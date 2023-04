Πολιτιστική ατζέντα «Easter Edition» του Newsbomb.gr: Έρωτας, πάρτι και οφθαλμαπάτες

Τζωρτζίνα Ντούτση

14/04/2023 13:12

Μετά την κατάνυξη και την προσευχής της Μεγάλης Εβδομάδας των Παθών και το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης και του Πάσχα, η Αθήνα επιστρέφει στους καθημερινούς (και πιο καλοκαιρινούς) ρυθμούς της και μας δίνει νέα ραντεβού στις θεατρικές και μουσικές σκηνές της πόλης.



Από τις νέες πρεμιέρες ξεχωρίζουμε τον Μισάνθρωπο του Μολιέρου σε σκηνοθεσία Πέτερ Στάιν με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο.



Επίσης, δεν χάνουμε τον βραβευμένο με Grammy super star DJ και παραγωγό, Black Coffee που έρχεται για μια μοναδική σούπερ εμφάνιση στο γήπεδο Tae Kwon Do στο Φάληρο.



Παράλληλα, αυτή την εβδομάδα ξεφυλλίζουμε το βιβλίο «101 Ελληνικές Ταινίες Που Πρέπει Να Τις Δεις Πριν Πεθάνεις», του Δημήτρη Κολιοδήμου και σημειώνουμε τις ελληνικές ταινίες που πρέπει να δούμε!



Και σίγουρα θα προλάβουμε να περάσουμε μια βόλτα από το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης για να δούμε την έκθεση ζωγραφικής «Οφθαλμαπάτη / Illusion» του Γιώργου Μαρούδα.

Θέατρο

Ο Μισάνθρωπος, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά



Με αφορμή τα 400 χρόνια από τη γέννηση του Μολιέρου, το ΔΘΠ, υποδέχεται τον Μισάνθρωπο, ένα από τα εμβληματικότερα έργα του σπουδαίου Γάλλου θεατρικού συγγραφέα και μια από τις σημαντικότερες κωμωδίες ηθών των τελευταίων αιώνων.



Ο Μισάνθρωπος σε σκηνοθεσία Πέτερ Στάιν ανέβηκε στο Παρίσι το 2018 και έκανε δεκάδες παραστάσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία, σημειώνοντας τεράστια καλλιτεχνική και εισπρακτική επιτυχία.



Η πρεμιέρα θα γίνει την Τετάρτη 19 Απριλίου.

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στο ρόλο του Αλσέστ ΚωνσταντίνοςΖουρνάς | Digital.gr

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στο ρόλο του Αλσέστ. Παίζουν οι: Γιωργής Τσαμπουράκης, Παρασκευή Δουρουκλάκη, Γιώργος Γλάστρας, Γιώργος Ψυχογιός, Δημήτρης Ντάσκας, Νάνσυ Μπούκλη, Αχιλλέας Σκεύης, Θεοδόσης Τανής, Νικόλας Μυλωνόπουλος, Βαγγέλης Δαούσης, Γιώργος Τριανταφύλλου και η Όλια Λαζαρίδου στο ρόλο της Αρσινόης.



Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη και Κυριακή στις 19:00, Πέμπτη 20:00, Παρασκευή 21:00, Σάββατο 17:45 και 21:00



12 Ένορκοι, Θέατρο Αλκμήνη



Η παράσταση της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη συνεχίζεται στο θέατρο Αλκμήνη έως τις 28 Μαΐου 2023.



Οι θυμωμένοι ένορκοι του Reginald Rose (12 Angry Men) μετατρέπουν το θέατρο σε δικαστικό μέγαρο φέρνοντας τους θεατές αντιμέτωπους με τις συνειδήσεις τους. Στον θίασο ενσωματώνονται οι ηθοποιοί Γιώργος Μπινιάρης και Αντώνης Βαρθαλίτης.

Στη Νέα Υόρκη του 1957 ένα αλλοδαπό αγόρι 16 χρόνων κατηγορείται για πατροκτονία. Η ζωή του βρίσκεται στα χέρια 12 ενόρκων οι οποίοι θα αποφασίσουν αν είναι τελικά ένοχο και η απόφασή τους θα πρέπει να είναι ομόφωνη. Στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος βρεθεί ένοχος, η θανατική ποινή είναι υποχρεωτική. Οι 12 άντρες, κλειδωμένοι σ’ ένα μικρό δωμάτιο, άλλοτε συγκρούονται κι άλλοτε ταυτίζονται αντικατοπτρίζοντας τις προκαταλήψεις της κοινωνίας μέσα από 12 πεντακάθαρα ψυχογραφήματα που ξετυλίγονται βίαια μπροστά στα μάτια του θεατή.

Οι 12 ένορκοι

Οι 12 ένορκοι (αλφαβητικά): Αντώνης Βαρθαλίτης, Τάσος Γιαννόπουλος, Δημήτρης Δεγαΐτης, Αλμπέρτο Εσκενάζη, Μάνος Ζαχαράκος, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Βαγγέλης Κρανιώτης, Κωνσταντίνος Μπάζας, Γιώργος Μπινιάρης, Τάσος Παπαδόπουλος, Ορέστης Τρίκας, Βασίλης Φακανάς. Στο ρόλο του φύλακα o Αλέξης Σταυριανός. Τη φωνή της χαρίζει η Νένα Μεντή



Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στις 21:15

Μουσική

Black Coffee, Γήπεδο Tae Kwon Do, Φάληρο



O Black Coffee, το φαινόμενο της house μουσικής, έρχεται στην Αθήνα για ένα ανεπανάληπτο σόου, διάρκειας άνω των τριών ωρών.



Ο βραβευμένος με Grammy super star DJ και παραγωγός από την Νότια Αφρική θα βρεθεί την Παρασκευή 21 Απριλίου στο γήπεδο Tae Kwon Do στο Φάληρο, για ένα από τα εκπληκτικά sets του που πάντοτε απογειώνουν το κοινό και ταυτόχρονα γράφουν ιστορία.



Τα τραγούδια του Black Coffee καταγράφουν εκατοντάδες εκατομμύρια streams: “Drive”, “Your Eyes”, “Ready For You”, “Superman”, “Turn Me On”, “Never Gonna Forget”, “Deep In The Bottom”, το remix στο “In Common” της Alicia Keys είναι μόνο μερικά από τα tracks του που πια αποτελούν κεφάλαια της ιστορίας της house μουσικής.



Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο απόγειο της πορείας του, καθώς το 2022 του έφερε τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του, καθώς το 6ο άλμπουμ του “Subconciously” κέρδισε το βραβείο Grammy στην κατηγορία Best Dance/ Electronic.

Σινεμά

O Μαγικός Αυλός (The Magic Flute)



Ο Μαγικός Αυλός όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί και ακούσει στο φιλόδοξο σκηνοθετικό ντεμπούτο του Φλόριαν Ζιγκλ. Η διάσημη όπερα του Μότσαρτ μεταφέρεται στον κινηματογράφο με μία συναρπαστική περιπέτεια φαντασίας, ζωντανεύοντας τη διαχρονική μουσική με καθηλωτικές εικόνες, γερές δόσεις μαγείας και ένα θαυμαστό ταξίδι ανάμεσα σε δύο κόσμους.



Ο επίδοξος 17χρονος Τιμ (Τζακ Γουλφ) ονειρευόταν όλη του τη ζωή να πάει στο οικοτροφείο Mozart All Boys. Παρά τον ενθουσιασμό του που έγινε επιτέλους δεκτός, οι πρώτες μέρες του στη διάσημη σχολή δεν εξελίσσονται όπως αναμενόταν. Αντιμέτωπος με έναν εχθρικό διευθυντή, τις αγωνίες του πρώτου έρωτα και τη δυσκολία να βρει την αυθεντική του φωνή, ο Τιμ ανακαλύπτει ένα μυστικό πέρασμα: μια πύλη σε έναν παράλληλο κόσμο. Από εκεί παρασύρεται σε μια νέα πραγματικότητα και βυθίζεται στον κόσμο της όπερας του Μότσαρτ, Τον Μαγικό Αυλό, όπου η φαντασία δεν έχει όρια.



Ωστόσο, το να ζει δύο ζωές έχει το τίμημά του και ο Tιμ κινδυνεύει να απογοητεύσει αυτούς που αγαπά. Πρέπει να διαλέξει, αλλά έχει μάθει αρκετά για να κάνει τη σωστή επιλογή;



Σκηνοθεσία: Φλόριαν Ζιγκλ

Σενάριο: Άντριου Λάουερι, Τζέισον Γιανγκ, Ντέιβιντ Γουάιτ

Πρωταγωνιστούν: Τζακ Γουλφ, Ίγουαν Ρέον, Νιβ ΜακΚόρμακ, Άσα Μπανκς, Φ. Μάρεϊ Έιμπραχαμ



Βιβλίο

101 Ελληνικές Ταινίες Που Πρέπει Να Τις Δεις Πριν Πεθάνεις, Δημήτρης Κολιοδήμος

101 Ελληνικές Ταινίες Που Πρέπει Να Τις Δεις Πριν Πεθάνεις, Δημήτρης Κολιοδήμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οξύ

Υπάρχουν ταινίες που θέλεις να δεις και να ξαναδείς! Είναι ταινίες που αγάπησες από την πρώτη στιγμή, που μίλησαν αμέσως στο θυμικό σου, που σε πλημμύρισαν συναισθήματα και γέμισαν το είναι σου. Σε μερικές ξέρεις τους διαλόγους απέξω, σιγομουρμουρίζεις τα τραγούδια τους, γνωρίζεις και την πιο μικρή λεπτομέρεια της υπόθεσής τους. Είναι ταινίες που τις κρατάς στην καρδιά σου.

Ορισμένες από αυτές, στην εποχή τους, πέρασαν απαρατήρητες και χρειάστηκε η πάροδος του χρόνου για να αναγνωριστεί η ψυχαγωγική τους δύναμη και/ή η καλλιτεχνική τους αξία. Κάποιες άλλες έγιναν πάραυτα μεγάλες επιτυχίες, προσελκύοντας πλήθη κόσμου και γεμίζοντας ασφυκτικά τις αίθουσες όπου προβάλλονταν. Μερικές έγιναν γνωστές μόνο σ’ ένα κινηματογραφόφιλο κοινό από τη συμμετοχή τους στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Ελάχιστες, τέλος, δεν γνώρισαν ποτέ την επιτυχία στη φωτεινή οθόνη της κινηματογραφικής αίθουσας, αλλά στην κατά πολύ μικρότερή της τής τηλεόρασης, που σήμερα αποτελεί ένα αναγκαστικό καταφύγιο όλων των ταινιών του παρελθόντος.

Οι 101 ταινίες αυτού του βιβλίου είναι ταινίες όμορφες, με τον δικό της τρόπο η καθεμιά. Που έχουν (ή εξακολουθούν να έχουν) κάτι να πουν στον θεατή. Διότι πρόκειται για ταινίες γυρισμένες μέσα σ’ ένα χρονικό διάστημα 90 ετών: Από το 1931 (Δάφνις και Χλόη) μέχρι και το 2020 (Η μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς).

Που όλες τους έχουν μείνει αθάνατες.

Μην χάσετε

Έκθεση Ζωγραφικής «Οφθαλμαπάτη / Illusion», Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης



Η έκθεση ζωγραφική του Γιώργου Μαρούδα, όπως αναφέρει και ο ίδιος ο καλλιτέχνης, είναι μια δουλειά «οφθαλμαπάτης» (illusion) - που, με συγκεκριμένες τεχνικές (ρεαλιστικές λεπτομέρειες, φωτοσκιάσεις κα), προσπαθεί να παραπλανήσει τον θεατή προκαλώντας του σύγχυση μεταξύ των ζωγραφισμένων αντικειμένων και της πραγματικότητας. Κι ενώ διαχρονικά πολλοί καλλιτέχνες, σε πολλά μέρη του πλανήτη, κάνουν έργα «οφθαλμαπάτης», οι απαρχές της εντοπίζονται στην αρχαία Ελλάδα.…

Ένα από έργα του Γιώργου Μαρούδα, που θα δείτε στην Έκθεση «Οφθαλμαπάτη» Χριστιάνα Βουγιούκα

«Εγώ, λοιπόν, ενώ ζωγραφίζω εδώ και 53 χρόνια, μόνο πριν 20 χρόνια

άρχισα να φτιάχνω, κατά καιρούς, μερικούς πίνακες «οφθαλμαπάτης». Η Έκθεση μου αυτή που παρουσιάζω στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης είναι κατά 97% «οφθαλμαπάτη».



Μέρες και Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά 18.00 – 22.00 (έως τις 23 Απριλίου). Είσοδος Ελεύθερη.



Διαβάστε επίσης





Μουσεία: Με απλό σκανάρισμα της ψηφιακής κάρτας αναπηρίας η δωρεάν πρόσβαση

«Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός 2023»: Δείτε τις 70 παραγωγές που εντάσσονται στη διοργάνωση

Οι Pink Martini επιστρέφουν στην Ελλάδα για μια συναυλία στην Τεχνόπολη