Prix Pictet: Το κορυφαίο βραβείο φωτογραφίας παρουσιάζει την έκθεση «Fire»

Fabrice Monteiro - The Prophecy

Η έκθεση φωτογραφίας Prix Pictet Fire θα διαρκέσει έως τις 10 Ιουλίου.

Το Prix Pictet, το κορυφαίο βραβείο φωτογραφίας στον κόσμο, παρουσιάζει την έκθεση Fire στην Αθήνα. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο Ωδείο Αθηνών από τις 16 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου 2022.

Στο Prix Pictet Fire (Φωτιά), στον ένατο κύκλο του βραβείου, παρουσιάζεται το έργο 13 φωτογράφων προερχόμενων από την Αυστρία, το Βέλγιο, την Μπενίν, την Καμπότζη, την Ιαπωνία, τον Λίβανο, το Μεξικό, τη Νιγηρία, τη Νότια Αφρική, την Ελβετία και τις ΗΠΑ, οι οποίοι επιλέχθηκαν ως οι επικρατέστεροι για το φετινό βραβείο.



Σκοπός του βραβείου Prix Pictet είναι να αξιοποιήσει τη δύναμη της φωτογραφίας

– κάθε είδους φωτογραφίας– για να προσελκύσει την παγκόσμια προσοχή σε ζητήματα βιωσιμότητας, ιδιαίτερα όσα αφορούν στο περιβάλλον.

Γεγονότα παγκόσμιας κλίμακας αλλά και προσωπικές εμπειρίες αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για το σύνολο των επικρατέστερων έργων για το Prix Pictet Fire. Οι φωτογραφικές εικόνες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από φωτογραφία ντοκουμέντου και πορτρέτα μέχρι τοπία, κολάζ καθώς και μελέτες πάνω στην έννοια του φωτός, αλλά και στην ίδια τη φωτογραφική διαδικασία.

Νικήτρια του Prix Pictet Fire είναι η Αμερικανίδα φωτογράφος Sally Mann, στην οποία απονεμήθηκε το βραβείο τον Δεκέμβριο του 2021 στο Victoria and Albert Museum του Λονδίνου, για τη σειρά Blackwater (2008-2012).

To έργο Blackwater της Sally Mann



Το έργο Blackwater (2008-2012) αποτελεί μια πολύπλευρη διερεύνηση των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν τον βάλτο Great Dismal Swamp στη νοτιοανατολική Βιρτζίνια, όπου έδεναν τα πρώτα καράβια με σκλάβους που κατέφθαναν στην Αμερική. Σε αυτό το έργο, η Mann κάνει έναν παραλληλισμό ανάμεσα στις συνταρακτικές πυρκαγιές που έζησε εκεί και στις φυλετικές συγκρούσεις στην Αμερική, εξηγώντας ότι: «Οι πυρκαγιές στο Great Dismal Swamp αποτελούσαν την επιτομή της λαίλαπας του φυλετικού αλληλοσπαραγμού στην Αμερική – ο Εμφύλιος Πόλεμος, η χειραφέτηση, το κίνημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στο οποίο ενεπλάκη η οικογένειά μου, η φυλετική αναταραχή στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και, πιο πρόσφατα, το καλοκαίρι του 2020. Η Sally Mann, φαίνεται να ενστερνίζεται τον όλεθρο ως ένα είδος λύσης του βαθιά προβληματικού χαρακτήρα της Αμερικής.

Το Prix Pictet Fire παρουσιάζει και άλλους καταξιωμένους φωτογράφους, όπως τη Rinko Kawauchi, η οποία φωτογράφισε τις επιδείξεις πυροτεχνημάτων σε όλη την Ιαπωνία κάθε καλοκαίρι από το 1997 έως το 2001, και τον Christian Marclay, του οποίου η σειρά φωτογραφικών εκτυπώσεων ξεκίνησε ως μικρής κλίμακας κολάζ με αποσπάσματα από κόμικς, στιγμιότυπα ταινιών και εικόνες που βρίσκει στο Διαδίκτυο. Μαζί τους συμμετέχουν νέα, ανερχόμενα ονόματα στον χώρο της φωτογραφίας, όπως ο David Uzochukwu, με τη σειρά πορτρέτων In The Wake η οποία τοποθετείται σε ένα άγνωστο τοπίο τυλιγμένο στις φλόγες και ο Fabrice Monteiro που, με τη σειρά του The Prophecy, πραγματεύεται την παγκόσμια ρύπανση μέσα από σκηνοθετημένες φωτογραφίες με μορφές που φορούν κοστούμια φτιαγμένα από σκουπίδια και φυσικά υλικά.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα portfolios των φιναλίστ, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: prixpictet.com/portfolios

Οι φιναλίστ φωτογράφοι είναι:

Joana Hadjithomas και Khalil Joreige (Λίβανος)

Rinko Kawauchi (Ιαπωνία)

Sally Mann (ΗΠΑ)

Christian Marclay (ΗΠΑ/Ελβετία)

Fabrice Monteiro (Βέλγιο/Μπενίν)

Lisa Oppenheim (ΗΠΑ)

Mak Remissa (Καμπότζη)

Carla Rippey (Μεξικό)

Mark Ruwedel (ΗΠΑ)

Brent Stirton (ΝότιαΑφρική)

David Uzochukwu (Αυστρία/Νιγηρία)

Daisuke Yokota (Ιαπωνία)



Bραβείο Prix Pictet

Το βραβείο Prix Pictet θεσπίστηκε από τον Όμιλο Pictet το 2008. Σήμερα αναγνωρίζεται ως το κορυφαίο βραβείο φωτογραφίας στον κόσμο. Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου περίπου 18 μηνών, κάθε θέμα στοχεύει στην προώθηση της συζήτησης και τη μετάδοση μηνυμάτων με την αξιοποίηση της φωτογραφίας για κρίσιμα ζητήματα βιωσιμότητας. Το βραβείο των 100.000 ελβετικών φράγκων απονέμεται για ένα σύνολο έργων που απεικονίζει με τον πιο δυνατό τρόπο το θέμα του βραβείου.

Κάθε διοργάνωση του Prix Pictet περιοδεύει σε όλο τον κόσμο, με εκθέσεις σε περισσότερους από δώδεκα πολιτιστικούς χώρους, παρουσιάζοντας το έργο των φιναλίστ στο ευρύτερο διεθνές κοινό. Η έκθεση συνοδεύεται από πολυτελές λεύκωμα που εκδίδει ο οίκος teNeues, το οποίο καλύπτει αναλυτικά το έργο των φωτογράφων που επελέγησαν για τη shortlist, μαζί με επιλεγμένες φωτογραφίες από την ευρύτερη ομάδα των υποψηφίων, καθώς και δοκίμια κορυφαίων στοχαστών και συγγραφέων σχετικά με το θέμα του βραβείου.

Οι νικητές των οκτώ προηγούμενων κύκλων του PrixPictet είναι οι: Benoit Aquin (Water/Νερό), Nadav Kander (Earth/Γη), Mitch Epstein (Growth/Ανάπτυξη), Luc Delahaye (Power/Δύναμη), Michael Schmidt (Consumption/Κατανάλωση), Valérie Belin (Disorder/Αταξία), Richard Mosse (Space/Χώρος) και Joana Choumali (Hope/Ελπίδα).

Η έκθεση θα συνεχίσει την παγκόσμια περιοδεία της σε διάσημα μουσεία στο Σαιν Πολ ντε Βανς, στο Ντουμπάι, στη Σιγκαπούρη, στο Χονγκ Κονγκ και στη Νέα Υόρκη, μεταξύ άλλων, έως την Άνοιξη του 2023.

To Prix Pictet παρουσιάζεται στην Ελλάδα από το 2008. Οι πρώτοι τέσσερις εκθεσιακοί κύκλοι από το 2008 μέχρι το 2013 διοργανώθηκαν στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, το 2014 στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας - ΝΟΗΣΙΣ, στη Θεσσαλονίκη, το 2016 στη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων και το 2022 στο Ωδείο Αθηνών. Γενικοί συντονιστές για την Candlestar στην Ελλάδα είναι η Αλεξάνδρα Αθανασιάδου και ο Βαγγέλης Ιωακειμίδης.

Πληροφορίες



Ωδείο Αθηνών /Πολυχώρος Ω2

Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β΄ 17-19

(Είσοδος από την Βασ. Γεωργίου& Βασ. Κωνσταντίνου)

10675 Αθήνα

Εγκαίνια 15 Ιουνίου στις 19.00

Διάρκεια έκθεσης 16 Ιουνίου - 10 Ιουλίου 2022

Ανοιχτά καθημερινά: 11:00 - 19:00

Παρασκευή: 11:00 - 21:00

Είσοδος ελεύθερη

prixpictet.com

athensconservatoire.gr

