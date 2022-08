«The Rings of Power»: O τηλεοπτικός «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» σε αριθμούς

Τζωρτζίνα Ντούτση

27/08/2022 15:55

Οι θαυμαστές του Τόλκιν θα έχουν σύντομα την ευκαιρία να επιστρέψουν στη Μέση Γη—αν και τα πράγματα μπορεί να φαίνονται κάπως διαφορετικά αυτή τη φορά.



Στις 2 Σεπτεμβρίου, η πρώτη σεζόν της νέας prequel, spinoff σειράς του Amazon, Τhe Lord of the Rings: The Rings of Power θα είναι διαθέσιμη στο Prime Video σε περισσότερες από 240 χώρες σε όλο τον κόσμο.



Στην τηλεοπτική μορφή του «Άρχοντα» θα δούμε νέους χαρακτήρες, μια νέα εποχή και έναν νέο θρύλο που διαδραματίζεται χιλιάδες χρόνια πριν από τα γεγονότα των βιβλίων (και των κινηματογραφικών ταινιών) The Hobbit και The Lord of the Rings.

Όπως είναι λογικό, πιθανότατα έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τη σειρά, οπότε θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε όσες περισσότερες μπορούμε, λύνοντας τις απορίες σας.

Πρεμιέρα

Τα δύο πρώτα επεισόδια κάνουν πρεμιέρα στις 2 Σεπτεμβρίου στο Amazon Prime Video.

Επεισόδια

H σειρά αποτελείται από 8 εβδομαδιαία επεισόδια. Το φινάλε της πρώτης σεζόν θα προβληθεί στις 14 Οκτωβρίου.

Γυρίσματα

Η πρώτη σεζόν γυρίστηκε στη Νέα Ζηλανδία.

Ο τηλεοπτικός «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» μιλάει ελληνικά

Η πολυαναμενόμενη σειρά Lord of the Rings: The Rings of Power, εκτός από ελληνικούς υπότιτλους, θα έχει και ελληνική μεταγλώττιση.





Ο τηλεπτικός Άρχοντας των Δαχτυλιδιών σε αριθμούς Ζωή Κατσιγιάννη / Newsbomb.gr

Λίγα λόγια για το Lord of the Rings: The Rings of Power

Η επερχόμενη spinoff σειρά βασίζεται στο σύμπαν του Τόλκιν και η ιστορία εξελίσσεται χιλιάδες χρόνια πριν από τα γεγονότα του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και του Χόμπιτ, μεταφέροντας τους θεατές στη Δεύτερη Εποχή της Μέσης Γης και ξετυλίγοντας πολλαπλές ιστορίες.



Αυτό σημαίνει ότι οι μη μυημένοι θεατές στον φανταστικό κόσμο του Τόλκιν, δεν χρειάζεται να κάνουν... ιδιαίτερα μαθήματα ώστε να παρακολουθήσουν τη σειρά.



Η ιστορία θα ξεκινήσει με μια εποχή σχετικής ειρήνης ακολουθώντας οικείους αλλά και άγνωστους χαρακτήρες οι οποίοι αντιμετωπίζουν τη μακρόχρονη επανεμφάνιση του κακού στη Μέση Γη.



«Από τα πιο σκοτεινά βάθη των Όρεων της Ομίχλης, στα μεγαλοπρεπή δάση της πρωτεύουσας των Ξωτικών στο Λίντον, κι από το μαγευτικό βασίλειο του Νούμενορ, στα πιο απομακρυσμένα σημεία του χάρτη, αυτά τα Βασίλεια και οι χαρακτήρες θα χαράξουν μία κληρονομιά που θα ζει για πολλά χρόνια αφού θα έχουν φύγει», αναφέρεται στην επίσημη σύνοψη της σειράς.

Ποιοι γνωστοί μας χαρακτήρες θα εμφανιστούν στη σειρά

Όπως έχει γίνει γνωστό από φωτογραφίες και τρέιλερ που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, γνωστοί χαρακτήρες που θα δούμε είναι η Galadriel, o Elrond και ο απόλυτος βασιλιάς την Ξωτικών, Gil-galad.

Το καστ

Οι 38 ηθοποιοί που έχουν ανακοινωθεί για την πρώτη σεζόν είναι οι: Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Nazanin Boniadi, Beau Cassidy, Kip Chapman, Morfydd Clark, Anthony Crum, Ismael Cruz Córdova, Maxine Cunliffe, Charles Edwards, Will Fletcher, Trystan Gravelle, Lenny Henry, Ema Horvath, Thusitha Jayasundera, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Simon Merrells, Fabian McCallum, Geoff Morrell, Tyroe Muhafidin, Peter Mullan, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Augustus Prew, Megan Richards, Dylan Smith, Peter Tait, Alex Tarrant, Charlie Vickers, Amelie Child-Villiers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman, και Sara Zwangobani.

Showrunners είναι οι J.D. Payne and Patrick McKay.

Στα σινεμά

Η Amazon Studios ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την Cinemark για περιορισμένη παγκόσμια προβολή των δύο πρώτων επεισοδίων του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών: Τα Δαχτυλίδια της Δύναμης. Η ειδική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα για μία μόνο βραδιά, στις 31 Αυγούστου, ενόψει του πολυαναμενόμενου ντεμπούτου της σειράς στις 2 Σεπτεμβρίου.

Οι θαυμαστές θα έχουν την ευκαιρία να δουν τα δύο πρώτα επεισόδια σε 200 επιλεγμένες αίθουσες σε 8 διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.