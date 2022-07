Οι νέες σειρές και οι ταινίες που έρχονται στο Netflix την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix την εβδομάδα 4 έως 10 Ιουλίου 2022.

Τρεις νέες σειρές και ταινίες καταφθάνουν στο Netflix αυτή την εβδομάδα, με τους νεαρούς θεατές της πλατφόρμας να έχουν ομολογουμένως αρκετές επιλογές. Από τις νέες κυκλοφορίες, Η Πιο Μεγάλη Νύχτα, μια σειρά έξι επεισοδίων που στις 8 Ιουλίου, αξίζει σίγουρα την προσοχή μας.



Σειρές του Netflix

06/7/2022

King of Stonks

Αποζητώντας διακαώς τη δόξα, ένας υπερφιλόδοξος οικονομολόγος λέει ψέματα, εξαπατά και μηχανορραφεί για να κάνει την αναξιόπιστη startup εταιρεία του επιτυχημένη.

08/7/2022

Boo, Bitch



Boo, Bitch Netflix



Δύο κολλητές στο λύκειο κάνουν μια τελευταία προσπάθεια να τις προσέξουν. Αλλά όταν η μία γίνεται φάντασμα, θα πρέπει να ζήσει τη ζωή στα κόκκινα — όσο ακόμα μπορεί.

08/7/2022

Η Πιο Μεγάλη Νύχτα (The Longest Night)

Ένοπλοι περικυκλώνουν μια ψυχιατρική φυλακή και διακόπτουν κάθε επικοινωνία. Σκοπός τους είναι να συλλάβουν τον κατά συρροή δολοφόνο Σιμόν Λάγο. Έξι επεισόδια. Μία νύχτα.



Ταινίες του Netflix

06/7/2022

Γεια, Αντίο και Όλα τα Σχετικά (Hello, Goodbye, and Everything in Between)



Η Κλερ και ο Έινταν κάνουν συμφωνία να χωρίσουν πριν από το κολέγιο, χωρίς συγγνώμες ή δράματα. Θα έχουν όμως μια τελευταία ευκαιρία στον έρωτα με ένα επικό αντίο;

08/7/2022

Το Τέρας της Θάλασσας (The Sea Beast)



Το καλοκαίρι πριν από το κολέγιο, ο διαβαστερό Auden συναντά την μυστηριώδη Eli, και - σε νυχτερινές αναζητήσεις - την βοηθά να βιώσει την ξέγνοιαστη εφηβική ζωή που της έλειπε.

08/7/2022

Επικίνδυνες Σχέσεις (Dangerous Liaisons)



Η επιμελής Σελέν ερωτεύεται τον ατίθασο Τριστάν από το νέο της σχολείο στην Μπιαρίτζ, χωρίς να γνωρίζει ότι εκείνος έχει βάλει στοίχημα για εκείνη με τη δημοφιλή Βανέσα.



Nτοκιμαντέρ του Netflix

06/7/2022

Το Κορίτσι στη Φωτογραφία (Girl in the Picture)



Σε αυτό το ντοκιμαντέρ, μια γυναίκα που βρέθηκε να ξεψυχά σε έναν δρόμο αφήνει πίσω της έναν γιο, έναν υποτιθέμενο άντρα και ένα μυστήριο που ξετυλίγεται σαν εφιάλτης.

Παιδικές Ταινίες και Σειρές του Netflix

07/7/2022

Karma's World: Season 3



Η Κάρμα κάνει νέους φίλους και υπερασπίζεται το σωστό, ενώ μεγαλώνει ως κόρη, αδελφή, καλλιτέχνιδα και άλλα με νέες μελωδίες και πολλές απολαυστικές στιγμές!

