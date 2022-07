Τρόμος στο νερό: Γιατί οι ταινίες με καρχαρίες συνεχίζουν να στοιχειώνουν τις βουτιές μας;

Τζωρτζίνα Ντούτση

31/07/2022 13:15

Το Jaws (Τα Σαγόνια του Καρχαρία) μπορεί να είναι η πιο κλασική ταινία με καρχαρίες, αλλά φέτος είδαμε ή πρόκειται να δούμε φιλμ με μεγαλύτερους και πιο τρομακτικούς καρχαρίες με κοφτερά δόντια. Όμως, έχετε αναρωτηθεί ποτέ τον λόγο που σε πάρα πολλούς από εμάς, αρέσουν τόσο πολύ οι ταινίες με καρχαρίες;



Από το επιτυχημένο ψυχολογικό θρίλερ Jaws του Στίβεν Σπίλμπεργκ το 1975, που μας έκανε να κοιτάμε έντρομοι κάτω από την επιφάνεια του νερού καθώς κολυμπούσαμε, οι καρχαρίες έχουν γίνει μια εγγυημένη πηγή τρόμου στον κόσμο του κινηματογράφου.

Το Jaws μπορεί να έβαλε πρώτο το λιθαράκι του για το κόλλημα μας με τις ταινίες με καρχαρίες και να αποτελεί διαχρονικά την απόλυτη καλοκαιρινή ταινία τρόμου, αλλά έχει υπάρξει μια σειρά από συναρπαστικές, τρομακτικές ταινίες με γιγάντιους καρχαρίες να εμφανίζονται συνεχώς στις οθόνες μας, όπως το Deep Blue Sea, το The Shallows με την Μπλέικ Λάιβλι ή το πρόσφατο Shark Bait που έχουν εδραιώσει τα θαλάσσια πλάσματα στην πολιτιστική συνείδηση.

The Shallows

Συγκεκριμένα όμως τη φετινή χρονιά, υπάρχει μια εκπληκτική ποικιλία νέων ταινιών που οι καρχαρίες γίνονται μεγαλύτεροι, καλύτεροι ή απλώς πιο... γελοίοι! Οι πρόσφατες ταινίες περιλαμβάνουν το Shark Bait, το Beneath the Surface, το πολύ καλό σίκουελ The Reef: Stalked, το ανόητο Sharks of the Corn, το εντελώς ανόητο Sharkula, το επερχόμενο Maneater και το Meg 2: The Trench της επόμενης χρονιάς, αποδεικνύοντας ότι οι αιμοδιψείς καρχαρίες εξακολουθούν να είναι οι αγαπημένοι του box office.



Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε γιατί οι καρχαρίες παραμένουν ένα από τα αγαπημένα μας κινηματογραφικά τέρατα ακόμη και 47 χρόνια μετά το εμβληματικό και κάποτε τρομακτικό και κλασικό Jaws, και γιατί ακόμα ζουν τόσο μεγάλες στιγμές.

Οι καρχαρίες εξακολουθούν να αποτελούν πραγματικό κίνδυνο για τη ζωή

Σε αντίθεση με άλλες δημοφιλείς ταινίες θρίλερ/τρόμου με θέμα όπως παραφυσικές οντότητες, δαιμονισμένες κούκλες, στοιχειωμένα σπίτια ή τρομακτικούς δεινόσαυρους, οι καρχαρίες είναι κάτι που όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχει. Όλοι γνωρίζουν ότι... κόβουν βόλτες στις θάλασσες, ένα περιβάλλον όπου αισθανόμαστε ελαφρώς εκτός ελέγχου και που κανείς από εμάς δεν θα ήθελε κάποιο συναπάντημα!



Όταν παρακολουθούμε μια ταινία με καρχαρία, βαθιά μέσα μας ξέρουμε ότι αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε, οπουδήποτε - και άλλωστε έχει συμβεί πολλές φορές. Όταν μπαίνουμε στο νερό, δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε σίγουροι για το τι κρύβεται από κάτω μας, δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε ένας μεγάλος λευκός θα βγει στα ρηχά γιατί πεινάει ή θα μας αρπάξει στα βαθιά γιατί εκνευρίστηκε με την είσοδό μας στην επικράτειά του.

Καλύτερη τεχνολογία σημαίνει καλύτεροι καρχαρίες

Το Χόλιγουντ αγαπάει τον τρόμο που αναδεικνύεται σε κυρίαρχο κινηματογραφικό genre. Το κοινό από την πλευρά του φαίνεται ότι αρέσκεται στο να τρομάζει, όπως δείχνουν τα νούμερα του παγκόσμιου box office.



Ειδικά με το πλεονέκτημα της σύγχρονης τεχνολογίας και του εξαιρετικά ανεπτυγμένου CGI, οι καρχαρίες έχουν γίνει πιο ρεαλιστικοί στις οθόνες μας, σε σύγκριση με τον καρχαρία-ρομπότ στο Jaws του 1975. Για την ιστορία πρόκειται για τη μεγαλύτερη εισπρακτική ταινία της εποχής της, εδραιώνοντας παράλληλα τη θέση του Σπίλμπεργκ στο Χόλιγουντ.



Ωστόσο, όσο κι αν εξακολουθούμε να εκτιμούμε το Jaws, ο σύγχρονος κινηματογράφος είναι πλέον πιο συναρπαστικός από ποτέ. Οι καρχαρίες είναι μεγαλύτεροι (όπως το The Meg), πιο τρομακτικοί, με πιο αιχμηρά δόντια που μας δίνουν περισσότερο αίμα, τρόμο και θάνατο. Αυτό ήταν και ο λόγος που το The Meg αναδείχτηκε τελικά σε μια τόσο αγαπημένη ταινία. Η εντυπωσιακή κινηματογράφηση και τα στοιχεία ταινιών τρόμου μας έδωσαν μερικά πραγματικά τρομακτικά jump scares και έναν πολύ μεγάλο και πολύ επικίνδυνο καρχαρία. Παρόλο που γνωρίζουμε ότι ο Μεγαλόδοντας έχει εξαφανιστεί, μας προκάλεσε και δεύτερες σκέψεις όταν ήρθε η στιγμή να ξαναμπούμε στο νερό...

Jaws

Η αγωνία προκαλεί γνήσιο φόβο

Στην πραγματικότητα, οι καρχαρίες δεν είναι τόσο επικίνδυνοι. Το 2021, το σύνολο των επιθέσεων καρχαριών παγκοσμίως ήταν μόλις 73, ενώ πάνω από 100 εκατομμύρια καρχαρίες σκοτώθηκαν από τον άνθρωπο, με το ένα τρίτο των ειδών καρχαρία να βρίσκεται στα πρόθυρα της εξαφάνισης! Ωστόσο οι άνθρωποι είναι αυτοί που φοβούνται, καθώς το Χόλιγουντ έχει παρουσιάσει τους καρχαρίες ως αδίστακτα, επικίνδυνα, ανθρωποφάγα τέρατα.



Οπότε, στο ερώτημα «γιατί οι ταινίες με καρχαρίες εξακολουθούν να βρίσκουν τόσο μεγάλη απήχηση» η απάντηση είναι απλή και προφανής: είναι ο τρόπος με τον οποίο γυρίζονται!

Το Jaws είναι ένα αριστούργημα γνωστό για το σασπένς του, την αναπόφευκτη και επικείμενη απειλή του καρχαρία! Ο Σπίλμπεργκ άργησε πολύ να μας δείξει τον καρχαρία και με μαεστρία οδήγησε τους θεατές στο να μαντεύουν πότε ο μεγάλος λευκός θα επιτεθεί! Σε όλο αυτό προσθέστε και την αξεπέραστη μουσική του Τζον Γουίλιαμς.



Η απειλή ξέρεις ότι είναι εκεί και ας μην τη βλέπεις, και αυτό είναι κάτι που ακόμη και σήμερα αγαπούν οι θεατές, στις δεκάδες ταινίες με καρχαρίες που κυκλοφορούν τη φετινή και την επόμενη χρονιά.

Οι ταινίες με τους καρχαρίες είναι ένας τρόπος για να συντονιστούμε με τους μύχιους φόβους μας για το αβέβαιο και το άγνωστο, το απέραντο σκοτάδι των ωκεανών που ο άνθρωπος έχει εξερευνήσει λιγότερο από το φεγγάρι!

Καλές βουτιές και με προσοχή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι είναι από κάτω σου...