Aυτοί είναι οι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στο 12ο Street Mode Festival

Το Street Mode Festival επιστρέφει από τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

«Back from the dead! Get ready for chapter 12…», με αυτήν τη φράση και το χαρακτηριστικό φετινό artwork, το Street Mode Festival επιστρέφει για 12η χρονιά, στις 23, 24 και 25 Σεπτεμβρίου και όπως πάντα υπόσχεται αμέτρητες συναυλίες μαζί με εκδηλώσεις αφιερωμένες στην κουλτούρα του δρόμου. Το μουσικό line-up παραμένει πιστό στις ρίζες του φεστιβάλ, με κορυφαία ονόματα της ελληνικής και διεθνούς σκηνής να δημιουργούν ένα fusion από hip-hop, punk, heavy rock και indie ήχους.

MUSIC ACTS (A-Z):

1000mods • 63 High • Anser • Arrow • Bad Movies • Baildsa • Bloody Hawk • Buzz • Chipper • Dani Gambino X DJ The Boy • Dee Jay Waif • Delinquent Habits • DJ Krush • Expe • Fun Lovin' Criminals • Fundracar • Godsleep • Immune • Junkheart • Locomondo • Μ.Α.t.E. • My Endless Winter • Naxatras • Nume • Oceandvst • Panx Romana • Perkele • Personality Crisis • Planet Of Zeus • Professional Sinnerz & Κόμης X • Rack • Saske • SKG's Dub Alliance • Social Waste • Superhiks • TDK • The Reverend Beasts • Tortuga • Trouf • Villagers Of Ioannina City • Vlospa • Vodka Juniors • Wang • Βέβηλος • Βήτα Πεις • Γιάννης Αγγελάκας & 100° • Ζήνων • Κοινοί Θνητοί • Μη Άσματα • Παύλος Παυλίδης & Hotel Alaska • Πεθαίνουν Στο Τέλος

STREET CULTURE EVENTS:

Meeting of Styles (Street Art & Graffiti)

Battle of the Best (Street Dance & Breaking)

3D Live Painting

Music Contests ΤΒΑ

Special DJ Sets ΤΒΑ

To Street Mode είναι ένα ετήσιο φεστιβάλ μουσικής, τέχνης και σπορ που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη από το 2009. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ στην Ελλάδα, το οποίο προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει πολλά μουσικά stages και street culture events. Μπες σε κατάσταση street και απόλαυσε 3 ημέρες ζωντανή μουσική, street art, street dance, action sports και πολλά ακόμη!

Το Street Mode Festival ξεκίνησε ως μια σειρά εκδηλώσεων σε ανοιχτούς - δημόσιους χώρους, όπως η πλατεία της Θέρμης και το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με όραμα να παρουσιάσει όλα τα στοιχεία της «street» κουλτούρας σε μία ενιαία γιορτή. Με τον άτυπο αλλά ευρέως διαδεδομένο όρο «street culture» ορίζουμε την υποκουλτούρα που αναπτύσσεται κυρίως σε αστικές περιοχές, η οποία εκφράζεται μέσα από μορφές τέχνης όπως το graffiti και το breakdance, μέσα από σπορ όπως το bmx και το parkour, και μέσα από είδη μουσικής όπως το hip-hop, το rock και το ethnic.

«Η ιστορία της ομάδας μας μετράει ήδη 11 χρόνια, συν δύο τα οποία θέλουμε να ξεχάσουμε! Φέτος ο στόχος μας είναι να επανασυνδεθούμε με τον κόσμο, μετά από 2 χρόνια παύσης, και να φέρουμε σε εφαρμογή νέες ιδέες και προτάσεις», τονίζει ο Γιάννης Ευσταθίου εκ μέρους της διοργάνωσης.

H αφίσα του φεστιβάλ



Εξασφάλισε το εισιτήριό σου: https://www.viva.gr/tickets/festival/street-mode-festival-2022

Σχετικές ειδήσεις