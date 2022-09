Οι 10+1 πιο πολυαναμενόμενες ταινίες που έρχονται στα σινεμά έως το τέλος του 2022

Τζωρτζίνα Ντούτση

09/09/2022 12:20

H έλευση του φθινοπώρου φέρνει μαζί μερικές από τις μεγαλύτερες και πιο πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς, το ξεκίνημα της νέας σεζόν των βραβείων και ναι, το μισό Χόλιγουντ στη μεγάλη οθόνη!



Στις αφίξεις που αναμένονται ξεχωρίζουν πολυσυζητημένες ταινίες από τη Marvel και την DC, νέες ταινίες από τους Λούκα Γκουαντανίνο, Τζέιμς Κάμερον, Φλόριαν Ζέλερ και φιλμ που θα μας συναρπάσουν, θα μας συγκινήσουν και σίγουρα θα απασχολήσουν φεστιβάλ και βραβεία.



Δείτε ορισμένες από τις πιο αναμενόμενες ταινίες που θα κυκλοφορήσουν στα σινεμά έως το τέλος του 2022.





Amsterdam

Ο βραβευμένος με Όσκαρ, Ντέιβιντ O. Ράσελ, μετά το Joy του 2015, επιστρέφει με μια whodunit ταινία γεμάτη ίντριγκα, μυστήριο και χιούμορ, αλλά και ένα πολυπληθές all-star καστ που περιλαμβάνει τους: Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Ράμι Μάλεκ, Μάργκο Ρόμπι, Άνια Τέιλορ-Τζόι, Τζον Ντέιβιντ Ουάσινγκτον, Κρίστιαν Μπέιλ, Μάικ Μάιερς, Κρις Ροκ, Ζόε Σαλντάνα, Τέιλορ Σουίφτ.



Η ιστορία τοποθετείται τη δεκαετία του 1930 και ακολουθεί τρεις φίλους που προσπαθούν να ξεγλιστρήσουν από τις αρχές καθώς βρίσκονται στο επίκεντρο μιας απίθανης πλεκτάνης που τους θέλει ύποπτους για φόνο. (7 Οκτωβρίου).





Tár

Ο Τοντ Φιλντ επιστρέφει έπειτα από 16 ολόκληρα με την τρίτη ταινία του (μετά τα In the Bedroom, 2001 και Little Children, 2006 και μας αποδεικνύει ότι τελικά άξιζε η αναμονή). Με πρωταγωνίστρια την -πάντα εξαιρετική- Κέιτ Μπλάνσετ στον ρόλο της μουσικού και μαέστρου Lyndia Tár, η ταινία έκανε πρεμιέρα στο 79ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αποσπώντας διθυραμβικά σχόλια για την ανατριχιαστική ερμηνεία της Μπλάνσετ που φαίνεται να στρέφει το βλέμμα προς τα Όσκαρ 2023 (7 Οκτωβρίου).

Halloween Ends

«Το κακό πεθαίνει απόψε!». Ή μήπως όχι; Το τελευταίο κεφάλαιο στο Michael Myers saga πρόκειται να γραφτεί τον προσεχή Οκτώβριο, ανοίγοντας παράλληλα την εορταστική περίοδο του Halloween. Ο Ντέιβιντ Γκόρντον Γκριν κάθεται ξανά στη σκηνοθετική καρέκλα, ενώ η Τζέιμι Λι Κέρτις επιστρέφει στον ρόλο της Laurie Strode, με τις ευλογίες πάντα του Τζον Κάρπεντερ, για την τελική αναμέτρηση με τον αιμοδιψή serial killer, Michael Myers. Στο τρίτο μέρος η ιστορία τοποθετείται τέσσερα χρόνια μετά τα γεγονότα των δύο προηγούμενων ταινιών της τριλογίας του Γκριν, Halloween και Halloween Kills.



Αυτή η ταινία μοιάζει πραγματικά σαν το τέλος μιας εποχής, ακόμα κι αν είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι αυτή θα είναι η τελευταία και γεμάτη θάνατο, Halloween βραδιά του franchise. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το τι επιφυλάσσει το μέλλον για τον Myers, αυτό θα είναι τουλάχιστον το αιματηρό κύκνειο άσμα για τη Laurie της Τζέιμι Λι Κέρτις (14 Οκτωβρίου).

Black Adam

O Ντουέιν Τζόνσον προσπαθούσε επί χρόνια να κάνει το ντεμπούτο του ως ο αντι-ήρωας Black Adam, στο σύμπαν της DC. Τελικά τα κατάφερε και η πρώτη περιπέτεια δράσης που εξερευνά την ιστορία του υπερήρωα της DC έρχεται στη μεγάλη οθόνη σε σκηνοθεσία του Χάουμε Κολέτ-Σερά (Περιπέτεια στη Ζούγκλα).



Σχεδόν 5.000 χρόνια αφού του δόθηκαν οι πανίσχυρες δυνάμεις των αρχαίων θεών – και η άμεση αιχμαλωσία του – ο Black Adam (Τζόνσον) ελευθερώνεται από τον επίγειο τάφο του και είναι έτοιμος να αποδώσει δικαιοσύνη στον σύγχρονο κόσμο, όπως αυτός νομίζει (21 Οκτωβρίου).

Armageddon Time

To «Armageddon Time» του Τζέιμς Γκρέι θεωρείται μια από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς. Ο σκηνοθέτης αντλεί έμπνευση από τα δικά του παιδικά και νεανικά χρόνια συγκεντρώνοντας ένα καστ που αποτελείται από τους εξαιρετικούς, Άντονι Χόπκινς, Αν Χάθαγουεϊ, Τζέρεμι Στρονγκ.



Η σύντοψη σύνοψη της ταινίας αναφέρει: Το φιλμ του είναι μια βαθιά προσωπική ιστορία για τη δύναμη της οικογένειας, την πολυπλοκότητα της φιλίας και την επιδίωξη του Αμερικανικού ονείρου (28 Οκτωβρίου).

Black Panther: Wakanda Forever

Aκόμα και αυτοί που δεν είναι θαυμαστές της Marvel, πιθανότατα ενδιαφέρονται για τη μοίρα της επόμενης ταινίας Black Panther. Ο θάνατος του Τσάντγουικ Μπόουζμαν το 2020 μας έκλεψε όχι μόνο έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς, αλλά και έναν από τους πιο ενδιαφέροντες υπερήρωες στο Marvel Cinematic Universe. H ευχάριστη είδηση είναι ότι ο σκηνοθέτης Ράιαν Κούγκλερ επιστρέφει για να χαράξει μια νέα διαδρομή σε αυτό που διαφορετικά θα μπορούσε να ήταν ένα τυπικό σίκουελ υπερηρώων (11 Νοεμβρίου).

The Son

Μετά το κινηματογραφικό του ντεμπούτο, Ο Πατέρας (The Father) που χάρισε στον Άντονι Χόπκινς το δεύτερο Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου της καριέρας του, ο Φλόριαν Ζέλερ επιστρέφει με τον Γιο (The Son) και πρωταγωνιστή τον Χιου Τζάκμαν.



Ο ηθοποιός υποδύεται έναν χωρισμένο πατέρα που προσπαθεί να ισορροπήσει τη νέα του οικογένεια, τη δουλειά του και τον γιο του από τον προηγούμενο γάμο του, τον Νίκολας (Ζεν ΜακΓκραθ), ο οποίος έρχεται να ζήσει μαζί του. Όλα αυτά προσπαθώντας να αποφύγει τα λάθη που έκανε ο δικός του πατέρας με εκείνον.



Ο Ζέλερ έχει αποδείξει ότι μπορεί να χειριστεί σοβαρά αλλά οικεία ζητήματα με προσοχή και χάρη, και το The Son σίγουρα μοιάζει ως μια άλλη εξαιρετική προσαρμογή του έργου του.



Σημειώνεται ότι στην πρεμιέρα την περασμένη Τετάρτη στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, η ολοκλήρωση της προβολής χαιρετίστηκε με καταιγιστικό χειροκρότημα που διήρκεσε 10 λεπτά.



Το καστ της ταινίας συμπληρώνουν οι: Λόρα Ντέρνα, Βανέσα Κίρμπι και Άντονι Χόπκινς (11 Νοεμβρίου).



Bones and All

O Ιταλός σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντανίνο επιστρέφει στο κινηματογραφικό είδος που γνωρίζει πολύ καλά. Οι φαν του Suspiria, έχουν ήδη καταλάβει σε ποιο πράγμα αναφερόμαστε. Παίρνει λοιπόν τον Τιμοτέ Σαλαμέ με τον οποίο είχε συνεργαστεί ξανά στο Call Me by Your Name και φτιάχνουν μια ταινία που «παντρεύει» το σκοτάδι με την αγάπη και το ρομαντισμό. Το Bones and All βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Camille DeAngelis που ακολουθεί μια ομάδα έφηβων κανίβαλων, οπότε να περιμένετε αρκετή φρίκη (23 Νοεμβρίου).

Avatar: The Way of Water

Δεκατρία χρόνια μετά την κυκλοφορία της πιο εμπορικής ταινίας όλων των εποχών, ο Τζέιμς Κάμερον επιτέλους μας παρουσιάζει το σίκουελ του Avatar. Όρεξη να έχετε βέβαια, καθώς κάθε δύο χρόνια, έως το 2028, θα κυκλοφορεί και μια ταινία Avatar.



To σίκουελ τοποθετείται πάνω από μια δεκαετία από τα γεγονότα του αρχικού φιλμ και ακολουθεί τον Jake Sully, την Neytiri και τα παιδιά τους στη νέα τους περιπέτεια στην Pandora. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σίκουελ του Avatar, ο σκηνοθέτης θα εστιάσει στα αχαρτογράφητα νερά του ωκεανού της Pandora.



Στην επίσημη σύνοψη αναφέρεται: «Η ταινία αφηγείται την ιστορία της οικογένειας Sully, τα προβλήματα που τους ακολουθούν, τις προσπάθειες που κάνουν για να κρατήσουν ο ένας τον άλλον ασφαλή, τις μάχες που δίνουν μείνουν ζωντανοί, και τις τραγωδίες που υπομένουν» (16 Δεκεμβρίου).

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Ο Ντάνιελ Κρεγκ ο οποίος επιστρέφει στον ρόλο του Benoit Blanc, πλασιωμένος από ένα λαμπερό καστ ηθοποιών στο σίκουελ του Knives Out που γυρίστηκε στην Ελλάδα.



Συγκεκριμένα, στη νέα whodunit ταινία μεταξύ άλλων θα δούμε τους: Ίθαν Χοκ, Έντουαρντ Νόρτον, Ντέιβ Μπαουτίστα, Κέιτ Χάντσον, Κάθριν Χαν, Λέσλι Όντομ Τζο, Τζέσικα Χένγουικ και Μάντλιν Κλάιν.

Η πρώτη ταινία Knives Out κυκλοφόρησε στο Netflix το 2018 γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία στο παγκόσμιο box office με έσοδα που ξεπερνούν τα 311 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που οδήγησε τον «γίγαντα» του streaming να δώσει το πράσινο φως -και 469 εκατομμύρια δολάρια- για δύο ακόμα σίκουελ (23 Δεκεμβρίου).

Babylon

Ίσως η πιο φιλόδοξη ταινία στην καριέρα του Ντάμιεν Σαζέλ και ένα φιλμ που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει αρκετά σε όλες τις φεστιβαλικές διοργανώσεις.



Αν και οι πληροφορίες για την ταινία είναι ελάχιστες μέχρι στιγμής, γνωρίζουμε ότι το σενάριο θα μας μεταφέρει στο τέλος των βουβών ταινιών στο Χόλιγουντ.



Στο φιλμ πρωταγωνιστεί πλήθος γνωστών ηθοποιοών όπως οι: Μπραντ Πιτ, Μάργκο Ρόμπι, Τόμπι Μαγκουάιρ, Τζιν Σμαρτ, κ.ά. (25 Δεκεμβρίου).