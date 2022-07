Ο Ίθαν Χοκ κάνει τον απολογισμό του και νιώθει ότι βρίσκεται κοντά στην απόσυρση από την υποκριτική.

Ο Ίθαν Χοκ νιώθει ότι πλησιάζει το τέλος της καριέρας του στην υποκριτική. Αυτό τουλάχιστον εξομολογείται, μεταξύ άλλων, σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε ο 51χρονος ηθοποιός στο IndieWire.

«Νιώθω πως παίζω τον John Brown στο The Good Lord Bird. Η αρχή της καριέρας μου ως γέρος άντρας, η αρχή της τελευταίας μου πράξης», εξήγησε λέγοντας πως πλέον είναι ένας μεγάλος που νιώθει νεαρός και όχι νεαρός που νιώθει μεγάλος.

Κάνοντας επίσης έναν απολογισμό στην καριέρα του και τη φιλμογραφία του, ο Ίθαν Χοκ παραδέχεται ότι μετανιώνει για κάποιες ταινίες που έκανε και δεν άξιζαν. «Σκέφτομαι ποιες ταινίες θα μπορούσα να είχα κόψει γιατί ξέρω ότι δεν μου μένουν και πολλές. Έχω επίγνωση του χρόνου. Όταν ήμουν πιο νέος ήμουν σε φάση "θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα είναι μια καλή εμπειρία να μάθω, και μετά θα δοκιμάσω το άλλο", πιστεύοντας ότι έχω όλο τον χρόνο του κόσμου. Τώρα είμαι σε φάση, ότι "δεν έμαθα τίποτα από εκείνο και το άλλο" και αντί να έκανα άλλη ταινία θα ήταν καλύτερα να περνούσα τρεις μήνες με την οικογένειά μου».

Ο 51χρονος Ίθαν Χοκ έγινε πασίγνωστος στα 18 του από τη συμμετοχή του στην ταινία Ο Κύκλος των Χαμένων Ποιητών. Στα 24 έγινε είδωλο της γενιάς Χ με το Reality Bites, ενώ ακολούθησαν ταινίες όπως η ρομαντική τριλογία Before Sunrise, Before Sunset και Before Midnight.

Πρόσφατα τον είδαμε να δίνει ρεσιτάλ ως serial killer στο ψυχολογικό θρίλερ Black Phone.

Σχετικές ειδήσεις

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr