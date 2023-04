Φεστιβάλ Αθηνών: Όσα θα δούμε σε Επίδαυρο, Ηρώδειο, Πειραιώς 260

Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου ανακοίνωσε το καλλιτεχνικό του πρόγραμμα. James, Waterboys, Kraftwerk, Aγγελάκας, Ξαρχάκος, στο Ηρώδειο. Όλες οι εκδηλώσεις.

Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου παρουσίασε το καλλιτεχνικό πρόγραμμά του για το 2023, στη συνέντευξη Τύπου που έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας (3 Απριλίου) στο κτίριο της Πειραιώς 260.



Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Κατερίνα Ευαγγελάτου παρουσίασε ένα πλούσιο και εξωστρεφές πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει 76 παραγωγές σε Αθήνα και Επίδαυρο με τη συμμετοχή 2.200 καλλιτεχνών.



Αξίζει να σημειωθεί ότι υπότιτλος της φετινής διοργάνωσης είναι η «Ελευθερία των άλλων» με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από τη συγγραφή του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν».

To πολυσυλλεκτικό πρόγρμμα περιλαμβάνει διεθνείς συμπαραγωγές, μεγάλες πρεμιέρες με την υπογραφή κορυφαίων καλλιτεχνών από το χώρο του Θεάτρου, της Μουσικής και του Χορού και ονόματα όπως τον θρυλικό Γερμανό σκηνοθέτη Φρανκ Κάστορφ που έρχεται για πρώτη φορά στην Επίδαυρο να σκηνοθετήσει Μήδεια, τον Φιλίπ Κεν, τον Alexandre Desplat, τους James, τον John Cale, τους The Waterboys και τους Γερμανούς Kraftwerk στο Ηρώδειο. Eπίσης στο Ηρώδειο θα δούμε τον Γιάννη Αγγελάκα, τον Σταύρο Ξαρχάκο, την Έλλη Πασπαλά, κ.ά.



Ακολουθεί το συνοπτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – OLIVIER PY

Μαντάμα Μπατερφλάι του Τζάκομο Πουτσίνι

ANNE-SOPHIE MUTTER

MUTTER’S VIRTUOSI

Έργα Βιβάλντι, Μπαχ, Πρεβέν, Μπολόν ντε Σεν-Ζορζ

UTOPIA ORCHESTRA – ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ

Τρίτη συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ

ROBERTO ALAGNA & ALEKSANDRA KURZAK – ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – NAYDEN TODOROV

Έτος Μαρίας Κάλλας

ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ

JOHN CALE & BAND – ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΡΤ – KATIA & MARIELLE LABEQUE – ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΕΡΒHΣ-ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ – ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΟΥΡΜΠΗΣ

Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής

Έργα Σεν-Σανς, Πεκού / Σαββόπουλου, Μπιζέ

THE WATERBOYS

NILS FRAHM

Music for Athens

GREGORY PORTER

ΕΛΛΗ ΠΑΣΠΑΛΑ

The American Songbook

SIGUR RÓS

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ – ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ

Ρέκβιεμ του Τζουζέπε Βέρντι

ALEXANDRE DESPLAT

Με τη συμμετοχή της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας ΕΡΤ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ & ΟΙ 100°C

Ηλεκτρική καρέκλα στο Ηρώδειο

ANOUAR BRAHEM QUARTET

The Astounding Eyes of Rita

JOSÉ JAMES

JAMES

Με κλασική ορχήστρα και χορωδία γκόσπελ

HERBIE HANCOCK

MELODY GARDOT

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ 80 ΧΡΟΝΙΑ – CHRISTOPH ESCHENBACH – LANG LANG

Έργα Γκριγκ, Τσαϊκόφσκι

KRAFTWERK

GILBERTO GIL & FAMILY

Aquele Abraço Tour

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – PAOLO CARIGNANI – LEO MUSCATO

Ναμπούκο του Τζουζέπε Βέρντι

PHILIPPE QUESNE

The Garden of Delights / Ο κήπος των ηδονών



ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260

PRE-SHOW & POST-SHOW TALKS

Πρόλογος – Έξοδος

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

Η ελευθερία των άλλων

THALIA THEATER HAMBURG – ΚΙΡΙΛ ΣΕΡΕΜΠΡΕΝΙΚΟΦ

Der Wij / Βίι

ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ – MICHAEL KLIËN

Οι ονειροπόλοι

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΛΗΣ

Ο σκύλος, η νύχτα και το μαχαίρι

ΝΑΤΑΣΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ

Σχέδιο Μάρσαλ – Α path of perspectives

MARIANO PENSOTTI – GRUPO MAREA

La obra / Το θεατρικό έργο

ΣΤΑΘΗΣ ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ

Καζανόβα / Δον Ζουάν: Η ερωτική περιπλάνηση

ΣΕΖΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Οι γυναίκες επιστρέφουν

AEF Urban Dance Contest

Hip hop battle & All styles battle

METTE INGVARTSEN

The Dancing Public

CHRISTOPH MARTHALER

Das Weinen (Das Wähnen) / Λυγμός (Καημός)

AMIR REZA KOOHESTANI – MEHR THEATRE GROUP

Blind Runner / Τυφλός δρομέας

EMANUEL GAT DANCE

LOVETRAIN2020

ALEXANDER ZELDIN

The Confessions / Οι εξομολογήσεις

ΑΓΝΗ ΠΑΠΑΔΕΛΗ ΡΩΣΣΕΤΟΥ

Η απόλαυση της αναπαράστασης

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

Η πτώση του οίκου των Κοινών / The Fall of the House of Commons

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΕΝΤΑΚΗΣ

Το ρόδο είναι ρόδο

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΑΡΑΘΑΚΗ & CLOUDSDONTHAVESHAPE

επώδυνα εύκολο

ROOTLESSROOT

Σιωπή

ΕΛΛΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Βάκχες

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Repair

ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΕΡΙΤΗΣ – ΧΑΡΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ / 4FRONTAL

Σπυριδούλες

JERÔME BEL

Isadora Duncan / Ισιδώρα Ντάνκαν

ΘΑΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Θυέστης του Σενέκα

JAN MARTENS & DANCE ON ENSEMBLE

any attempt will end in crushed bodies and shattered bones / κάθε απόπειρα θα καταλήγει σε κομματιασμένα κορμιά και τσακισμένα κόκαλα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ – bijoux de kant

Τραγούδια του ελληνικού λαού – Drag ορατόριο

ΖΩΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ρέκβιεμ για τη Φάνι Γκόλντμαν

GISÈLE VIENNE

L’Étang / Η λίμνη

ΛΕΝΙΩ ΚΑΚΛΕΑ

Αγρίμι / Fauve

ΤΖΑΖ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ PRAGUE QUADRENNIAL 2023

A rare gathering / Μια σπάνια συνάθροιση



ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

(Φιλοξενία για το grape)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ (ΑΠΑΡÄΜΙΛΛΟΝ)

Καταστροφή

ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΖΑΣ

Η Δημοκρατία του Μπακλαβά

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΛΑΗΣ

Run – Ένα σκηνικό δοκίμιο για την έλλειψη χρόνου

MARIO BANUSHI

Taverna Miresia

Mario, Bella, Anastasia

ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ





Subset Festival – Φεστιβάλ νέας μουσικής

SABER RIDER

VINYL -TERROR & -HORROR

TRIGGER HAPPY

In Medias Res

MMMΔ & ALEM

L’âge de l’absolutisme LIVE

KALI MALONE

HEKLA

SÉBASTIEN ROUX

ROBERT HENKE

CBM 8032

ΤΕΤΤΤΙΞ – ΕΛΕΝΗ ΧΟΥΜΟΥ

cheVron fold

ERGON ENSEMBLE

Reich / Richter



ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

EΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Mήδεια – Περιοδική έκθεση

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ

Ιππόλυτος του Ευριπίδη

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ – ΛΕΝΑ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Σφήκες του Αριστοφάνη

FRANK CASTORF

Μήδεια Βασισμένο στον Ευριπίδη

ΕΦΗ ΜΠΙΡΜΠΑ

Βατράχια του Αριστοφάνη

Μια κωμωδία με DNA τραγωδίας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΕΥΑΣ

Οιδίπους επί Κολωνώ του Σοφοκλή

ΙΩ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ

Εκάβη του Ευριπίδη

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΓΑΡΗΣ

Τρωάδες του Ευριπίδη

ΣΙΜΟΣ ΚΑΚΑΛΑΣ

Οιδίπους Τύραννος του Σοφοκλή

Δημιουργική απασχόληση παιδιών στην Επίδαυρο

ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

STUDIO RESIDENCY

Πάροδος

ΨΑΡΑΝΤΩΝΗΣ

ΕΜΙΛΥ ΛΟΥΙΖΟΥ

Συμπτώματα από την έλλειψη βάρους του Γιάννη Σκαραγκά

Εμπνευσμένο από τις Ευμενίδες του Αισχύλου

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΛΑΤΣΟΥΣΗΣ

Θήβα: A Global Civil War

Εμπνευσμένο από τους Επτά επί Θήβας του Αισχύλου

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ

Φιλοκτήτης του Χρήστου Οικονόμου

Εμπνευσμένο από τον Φιλοκτήτη του Σοφοκλή

ΤΑΚΗΣ ΤΖΑΜΑΡΓΙΑΣ

Γίνεται δέντρο το πουλί; του Χρήστου Χωμενίδη

Εμπνευσμένο από τον Ίωνα του Ευριπίδη

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ

Έρως ανίκατε μάχαν – Ο ερωτικός Κραουνάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Προβολή ταινίας: Φαίδρα του Ζιλ Ντασέν

