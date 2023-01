Πέθανε ηθοποιός της σειράς «24» και «Supernatural»

Η ηθοποιός Annie Wersching έχασε τη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 45 ετών.

Πέθανε σε ηλικία 45 ετών, νικημένη από τον καρκίνο, η Annie Wersching, γνωστή για τους ρόλους της στο 24, Bosch, Runaways. H Wersching είχε επίσης δανείσει τη φωνή της στον χαρακτήρα της «Tess» στο βιντεοπαιχνίδι The Last of Us.

Η Wersching γεννήθηκε στις 28 Μαρτίου 1977. Μεγάλωσε στο Σεντ Λούις και ξεκίνησε την καριέρα της ως ηθοποιός το 2002 με μια guest εμφάνιση στο Star Trek: Enterprise. Στη συνέχεια την είδαμε να συμμετέχει στα Frasier, Angel, Charmed, Boston Legal και Supernatural. Το 2007 την είδαμε ως Amelia Joffe στο General Hospital.

Το 2009, επιλέχτηκε ως η ειδική πράκτορας του FBI «Renee Walker», στην έβδομη σεζόν του 24 και συνέχισε με guests ρόλους στα CSI, NCIS, Hawaii Five-O και Castle, προτού παίξει την Julia Brasher στο Bosch το 2014.

«Η καρδιά μου έχει σπάσει σε περισσότερα κομμάτια από όσα μπορώ να μετρήσω», είπε ο σκηνοθέτης και παραγωγός του 24, Jon Cassar. «Η Annie μπήκε στον κόσμο μου με μια ανοιχτή καρδιά και ένα μεταδοτικό χαμόγελο. Διακρίνοντας τέτοιο ταλέντο, μου έκοψε την ανάσα. Η Annie έγινε κάτι περισσότερο από συνεργάτιδα, έγινε πραγματική φίλη για μένα, την οικογένειά μου και κάθε καστ και μέλος του συνεργείου που δούλεψε μαζί της. Θα λείψεις σε όλους και στους θαυμαστές με τους οποίους πάντα έβρισκε χρόνο να αλληλεπιδράσει».

Το 2013, η Wersching έδωσε τη φωνή της στον χαρακτήρα «Tess» στο βιντεοπαιχνίδι The Last of Us, την οποία υποδύεται η Anna Torv στην τηλεοπτική μεταφορά του HBO. Άλλοι αξιοσημείωτοι ρόλοι της Wersching περιλαμβάνουν τις Timeless (Emma Whitmore), Runaways (Leslie Dean) και Stark Trek: Picard (Borg Queen).

Η Wersching έδινε ήδη μάχη με τον καρκίνο από το 2020. Συνέχισε να εργάζεται και η τελευταία της εμφάνιση ήταν στην πέμπτη σεζόν του The Rookie ως Rosalind Dyer τον Οκτώβριο του 2022.



Διαβάστε επίσης





Adama Niane: Πέθανε o σταρ της σειράς «Lupin» του Netflix

Lisa Loring: Πέθανε σε ηλικία 64 ετών η πρώτη ηθοποιός που υποδύθηκε τη Wednesday Addams

Φεβρουάριος στο Netflix: Τρόμος, serial killers και... Άγιος Βαλεντίνος