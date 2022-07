Ο Χάρισον Φορντ έγινε 80 και αυτοί είναι οι 10+1 ρόλοι που έχει απορρίψει

Τζωρτζίνα Ντούτση

16/07/2022 06:25

Όσο και να μην το πιστεύουμε, πριν μερικές ημέρες και συγκεκριμένα στις 13 Ιουλίου ο Χάρισον Φορντ έσβησε 80 κεράκια στην τούρτα γενεθλίων του!

Ο θρυλικός ηθοποιός που έχει ερμηνεύσει μερικούς από τους πιο εμβληματικούς ρόλους στη μεγάλη οθόνη, όπως τον Χαν Σόλο στο Star Wars και τον Ιντιάνα Τζόουνς στο διάσημο κινηματογραφικό franchise, ετοιμάζεται να φορέσει για τελευταία φορά το καπέλο του Ίντι για πέμπτη φορά, στην επερχόμενη ταινία που θα κυκλοφορήσει τον Αύγουστο του 2023.

Στη σχεδόν εξηντάχρονη καριέρα του, ο διάσημος ηθοποιός εκτός από πασίγνωστους και αγαπημένους ρόλους (καλώς ή κακώς) έχει απορρίψει και πασίγνωστες ταινίες που θα θέλαμε να τον δούμε.



Παρακάτω ακολουθούν 10+1 ρόλοι που ο Χάρισον Φορντ έχει αρνηθεί, όπως και 10 πράγματα που πρέπει να ξέρετε για εκείνον.

The Perfect Storm (Καταιγίδα, 2000)

O ρόλος του Captain Billy Tyne, φαινόταν ιδανικός για τον άνθρωπο πίσω από τον Χαν Σόλο και τον Ιντιάνα Τζόουνς. Ωστόσο ο Φορντ αποφάσισε να τον απορρίψει καθώς προτίμησε να επικεντρωθεί στα γυρίσματα του What Lies Beneath (Ένοχο Μυστικό) με τη Μισέλ Φάιφερ. Τελικά τον ρόλο του Billy Tyne κέρδισε ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

The Hunt of Red October (To Κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη, 1990)

O Τζον ΜακΤίρναν ήθελε διακαώς τον Χάρισον Φορντ στον ρόλο του Jack Ryan στην ταινία Το Κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη, δίπλα στον Σον Κόνερι. Όχι όμως και ο ίδιος ο Φορντ αφού η απάντηση του ηθοποιού ήταν «όχι, ευχαριστώ» επιλέγοντας να παίξει στο φιλμ Presumed Innocent (Αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου) και να αφήσει τον ρόλο στον Άλεκ Μπάλντουιν.

A History of Violence (To Tέλος της Βίας, 2005)

O Χάρισον Φορντ ήταν επίσης η πρώτη επιλογή του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ για τον ρόλο του Tom Stall που υποδύθηκε τελικά ο Βίγκο Μόρτενσεν, ο γνωστός μας Άραγκορν από την κινηματογραφική τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.

Τhe Patriot (O Πατριώτης, 2000)

Μπορείτε να φανταστείτε τον Χάρισον Φορντ στον ρόλο του Benjamin Martin που τελικά έπαιξε ο Μελ Γκίμπσον; Κι όμως! Η αρχική επιλογή του σκηνοθέτη Ρόλαντ Έμεριχ ήταν ο Φορντ, ο οποίος απέρριψε την πρόταση εξαιτίας του σεναρίου του Ρόμπερτ Ρόντατ. Και φαίνεται ότι δεν ήταν ο μόνος που δεν έμεινε ικανοποιημένος με το σενάριο της ταινίας, καθώς ο Ρόντατ χρειάστηκε να καταθέσει 17 εκδοχές της ιστορίας προτού επιλέξουν αυτή που πήρε τελικά τον δρόμο προς τη μεγάλη οθόνη.

Syriana, 2005

Ο Χάρισον Φορντ θα μετανιώνει για μια ζωή που έχασε την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει στο πολιτικό θρίλερ του 2005. Από το 2004 έως το 2006 ο ηθοποιός και πιλότος ξόδευε μεγάλο μέρος του χρόνου του για τις υποχρεώσεις του ως επικεφαλής του προγράμματος Young Eagles του διεθνούς οργανισμού Experimental Aircraft Association. Σημειώνεται ότι για ακόμα μια φορά, τον ρόλο ανέλαβε ο Τζορτζ Κλούνεϊ, όπως συνέβη και στο The Perfect Storm του 2000.

Alien (Άλιεν: Ο επιβάτης του διαστήματος, 1979)

Ο Ρίντλεϊ Σκοτ έβλεπε με θέρμη την ιδέα να έχει στην δική του ταινία επιστημονικής φαντασίας τον... Χαν Σόλο του Star Wars. Έτσι πρότεινε στον Χάρισον Φορντ τον ρόλο του Captain Dallas. Ο διάσημος ηθοποιός απέρριψε την πρόταση του σκηνοθέτη καθώς δεν ήθελε να εμπλακεί τόσο σύντομα σε μια ακόμα ταινία επιστημονικής φαντασίας, μετά το Star Wars. Άλλωστε ότι εκείνη την περίοδο ήδη ετοιμαζόταν να επιστρέψει ως Solo στα Star Wars Επεισόδια 5 και 6, The Empire Strikes Back και Return of the Jedi. Τελικά τον ρόλο στην ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ πήρε ο Τομ Σκέριτ.

Schindler’s List (Η Λίστα του Σίντλερ, 1993)

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είχε επιλέξει τον Χάρισον Φορντ και όχι τον Λίαμ Νίσον για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Oskar Schindler στη βραβευμένη ταινία. Ο λόγος που ο ηθοποιός απέρριψε την πρόταση του Σπίλμπεργκ δεν ήταν ο φόρτος εργασίας ή επειδή δεν ήταν ικανοποιημένος με το σενάριο, αλλά γιατί δεν ήθελε η φήμη του να επισκιάσει το σημαντικό μήνυμα της ταινίας του Σπίλμπεργκ.





JFK (JFK, Η Ιστορία που Χαράκτηκε στη Μνήμη μας, 1991)

Στην ταινία του 1991 ο Όλιβερ Στόουν συγκέντρωσε ένα δυνατό all-star cast με τους Κέβιν Κόστνερ, Γκάρι Όλντμαν, Κέβιν Μπέικον, Τόμι Λι Τζόουνς και Μάρτιν Σιν. Αρχικά, ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Jim Garrison που έπαιξε ο Κέβιν Κόστνερ προτάθηκε στον Χάρισον Φορντ. Εκείνος όμως προτίμησε να παίξει στο Regarding Henry (Σχετικά με τον Χένρι), μια ταινία του 1991 σε σκηνοθεσία Μάικ Νίκολς.

Jurassic Park, 1993

Στο Ιντιάνα Τζόουνς, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ σκηνοθέτησε τον Χάρισον Φορντ ως αρχαιολόγο, στην πρώτη ταινία Jurassic Park ήθελε να τον σκηνοθετήσει ως τον παλαιοντολόγο Dr. Alan Grant. Ο Φορντ είπε «όχι» στον καλό του φίλο και έτσι ο ρόλος δόθηκε στον Σαμ Νιλ.

Ghost (Αόρατος Εραστής, 1990)

Ο Χάρισον Φορντ διάβασε το σενάριο της ταινίας τρεις φορές αλλά δεν μπόρεσε να το καταλάβει. Έτσι απέρριψε τον ρόλο του Sam Wheat. Αντίθετα, ο αλησμόνητος Πάτρικ Σουέιζι φαίνεται πως κατάλαβε καλά το σενάριο και έτσι τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Cape Fear (Το Ακρωτήρι του Φόβου, 1991)

Ο Μάρτιν Σορσέζε είπε στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο να ζητήσει από τον Χάρισον Φορντ να υποδυθεί τον δικηγόρο Sam Bowden στο ριμέικ του θρίλερ Cape Fear του 1962. Ο Φορντ απάντησε στον Ντε Νίρο ότι θα το έκανε μόνο αν ο ίδιος έπαιζε τον Max Cady και ο Ντε Νίρο τον χαρακτήρα του Bowden. Φυσικά ο αγαπημένος μας Ρόμπερτ δεν επιθυμούσε να γίνει αυτή η αλλαγή και έτσι ο ρόλος του Bowden κατέληξε στον Νικ Νόλτε.