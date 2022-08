Κρις Ροκ: Η ταινία που «προφήτεψε» το περιβόητο χαστούκι από τον Γουίλ Σμιθ

Στο «Look At Me» ο Κρις Ροκ δέχεται χτύπημα από τον Χαβιέρ Μπαρδέμ.

Το Deadline έφερε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser τρέιλερ της ταινίας μικρού μήκους «Look At Me» της Σάλι Πότερ, με τους Κρις Ροκ και Χαβιέρ Μπαρδέμ, λίγο πριν από την πρεμιέρα της στο φεστιβάλ της Βενετίας.



Η ταινία θίγει το θέμα του ανδρικού θυμού έχοντας μια ηλεκτρισμένη σκηνή στην οποία ο Ροκ, ως διοργανωτής εκδηλώσεων ονόματι Άνταμ, δέχεται ένα χτύπημα από τον Λίο (Μπαρδέμ), έναν ντράμερ που εμφανίζεται στη σκηνή σε έναν έρανο γκαλά.



Η ταινία γυρίστηκε πριν από τρία χρόνια (2019) στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, ενώ τα γυρίσματα διήρκεσαν πέντε ημέρες και ασφαλώς φέρνει στο νου τη σκηνή με το διαβόητο χαστούκι που δέχτηκε ο Ροκ από τον Γουίλ Σμιθ κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των Όσκαρ του 2022 τον περασμένο Μάρτιο.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στην 16 λεπτών μικρού μήκους ταινία συμμετέχει επίσης ο Αμερικανός χορευτής κλακέτας Σάβιον Γκλόβερ.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Σχετικές ειδήσεις