυφαία στιγμή της το άλμπουμ Mano Suave που κυκλοφόρησε το 2007 αλλά μέχρι και το 2021 εξακολουθούσε να βρίσκεται τόσο στο top 10 των World Music Charts όσο και στην Viral 50 λίστα του Spotify σε διάφορες χώρες. Τελευταία μεγάλη επιτυχία της ήταν το χορευτικό remix στο κομμάτι “La Alegria”, στη δισκογραφία της βρίσκουμε και το "Nací en Álamo", διασκευή μιας σύνθεσης του Διονύση Τσακνή από το 1990, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι η ίδια είναι Πρέσβειρα Καλής Θέλησης για την οργάνωση «Παιδιά της Ειρήνης» που βοηθά ανήλικα παιδιά που υποφέρουν από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Music Escapades: Jef Maarawi (Full Band) & Jack Heart and The Love Ghosts

Παρασκευή 8 Ιουλίου στις 21.00

Πανοραμικά Σκαλιά



Δύο από τους πιο ενδιαφέροντες singer-songwriters της αθηναϊκής σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά.

Ο Jef Maarawi μπορεί να γεννήθηκε στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όμως είναι στην Αθήνα που έχει διαγράψει την καλλιτεχνική του πορεία, σε θέατρο και μουσική. Έχει κυκλοφορήσει τρεις δίσκους στην Inner Ear (με τελευταίο το υπέροχο άλμπουμ Terra Papagalli του 2021, έναν φόρο τιμής στην αθηναϊκή exotica) και είναι απολαυστικός στα live με τη larger than life εξωστρεφή παρουσία του.

O Jack Heart (κατά κόσμον Νικόλας Κοκολάκης, με καταγωγή από την Τήνο) πήρε το καλλιτεχνικό του όνομα από ένα κομμάτι του Bob Dylan κι έχει ήδη κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ μαζί με τους Love Ghosts, συνδυάζοντας τον σύγχρονο κιθαριστικό ήχο με την κληρονομιά της παραδοσιακής τραγουδοποιίας. Παρέα, έχουν μοιραστεί στο παρελθόν τη σκηνή με τους Nick Cave and the Bad Seeds, Editors, Wolf Alice και The Last Drive.

Parklife: Arrested Development

Παρασκευή 15 Ιουλίου στις 21.00

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος



Την εποχή που οι ΗΠΑ έμπαιναν στον αστερισμό του gangsta rap και της μεγάλης κόντρας μεταξύ ανατολικής και δυτικής ακτής που χαρακτήρισε τα ‘90s, μια παρέα από την Ατλάντα πρότεινε ένα εντελώς διαφορετικό hip hop πρότυπο. Με ηγέτες τους Speech και Headliner, οι Arrested Development κυκλοφόρησαν το 1992 το 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life Of…, έναν αισιόδοξο ύμνο στην αφροαμερικανική κουλτούρα που πούλησε περισσότερα από 4 εκατομμύρια αντίτυπα και τους χάρισε δύο βραβεία Grammy. Έγραψαν το κομμάτι “Revolution” για την ταινία Malcolm X του Spike Lee συνεισφέροντας σε μια από τις σημαντικότερες black power στιγμές της μεγάλης οθόνης, βοήθησαν οικονομικά τον αγώνα του Νelson Mandela στη Νότια Αφρική, και το 1996 έκαναν ένα διάλειμμα για να επιστρέψουν το 2000, με αλλαγές στη σύνθεσή τους και τον Speech να παραμένει “ο εγκέφαλός τους”. Έκτοτε έχουν παίξει σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, συνεχίζοντας να κυκλοφορούν δίσκους (έχουν φτάσει τα 15 στούντιο άλμπουμ) που αγαπιούνται από το κοινό και τους κριτικούς και συνιστούν ακόμα μια διαφορετική, πιο «πνευματική», εκδοχή του hip hop που πια ενώνει περισσότερες από μια γενιές.

Music Escapades: Παυλίνα Βουλγαράκη

Πέμπτη 21 Ιουλίου στις 21.00

Πανοραμικά Σκαλιά



Η Παυλίνα Βουλγαράκη, καταξιωμένη τραγουδοποιός που χτίζει γέφυρες μεταξύ του έντεχνου και της ποπ, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα σε μεγάλες γυναικείες φωνές που τη διαμόρφωσαν: από τη Sade, τη Stevie Nicks, την PJ Harvey και την Grace Slick, μέχρι τη Δήμητρα Γαλάνη, τη Χαρούλα Αλεξίου, την Αρλέτα και την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Σε ένα πρόγραμμα με τραγούδια για «ανοιχτό καλοκαιρινό ουρανό», μεταφέροντας ένα μήνυμα σε «όσους κοιτάνε προς τα πάνω».

Μαζί της οι Tfatfy, ένα αθηναϊκό κουαρτέτο-supergroup που αποκαλύπτει ένα διαφορετικό πρόσωπο των μελών του, που έχουμε γνωρίσει σε άλλα σχήματα, όπως Modrec, Knight Night, Planet of Zeus κτλ. Μόνο που εδώ οι Μηνάς Λιάκος, Στέλιος Προβής, Σεραφείμ Γιαννακόπουλος και Σπύρος Μάνεσης βγάζουν μια fusion αυτοσχεδιαστική διάθεση και κινούνται σε jazz/funk μονοπάτια.

Parklife: Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία της ΕΡΤ / Dark Side of the Moon – 50-Year Anniversary

Πέμπτη 28 Ιουλίου στις 21.00

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος



Οι Pink Floyd κυκλοφόρησαν το Dark Side of the Moon τον Μάρτιο του 1973, μπαίνοντας στην μετά-τον-Syd Barrett φάση της καριέρας τους, παραδίδοντας έναν δίσκο που έχει πουλήσει περισσότερα από 45 εκατομμύρια αντίτυπα και πια είναι κλασικός σε όλα του. Από το θρυλικό εξώφυλλο των Hipgnosis ως τα κομμάτια που ακούγονται το ίδιο φρέσκα και σήμερα, όπως τα “Money”, “The Great Gig in the Sky” και “Us and Them”, συνεχίζοντας να εκπλήσσουν και να εμπνέουν για νέες εκδοχές τους.



Έτσι, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία της ΕΡΤ, σε συνεργασία με το ΚΠΙΣΝ, παρουσιάζουν μια απρόσμενη συναυλία που επισκέπτεται τη «Συμφωνική Πλευρά του Φεγγαριού». Σε ενορχήστρωση του Αχιλλέα Γουάστωρ, προετοιμασία χορωδίας από τον Μιχάλη Παπαπέτρου και μουσική διεύθυνση του Στάθη Σούλη, ένας από τους σημαντικότερους δίσκους όλων των εποχών παρουσιάζεται με ήχο συμφωνικό και μας προσκαλεί να τον ανακαλύψουμε ξανά κι από την αρχή.



Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.snfcc.org/SummerMusic και στις σελίδες στα social media @SNFCC.





