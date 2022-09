Στη Θεσσαλονίκη ο δημιουργός του εικονογραφημένου σεναρίου του «Game of Thrones», W.Simpson

Τον δημιουργό του εικονογραφημένου σεναρίου του «Game of Thrones», τον πολυβραβευμένο storyboard και conceptual artist William Simpson, υποδέχθηκε το κοινό του 6ου διεθνούς φεστιβάλ κόμικς «The Comic Con - Thessaloniki Comic Convention» στο masterclass «Storyboard: Από το χαρτί στην οθόνη» που διοργάνωσε το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη.

Eπαγγελματίες του οπτικοακουστικού κλάδου, αλλά και πολλοί φοιτητές, έδωσαν το «παρών» σε ένα ξεχωριστό masterclass, όπου ο διάσημος δημιουργός μίλησε για τα μυστικά και τις προκλήσεις της τέχνης του και μοιράστηκε τις εμπειρίες του από τις συνεργασίες με γνωστούς δημιουργούς του κινηματογράφου.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μίλησε για την αναγκαιότητα του εικονογραφημένου σεναρίου (storyboard) στις κινηματογραφικές παραγωγές, εξήγησε τον τρόπο δουλειάς του και μίλησε για τις πιο γνωστές κινηματογραφικές του συνεργασίες. «Όλα είναι θέμα εξάσκησης και όλα ξεκινούν από τη ζωγραφική», ανέφερε ο William Simpson, κάνοντας μια αναδρομή στην πλούσια καριέρα του στο χώρο των κινηματογραφικών παραγωγών. «Για να γίνεις πετυχημένος δημιουργός storyboard, πρέπει πρώτα απ' όλα να είσαι καλός καλλιτέχνης. Να διαβάζεις προσεκτικά το σενάριο και να δουλεύεις σκληρά σκιτσάροντας, χωρίς έπαρση και εγωισμό. Μετά από τόσα χρόνια δουλειάς, εγώ ακόμη μαθαίνω να ζωγραφίζω», είπε χαρακτηριστικά ο William Simpson, ο οποίος απάντησε πρόθυμα στις ερωτήσεις των παρευρισκόμενων δημιουργών και του κοινού.

Ο William Simpson ξεκίνησε την καριέρα του σχεδιάζοντας για βρετανικά περιοδικά κόμικ (2000 AD, Warrior), δουλεύοντας πάνω σε πολύ γνωστούς χαρακτήρες, όπως ο Judge Dredd και ο Roque Trooper. Στη συνέχεια έκανε το μεγάλο άλμα δουλεύοντας για τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες αμερικανικών κόμικ, Marvel και DC Comics. Batman, Hellblazer, Vamps, Transformers, Aliens είναι μερικοί από τους τίτλους στους οποίους εργάστηκε, δίνοντας σε κάθε τίτλο το προσωπικό του στίγμα. H κινηματογραφική μεταφορά του John Constantine είναι βασισμένη στην ιστορία Hellblazer: Dangerous Habits που δημιούργησε μαζί με τον Garth Ennis, ιστορία η οποία από πολλούς θεωρείται η καλύτερη του χαρακτήρα.

Τα τελευταία χρόνια o William Simpson εργάζεται ως storyboard artist, έχοντας στο ενεργητικό του συμμετοχή σε πολλές ταινίες (Reign of Fire, Freeze Frame, Breakfast on Pluto, City Of Ember). Από το 2008 είναι ο storyboard and conceptual artist της τηλεοπτικής σειράς- φαινόμενο «Game of Thrones», δίνοντας με το μολύβι του «ψυχή» στον κόσμο του Westeros.

«Το masterclass με τον William Simpson ήταν μια μοναδική ευκαιρία για τους τοπικούς επαγγελματίες του χώρου των κόμικς, του animation και των video games που δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Μακεδονία να διευρύνουν τις γνώσεις τους στο εικονογραφημένο σενάριο, ένα από τα πιο δυναμικά αντικείμενα της παγκόσμιας ψυχαγωγικής βιομηχανίας», υπογράμμισε σε μήνυμά του ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. O ίδιος υπογράμμισε ότι το Film Office της Περιφέρειας υποστηρίζει κάθε αντίστοιχη πρωτοβουλία και διοργάνωση, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εξωστρέφειας των επαγγελματιών της Περιφέρειας στη διεθνή αγορά των οπτικοακουστικών παραγωγών.

Στην προστιθέμενη αξία των δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους τοπικούς επαγγελματίες, όπως το masterclass με τον William Simpson, αναφέρθηκε και ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Θάνος. Ο διοργανωτής του «The Comic Con - Thessaloniki Comic Convention» Λεόντιος Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στη νέα σύμπραξη του φορέα με το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που φέρνει πιο κοντά την τέχνη του κινηματογράφου με τον κόσμο των κόμικς.