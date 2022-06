Για λίγες μέρες ακόμα τα «Plásmata» στο Πεδίον του Άρεως

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση παρουσιάζει τα Plásmata: Bodies, Dreams, and Data, μέχρι τις 10 Ιουλίου.

Ένα τεχνητό φεγγάρι από ακτίνες λέιζερ που δημιουργείται με την ενέργεια του αττικού ήλιου και υψώνεται στα 70 μέτρα, ένας φωτεινός κόκκινος πλανήτης 22 μέτρων, χωρισμένος σε δύο ημισφαίρια, ένας μετατεχνολογικός ναός, μια μετανθρώπινη πλανητική πόλη, projection mapping πάνω σε δέντρα, ένα σύγχρονο μαντείο που προσφέρει στους ανθρώπους προσωπική καθοδήγηση σχετικά με υπαρξιακά διλήμματα, προβολές έργων από τη συλλογή του NOWNESS και τη συλλογή του SHOWStudio του Nick Knight, ηχητικές διαδρομές και ηχοτοπία, ο κόσμος των videogames όπου το ηλιοβασίλεμα δεν σταματά ποτέ, ένα άβαταρ που αντιστέκεται στις τεχνολογίες αναβάθμισης, ένα ανδροειδές που μας δίνει φάρμακα σε ένα ξεχασμένο φαρμακείο στην άκρη του πάρκου.



Επιστρέφοντας στο Πεδίον του Άρεως για δεύτερη χρονιά, μετά την έκθεση You and AI, η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση έρχεται με τα Plásmata: Bodies, Dreams, and Data, μέχρι τις 10 Ιουλίου του 2022, να πιάσει το νήμα από εκεί που το είχε αφήσει: εάν το “You and AI” ασχολήθηκε με την τεχνητή νοημοσύνη και τον τρόπο που τοποθετούμαστε απέναντι σε αυτήν, η φετινή έκθεση, Plásmata: Bodies, Dreams, and Data, αναζητά το σώμα, το δικό μας και το άλλο. Tο ατομικό και το συλλογικό, το ανθρώπινο και το μη ανθρώπινο και –τελικά– το πλανητικό. H ψηφιακή τεχνολογία εισχωρεί στο ανθρώπινο σώμα και ταυτόχρονα το επεκτείνει.



«We are having the time of our lives» γράφει το έργο που μας υποδέχεται στην έκθεση και δίνει τον τόνο της: ενός διασκεδαστικού ψηφιακού ονείρου, ενός κήπου απαγορευμένων απολαύσεων που ικανοποιεί και ταυτόχρονα καταβροχθίζει τα πλάσματα που είμαστε ή θα θέλαμε να είμαστε. Με 25 διεθνή έργα μεγάλων διαστάσεων για πρώτη φορά στην Ελλάδα και νέες αναθέσεις, περισσότερα από 250 τετραγωνικά μέτρα έργων LED, βίντεο, διαδραστικές εγκαταστάσεις, 3D scanning, γλυπτά, φωτιστικές εγκαταστάσεις, mapping, ψηφιακές ταινίες, animation, τα εκθέματα αποτυπώνουν τον τρόπο που επιβιώνουμε μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, που βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα από την αντανάκλαση που εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε, σε γνωστές διαδρομές αλλά και στα πιο απρόσμενα σημεία του πάρκου.



Σε έναν κόσμο όπου τα δεδομένα είναι ο νέος πηλός, πώς χρησιμοποιούμε τα ψηφιακά μας «χέρια» για να δημιουργήσουμε διαφορετικούς τύπους πλασμάτων και ταυτοτήτων, για να κατεργαστούμε και να ανακατεργαστούμε τους εαυτούς μας; Πώς μπορούμε να διαπλάσουμε τα δεδομένα –αυτή τη νέα πρώτη ύλη– για να απελευθερώσουμε τα σώματά μας, να γιορτάσουμε τις αστείρευτες δυνατότητες των υβριδικών –φυσικών και ψηφιακών– κόσμων, προστατευόμενοι συγχρόνως από τη δυσοίωνη πτυχή τους, αυτήν της συλλογής δεδομένων και της επιτήρησης; Σε μια εποχή κατά την οποία έχουμε γίνει θεοί και συγχρόνως σκλάβοι των νέων μας δημιουργημάτων, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ψηφιακό πολιτισμό για να ενώσουμε την ανθρωπότητα αντί να τη διχάσουμε;



Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση επιλέγει και πάλι το Πεδίον του Άρεως, που στην αρχή της λειτουργίας του υπήρξε τόπος στρατιωτικών ασκήσεων και κατέληξε χώρος αναψυχής για τον κάτοικο της πόλης, για να μιλήσει για το σώμα όχι μόνο ως το locus της υποκειμενικότητας, αλλά και ως πεδίο ταυτοτικής, πολιτικής και κοινωνικής σύγκρουσης, ως το κέντρο της απόλαυσης, του πόνου και, τελικά, της ύπαρξής μας.

Φέτος, η έκθεση θα ακολουθήσει διαδρομές που μας ζητούν να ανακαλύψουμε μέρη του πάρκου τα οποία παραμένουν ως επί το πλείστον άγνωστα στο ευρύ κοινό. Τα «Πλάσματα» ξεκινούν από το άγαλμα του βασιλιά Κωνσταντίνου και φτάνουν μέχρι το θέατρο του Άλσους και το πευκόδασος που υπάρχει πάνω από αυτό. Οι επισκέπτες της έκθεσης μπορούν να ανακαλύψουν το τμήμα του Πεδίου του Άρεως προς την πλευρά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, εκεί όπου βρίσκεται το άγαλμα της θεάς Αθηνάς, και να περιπλανηθούν στα ψηφιακά περίπτερα και τις δράσεις που συμβαίνουν στα παρτέρια και τα ξέφωτα που κρύβονται μέσα στο πάρκο.



Πρόκειται για μια συνειδητή επιμελητική κατεύθυνση, που επιτρέπει στον επισκέπτη να προσεγγίσει την έκθεση από τα πολυσύχναστα σημεία του πάρκου, αλλά στη συνέχεια τον προσκαλεί να χαθεί μέσα σε αυτό, με αναπάντεχα εκθέματα, συλλογικές δραστηριότητες και δρώμενα. Όπως και πέρυσι, ακολουθείται η λογική της «επιμελημένης τυχαιότητας», δηλαδή προτείνονται τρεις διαδρομές στους επισκέπτες, αλλά η έκθεση είναι επισκέψιμη από παντού: με το που θα δεις ένα έκθεμα μπορείς να δεις τουλάχιστον άλλο ένα κι έτσι να χαθείς μέσα στο Πεδίον του Άρεως.



Η υπαίθρια ψηφιακή έκθεση “Plásmata” υπόσχεται να μας οδηγήσει σε μια ονειρική περιπλάνηση σε ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια πάρκα της Αθήνας, το Πεδίον του Άρεως που παραμένει πολιτικό, συλλογικό και ανεξάντλητο. Τα «Πλάσματά» του σε καλούν να το ανακαλύψεις.



Η έκθεση περιλαμβάνει μια σειρά από παράλληλες συζητήσεις και εργαστήρια.

Θεματικές περιηγήσεις ενηλίκων, περιηγήσεις παιδιών, συζητήσεις με συγγραφείς, καλλιτέχνες, ερευνητές, καθηγητές πανεπιστήμιου, ψυχαναλυτές, αλλά και συναυλίες και περφόρμανς από το Movement Radio της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση για όλα τα Plásmata που επισκέπτονται το Πεδίον του Άρεως έως τις 10 Ιουλίου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ανακαλύψτε τον Αστερισμό των Πλασμάτων στο Πεδίον του Άρεως|

Περιηγήσεις Ενηλίκων με δύο θεματικές

Τις Τετάρτες 22, 29 Ιουνίου & 6 Ιουλίου | Πεδίον του Άρεως, Λεωφ, Αλεξάνδρας 10, Αθήνα, μπροστά από το έκθεμα των Superflex, “We Are Having the Time of Our Lives” | 19:30 – 21:00

Βλέπω Chihuahua ή muffin; Πώς να μπερδέψεις τη μηχανική μάθηση

Τις Τετάρτες 22, 29 Ιουνίου & 6 Ιουλίου 2022 | 19:30 – 21:00

Σώμα, φύλο και βεβαιότητες

Τις Τετάρτες 22, 29 Ιουνίου & 6 Ιουλίου 2022 | 19:30 – 21:00

Εισηγήτρια και συνεπιμελήτρια της περιήγησης: Έλλη Λεβεντάκη, Ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια.

ΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ: Ενήλικες (18+)

Είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική προεγγραφή, καθώς και η έγκαιρη προσέλευση στο σημείο συνάντησης.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ

Τα Plásmata συναντούν «αστερισμούς έργων» στο Πεδίον του Άρεως

Οικογενειακές περιηγήσεις για παιδιά (9+)

Τις Πέμπτες 23, 30 Ιουνίου & 7 Ιουλίου 2022 | 1ο γκρουπ: 19:30 – 21:15 | 2ο γκρουπ: 20:00 – 21:45 | Πεδίον του Άρεως, Λεωφ. Αλεξάνδρας 10, Μπροστά από το έκθεμα των Superflex, “We Are Having the Time of Our Lives”

Απευθύνεται σε Παιδιά από 9 ετών και άνω συνοδευόμενα από γονέα / νόμιμο κηδεμόνα. Είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική προεγγραφή, καθώς και η έγκαιρη προσέλευση στο σημείο συνάντησης. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Συναυλίες και περφόρμανς στο Πεδίον του Άρεως

To Plásmata: Movement Radio Live είναι μια σειρά από συναυλίες και περφόρμανς από το Movement Radio, με ελεύθερη είσοδο



01.07 | 20:15 – 21:00, Broke The Vase, Ηλεκτρονικά, Χώρος: Στο έκθεμα "Another Moon"

02.07 | 20:15 – 21:20, Moose & Black Athena, Hip Hop & DJ Set, Θέατρο Αλίκη

05.07 | 21:15 – 22:00, Digitally Baptized / Η ποίηση πρέπει να χορεύεται, Ποίηση & Ηλεκτρονικά, Χώρος: Στο έκθεμα "Another Moon"

09.07 | 20:30 – 21:30, Νάσος Σωπύλης, Πιάνο, Γαρδένια



Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες:



Morehshin Allahyari / The Alternative Limb Project / Refik Anadol / Frederik Heyman / Ekene Ijeoma / Keiken x Clifford Sage / Kimchi and Chips / Nick Knight (SHOWStudio) / LaTurbo Avedon / Marshmallow Laser Feast / Eva & Franco Mattes / Christian Mio Locklair / Matthew Niederhauser, Elie Zananiri, John Fitzgerald / NOWNESS / Tony Oursler / Μαρία Παπαδημητρίου / Εύα Παπαμαργαρίτη / Annie Saunders, Andrew Schneider, Emma O'Halloran, OpenEndedGroup / / SpY / SUPERFLEX / Dries Verhoeven / Cecilie Waagner Falkenstrøm / Saya Woolfalk / Liam Young

Συντελεστές



Curatorial Direction: Αφροδίτη Παναγιωτάκου

Επιμέλεια: Ειρήνη Μιρένα Παπαδημητρίου, FutureEverything

Εκτελεστική Διεύθυνση, Επιστημονικός Σύμβουλος: Πρόδρομος Τσιαβός

Σχεδιασμός Έκθεσης: Studioentropia Architects_ (Γιώτα Πασσιά, Παναγιώτης Ρούπας)

Επικεφαλής Παραγωγής: Δήμητρα Δερνίκου

Παραγωγός: Βασίλης Παναγιωτακόπουλος

Συντονισμός Παραγωγής: Κατερίνα Βάρδα, Ηρακλής Παπαθεοδώρου

Υπεύθυνη Εκτέλεσης Παραγωγής: Δέσποινα Σιφνιάδου

Εκτέλεση Παραγωγής: Σία Σουρμελή, Γιώργος Στεργίου, Δήμητρα Μπουζάνη

Line Production Assistance: Φρόσω Τσιποπούλου, Σπυριδούλα Γκεράζη, Γιώργος Παπαγεωργίου, Μαριάνα Αντζουλάτου

Research Assistance: Κατερίνα Βάρδα

Τεχνική Διεύθυνση: Λευτέρης Καραμπίλας

Διεύθυνση Τεχνικής Παραγωγής: Philip Hills

Ανάθεση – Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Με την ευγενική υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής

