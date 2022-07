Οι νέες σειρές και οι ταινίες που έρχονται στο Netflix αυτή την εβδομάδα

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix την εβδομάδα 11 έως 17 Ιουλίου 2022.

To διάσημο franchise του Resident Evil εμπλουτίζεται με τη νέα ομώνυμη σειρά που έρχεται στο Netflix αυτή την εβδομάδα. Από τις νέες κυκλοφορίες, την προσοχή μας αξίζουν η σειρά Alba, η ταινία Valley of the Dead, όπως και τα ντοκιμαντέρ My Daughter's Killer και D.B. Cooper: Where Are You?!



Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix την εβδομάδα 11 έως 17 Ιουλίου 2022.

Σειρές του Netflix

14/7/2022

Resident Evil



Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την ανακάλυψη του ιού Τ, μια επιδημία φανερώνει τα σκοτεινά μυστικά του Ομίλου Ομπρέλα. Σειρά βασισμένη στη γνωστή σειρά βιντεοπαιχνιδιών.



15/7/2022

Farzar



Ο Φάικλ ζει σε μια αποικία ανθρώπων σε έναν εξωγήινο κόσμο και αποφασίζει να απαλλάξει τον πλανήτη από το κακό. Αλλά μαθαίνει ότι ο μπαμπάς του είναι ο υπέρτατος κακός.

15/7/2022

Άλμπα (Alba)



Η Άλμπα ξυπνά σε μια παραλία φέροντας ίχνη βιασμού, αλλά δεν θυμάται τίποτα από το χθεσινό βράδυ. Μετά μαθαίνει ότι οι βιαστές της είναι φίλοι του αγοριού της.



Ταινίες του Netflix

11/7/2022

Η Κοιλάδα των Νεκρών (Valley of the Dead)



Κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου, μια ομάδα ορκισμένων εχθρών πρέπει να συνεργαστεί όταν συναντά ανθρωποφάγα ζόμπι που δημιουργήθηκαν από ένα πείραμα των Ναζί.

11/7/2022

Για τη Γιόγιο (For Jojo)



Όταν η κολλητή της, η Γιόγιο, ερωτεύεται και αφήνει πίσω της τις ξέφρενες ερωτικές περιπέτειες στο Βερολίνο, η Πάουλα κάνει ό,τι μπορεί για να σαμποτάρει τον γάμο της.

13/7/2022

Κάτω απ' τον Ήλιο του Αμάλφι (Under the Amalfi Sun)



Ο έρωτας του Βιντσέντσο και της Καμίλα δοκιμάζεται κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στο Αμάλφι. Παράλληλα, δύο άλλοι φίλοι ζουν κι εκείνοι το δικό τους φλερτ.

15/7/2022

Πειθώ (Persuasion)



Οκτώ χρόνια αφότου η Ανν Έλιοτ πείστηκε να μην παντρευτεί έναν άνδρα ταπεινής καταγωγής, τον ξανασυναντά. Θα αρπάξει τη δεύτερη ευκαιρία στον αληθινό έρωτα;

Nτοκιμαντέρ του Netflix

12/7/2022

Πώς να Αλλάξεις το Μυαλό (How to Change Your Mind)



Σε αυτό το ντοκιμαντέρ, ο συγγραφέας Μάικλ Πόλαν μάς ξεναγεί στην ιστορία και τις χρήσεις των ψυχεδελικών ναρκωτικών, όπως το LSD, η ψιλοκυβίνη, το MDMA και η μεσκαλίνη.

12/7/2022

Ο Δολοφόνος της Κόρης μου (My Daughter's Killer)

Ο Δολοφόνος της Κόρης μου (My Daughter's Killer) Netflix



Επί δεκαετίες, ένας πατέρας παλεύει να φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης τον δολοφόνο της κόρης του στη Γαλλία και τη Γερμανία. Τώρα παίρνει δραστικά μέτρα. Αληθινή ιστορία.

13/7/2022

Ντ. Μπ. Κούπερ: Πού Είσαι; (D.B. Cooper: Where Are You?!)



Το 1971, ένας αεροπειρατής πέφτει με αλεξίπτωτο από ένα αεροπλάνο με μια τσάντα κλεμμένα μετρητά και διαφεύγει. Δεκαετίες μετά, η ταυτότητά του αποτελεί ακόμα μυστήριο.

13/7/2022

Μη Σταματάς να Ονειρεύεσαι: Η Ζωή του Σιμόν Πέρες (Never Stop Dreaming: The Life and Legacy of Shimon Peres)



Στην πολιτική, οι περισσότεροι κυνηγούν την εξουσία. Εκείνος κυνήγησε την ειρήνη. Η επιρροή και η ακεραιότητα του Σιμόν Πέρες ήταν κομβικές για την ιστορία του Ισραήλ.

Παιδικές Ταινίες και Σειρές του Netflix

14/7/2022

Kung Fu Panda: Ο Ιππότης Δράκος (Kung Fu Panda: The Dragon Knight)



Ο θρυλικός πολεμιστής Πο συνεργάζεται με έναν κορυφαίο Άγγλο ιππότη σε μια αποστολή για να προστατεύσει μαγικά όπλα, να αποκαταστήσει τη φήμη του και να σώσει τον κόσμο.

Σχετικές ειδήσεις

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr