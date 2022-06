Όλα όσα θα δούμε στο 12ο Athens Open Air Film Festival

Το 12ο Athens Open Air Film Festival ανακοίνωσε το πρόγραμμα ταινιών και προβολών.

Το Athens Open Air Film Festival επιστρέφει με εορταστική διάθεση και ξεχωριστές εκδηλώσεις στην πρωτεύουσα και όχι μόνο, ανακοινώνοντας το πρόγραμμά του για φέτος.



Όπως έχει γίνει γνωστό, το φεστιβάλ θα ανοίξει η πανελλήνια πρώτη προβολή της ταινίας Η Χαμένη Κόρη της Μάγκι Τζίλενχαλ, παρουσία της σκηνοθέτιδος, του καταξιωμένου ηθοποιού Πίτερ Σάρσγκαρντ και πλήθους Ελλήνων συντελεστών, την Τρίτη, 14 Ιουνίου. Υποψήφια για τρία Όσκαρ κινηματογραφική ματιά στον εύθραυστο ψυχισμό μιας γυναίκας, το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Μάγκι Τζίλενχαλ θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη για το ελληνικό κοινό, στο ειδυλλιακό Θέατρο του Αττικού Άλσους (Γαλάτσι).

Το ταξίδι του Φεστιβάλ θα συνεχιστεί με την προβολή της ταινίας Οι Περιπέτειες της Πρισίλα, Βασίλισσας της Ερήμου του Στέφαν Έλιοτ.

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει από τις φετινές προβολές ένας φόρος τιμής στον μεγάλο Έλληνα μουσουργό, Βαγγέλη Παπαθανασίου, ο οποίος πρόσφατα «έφυγε» από τη ζωή. Τη Δευτέρα 20 Ιουνίου, στην Πλατεία Ασωμάτων του Θησείου, με μαγευτική θέα την Ακρόπολη, θα προβληθεί το Blade Runner, η ταινία - ορόσημο για την επιστημονική φαντασία, στην βέλτιστη εκδοχή της, με το οριστικό μοντάζ του Ρίντλεϊ Σκοτ.

Εκτός από τον Vangelis, στους φίλους της μουσικής στοίχισε μια ακόμη απώλεια πρόσφατα, αυτή του Άντι Φλέτσερ, του ιδρυτικού μέλους των πρωτοπόρων της electro pop, Depeche Mode. Το φεστιβάλ αποχαιρετά λοιπόν έναν ακόμη πρωταγωνιστή της ηλεκτρονικής μουσικής με την απαραίτητη προβολή του μουσικού ντοκιμαντέρ Depeche Mode: 101 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, το Σάββατο 2 Ιουλίου και σε συνεργασία με τους HYSTERIKA, το επίσημο fan club των DM στην Ελλάδα. Tην προβολή πλαισιώνει dj set του Γιώργου Γερανιού και του Μάρκου Φράγκου, σε μια βραδιά που η μουσική και το σινεμά θα δώσουν ραντεβού στην Τεχνόπολη.

Την Κυριακή 3 Ιουλίου, στον ίδιο χώρο, θα δούμε την αξέχαστη (και βραβευμένη με τον Χρυσό Φοίνικα των Καννών) Ατίθαση Καρδιά του Ντέιβιντ Λιντς, το άγριο παραμύθι που ενώνει τον ρομαντισμό, τη διαστροφή, το σεξ, τη βία, τον παραμυθένιο «Μάγο του Οζ» και το rock ‘n’ roll, καθώς δυο κυνηγημένοι εραστές θα χρειαστεί να διανύσουν αμέτρητα χιλιόμετρα μέχρι να κατορθώσουν να βρουν καταφύγιο για να στεγάσουν την αγάπη τους. Με την υποστήριξη της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα.

Ελάχιστοι είναι οι σκηνοθέτες που θα κατάφερναν να συνδυάσουν την ατμόσφαιρα του γοτθικού τρόμου και τις αρετές της ρομαντικής λογοτεχνίας με το μαεστρικό τρόπο που το πέτυχε ο Φράνσις Φορντ Κόπολα στην εκθαμβωτική κινηματογραφική διασκευή που επιχείρησε στον μύθο του Δράκουλα. Ακριβώς 30 χρόνια συμπληρώνονται από την εποχή που ο Κόπολα μας παρέδωσε ένα αριστούργημα, αντλώντας το από τις σελίδες του κλασικού βιβλίου του Μπραμ Στόκερ. Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν την ταινία όπως ποτέ άλλοτε, σε μια προβολή-εμπειρία που θα γίνει με φόντο το εντυπωσιακό Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, τη νύχτα του Σαββάτου 23 Ιουλίου. Η προβολή θα γίνει σε συνεργασία με τις μεταμεσονύκτιες προβολές του Midnight Express και την ταινία θα προλογίσουν ο ιθύνων νους του Midnight Express, Άκης Καπράνος, και ο αρχισυντάκτης του cinemagazine.gr, Πάνος Γκένας.

Το 12ο Athens Open Air Film Festival διοργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα μοναδικό μαραθώνιο. Σε back-to-back προβολές που θα γίνουν το ίδιο βράδυ, στο πανέμορφο Πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος, οι θαυμαστές της ρομαντικής τριλογίας του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ θα έχουν την ευκαιρία να δουν το Πριν Το Ξημέρωμα, το Πριν Το Ηλιοβασίλεμα και το Πριν Τα Μεσάνυχτα, με τους Ίθαν Χοκ και Ζυλί Ντελπί . Την Παρασκευή 29 Ιουλίου μια σχέση ζωής θα γεννηθεί, θα καλλιεργηθεί και θα δοκιμαστεί μπροστά στα μάτια των εκλεκτικών θεατών του Open Air που θα ζήσουν αυτή τη σπάνια κινηματογραφική εμπειρία.

Ένα κινηματογραφικό ταξίδι στα νησιά του Αιγαίου

Για ακόμη μία χρονιά, το Athens Open Air Film Festival υπερβαίνει τα γεωγραφικά σύνορα της Αθήνας και φέτος βάζει πλώρη για το Αιγαίο, διοργανώνοντας για πρώτη φορά μια σειρά από συναρπαστικές εκδηλώσεις - προβολές στα μαγευτικά νησιά της Σερίφου και της Μυκόνου.

Στη Μύκονο, όπου οι παραθαλάσσιες προβολές πραγματοποιούνται στις 12 και 13 Ιουλίου σε συνεργασία με το Mykonos Art Festival, κάτοικοι και επισκέπτες θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον Τζεφ Μπρίτζες ως Μεγάλο Λεμπόφσκι των Τζόελ και Ίθαν Κοέν και να γιορτάσουν την πανσέληνο του Ιουλίου χορεύοντας, τραγουδώντας και ερωτοτροπώντας με τους Νικόλ Κίντμαν και Γιούαν ΜακΓκρέγκορ στο θεαματικό μιούζικαλ Moulin Rouge! του Μπαζ Λούρμαν.

Στη Σέριφο το μαγευτικό κινηματογραφικό ταξίδι απλώνεται σε τρεις μοναδικές βραδιές (15-17 Ιουλίου) δίπλα στη θάλασσα, οι οποίες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Σερίφου, αρχής γενομένης (την Παρασκευή) με το αριστουργηματικό Η Παράσταση Αρχίζει του Μπομπ Φόσι, μια από τις ωραιότερες δημιουργίες που μας χάρισε ποτέ το αμερικανικό σινεμά η οποία τιμήθηκε με Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών. Το Σάββατο, στη διάρκεια διπλής προβολής, οι απίθανοι Ατσίδες Με Τα Μπλε του Τζον Λάντις πατούν τέρμα γκάζι για να συναντήσουν το Mad Max: Ο Δρόμος Της Οργής του Τζορτζ Μίλερ, ενώ την Κυριακή θα γίνει η προβολή της ταινίας Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου για τα 45 χρόνια από την πρεμιέρα της ταινίας του Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Επιστρέφοντας στην Αθήνα, το γαλλικό σινεμά θα έχει και πάλι την τιμητική του στο Athens Open Air Film Festival χάρη σε μια σειρά ξεχωριστών προβολών που θα γίνουν στον κήπο της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Plein-Air.

Θα δούμε τις ταινίες η Μεγάλη Χίμαιρα του Ζαν Ρενουάρ, οι Ομπρέλες Του Χερβούργου του Ζακ Ντεμί, το Οπωσδήποτε Την Κυριακή του Φρανσουά Τριφό και το Καλοκαιρινό Φως του Ζαν Γκρεμιγιόν. Επίσης θα γίνει η προβολή με πρόσφατα αποκατεστημένη ψηφιακά κόπια της μυθικής Αταλάντης του Ζαν Βιγκό, στο θερινό «Λαΐς», στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας.

Για τους λάτρεις του ιταλικού σινεμά υπάρχει το Zabrkie Point του Μικελάντζελο Αντονιόνι, μια από τις πιο παρεξηγημένες ταινίες που έχει υπογράψει ποτέ μέγιστος σκηνοθέτης, και η οποία τις τελευταίες δεκαετίες επιτέλους επανεκτιμάται, που θα προβληθεί στον θαυμάσιο κήπο της Ιταλικής Πρεσβείας.

Τέλος, θα γίνουν εκδηλώσεις για την επετειακή προβολή 60 χρόνων της πολυσυζητημένης Λολίτα του Στάνλεϊ Κιούμπρικ (σε σενάριο του συγγραφέα της, Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ), που θα γίνει στο θερινό σινεμά ΑΒ και η συναρπαστική Μεγάλη Απόδραση του Τζον Στάρτζες με πρωταγωνιστή τον Στιβ ΜακΚουίν και τη…μοτοσυκλέτα του, ένα ένδοξο δείγμα κλασικού χολιγουντιανού σινεμά που επιστρέφει λαμπρά για μία μόνο βραδιά στη θερινή οθόνη της Ριβιέρας, στα Εξάρχεια.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα

Ιούνιος



ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ | 21:30 | ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ - Η ΧΑΜΕΝΗ ΚΟΡΗ της Μάγκι Τζίλενχαλ (The Lost Daughter, 2021 | 121’)

Θέατρο Αττικού Άλσους «Κατίνα Παξινού» | Περιφερειακός Πολυγώνου-Γαλατσίου, Γαλάτσι. Παρουσία της σκηνοθέτιδος Μάγκι Τζίλενχαλ, του ηθοποιού Πίτερ Σάρσγκαρντ και Ελλήνων συντελεστών



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ | 21:30 - ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΙΣΙΛΑ, ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ του Στέφαν Έλιοτ (The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, 1994 | 104’)

Πλατεία Κοτζιά | Αθήνα. Προβολή στο πλαίσιο του ATHENS PRIDE, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Αυστραλίας



ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ | 21:30 - BLADE RUNNER: THE FINAL CUT του Ρίντλεϊ Σκοτ (1982 | 117’)

Πλατεία Ασωμάτων | Θησείο. Προβολή αφιερωμένη στον Βαγγέλη Παπαθανασίου και στην επέτειο 40 χρόνων από την πρεμιέρα της ταινίας



ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ | 21:30 - ΖΑΜΠΡΙΣΚΙ ΠΟΪΝΤ του Μικελάντζελο Αντονιόνι (Zabriskie Point, 1970 | 110΄)

Κήπος Ιταλικής Πρεσβείας | Βασιλίσσης Σοφίας 13, Κολωνάκι. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα



ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ | 21:30 - ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ του Τσάρλι Τσάπλιν (Modern Times, 1936 | 87’)

Ρωμαϊκή Αγορά | Επαμεινώνδα 6 και Διόσκουρων, Αθήνα. Συνοδεία ζωντανής ηλεκτρονικής μουσικής από τον sound artist Jeph Vanger



Ιούλιος



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:30 - ΛΟΛΙΤΑ του Στάνλεϊ Κιούμπρικ (Lolita, 1962 | 153’)

ΑΒ (Θερινό σινεμά) | Θεοτοκοπούλου 36, Πατήσια. Επετειακή προβολή 60 χρόνων από την πρεμιέρα της ταινίας



ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ | 22:00 - DEPECHE MODE: 101 των Ντ. Α. Πενεμπέικερ, Ντέιβιντ Ντόκινς, Κρις Χέγκεντους (1989 | 120’)

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων | Πειραιώς 100, Γκάζι - Είσοδος από οδό Ιάκχου. Προβολή αφιερωμένη στον Άντι Φλέτσερ σε συνεργασία με τους HYSTERIKA, το επίσημο fan club των Depeche Mode στην Ελλάδα - Θα προηγηθεί DJ set από τον Γιώργο Γερανιό και τον Μάρκο Φράγκο



ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ | 22:00 - ΑΤΙΘΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑ του Ντέιβιντ Λιντς (Wild At Heart, 1990 | 125’)

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων | Πειραιώς 100, Γκάζι - Είσοδος από οδό Ιάκχου

Με την υποστήριξη της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα - Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 18 ετών



ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:30 - Η ΜΕΓΑΛΗ ΧΙΜΑΙΡΑ του Ζαν Ρενουάρ (La Grande Illusion, 1937 | 113’)

Κήποι της Γαλλικής Σχολής Αθηνών | Διδότου 6, Αθήνα. Επετειακή προβολή 85 χρόνων από την πρεμιέρα της ταινίας, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Plein-Air του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος



ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:30 - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΦΩΣ του Ζαν Γκρεμιγιόν (Lumière d'Été, 1943 | 112’)

Κήποι της Γαλλικής Σχολής Αθηνών | Διδότου 6, Αθήνα. Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Plein-Air του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος



12-13 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΜΥΚΟΝΟΣ

Σε συνεργασία με το Mykonos Art Festival | Οι προβολές θα γίνουν στην παραλία Αγίας Άννας (παραλία Περρή), Χώρα Μυκόνου

ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:30

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΛΕΜΠΟΦΣΚΙ των Τζόελ και Ίθαν Κοέν (The Big Lebowski, 1998 | 117’)



ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:30

MOULIN ROUGE! του Μπαζ Λούρμαν (2001 | 127’). Προβολή κάτω από την πανσέληνο



ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:30

ΑΤΑΛΑΝΤΗ του Ζαν Βιγκό (L’ Atalante, 1934 | 89’)

Σινέ «Λαΐς» στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος | Ιερά Οδός 48 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136, Κεραμεικός

Προβολή σε πρόσφατα αποκατεστημένη κόπια, με αφορμή την Εθνική Εορτή της Γαλλίας, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Plein-Air του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

15-17 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΣΕΡΙΦΟΣ

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Σερίφου | Όλες οι προβολές θα γίνουν στον Αυλόμωνα, Λιβάδι Σερίφου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:30

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ του Μπομπ Φόσι (All That Jazz, 1979 | 123’ )



ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ | ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

21:30 ΟΙ ΑΤΣΙΔΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΠΛΕ του Τζον Λάντις (The Blues Brothers, 1980 | 131’)

23:45 MAD MAX: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ του Τζορτζ Μίλερ (Mad Max: Fury Road, 2015 | 120’)



ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΤΡΙΤΟΥ ΤΥΠΟΥ του Στίβεν Σπίλμπεργκ (Close Encounters of the Third Kind, 1977 | 137’)

Επετειακή προβολή 45 χρόνων από την πρεμιέρα της ταινίας



ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:30

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ του Φρανσουά Τριφό (Vivement Dimanche!, 1983 | 110’)

Κήποι της Γαλλικής Σχολής Αθηνών | Διδότου 6, Αθήνα

Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Plein-Air του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος



ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:30

ΔΡΑΚΟΥΛΑΣ του Φράνσις Φορντ Κόπολα (Bram Stoker’s Dracula, 1992 | 128’)

Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας | Τέρμα οδού Λόρδου Βύρωνα, Πεντέλη

Επετειακή προβολή 30 χρόνων από την πρεμιέρα της ταινίας, σε συνεργασία με το Midnight Express - Προλογίζουν ο Άκης Καπράνος και ο Πάνος Γκένας



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:15 - 02:45

ΤΗΕ «BEFORE» TRILOGY

ΠΡΙΝ ΤΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ (Before Sunrise, 1995 | 101’)

ΠΡΙΝ ΤΟ ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ (Before Sunset, 2004 | 80’)

ΠΡΙΝ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ (Before Midnight, 2013 | 109’)

του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ

Πάρκο Ακαδημία Πλάτωνος | Μοναστηρίου 137, Ακαδημία Πλάτωνος

Μαραθώνιος back-to-back προβολών



Αύγουστος



ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | 21:00

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΔΡΑΣΗ του Τζον Στάρτζες (The Great Escape, 1963 | 172’)

Ριβιέρα (θερινός κινηματογράφος) | Βαλτετσίου 46, Εξάρχεια

Με την υποστήριξη της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα



ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | 21:00

ΟΙ ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΤΟΥ ΧΕΡΒΟΥΡΓΟΥ του Ζακ Ντεμί (Les Parapluies de Cherbourg, 1964 | 91’)

Κήποι της Γαλλικής Σχολής Αθηνών | Διδότου 6, Αθήνα

Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Plein-Air του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος



Το Athens Open Air Film Festival συνδιοργανώνεται από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).



Περισσότερες πληροφορίες στο site του φεστιβάλ.

