«Φάντασμα της Όπερας»: Έπεσε η αυλαία μετά από 35 χρόνια και 13.981 παραστάσεις

Το «Φάντασμα της Όπερας» ήταν η μακροβιότερη παράσταση του Μπρόντγουεϊ.

O διάσημος Βρετανός συνθέτης Άντριου Λόιντ Βέμπερ ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» λίγες ώρες μετά την αυλαία του θρυλικού μιούζικαλ «The Phantom of the Opera» (Φάντασμα της Όπερας).



Ο Βρετανός παραδέχτηκε ότι ήταν «λυπημένος» που είδε να ολοκληρώνει την πορεία του μετά από 35 χρόνια το σύμβολο του μουσικού θεάτρου και η μακροβιότερη παράσταση του Μπρόντγουεϊ.

Ο συγκινημένος Άντριου Λόιντ Βέμπερ στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ AP

«Λοιπόν, ήταν παράξενο πραγματικά, γιατί ένα από τα αστεία πράγματα που συνέβησαν με το «Φάντασμα» ήταν ότι τους τελευταίους μήνες το ανακάλυψε ένα νεανικό κοινό. Και ήταν λυπηρό γιατί ένιωθα ότι θα μπορούσε να συνεχιστεί», είπε ο Βέμπερ στον οικοδεσπότη της εκπομπής, Τζίμι Φάλον ο οποίος στη συνέχεια μοιράστηκε ότι το μιούζικαλ το οποίο έκανε πρεμιέρα το 1988 είχε πραγματοποιήσει 13.981 παραστάσεις μέχρι το βράδυ της Κυριακής του Ορθόδοξου Πάσχα που έριξε αυλαία με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα και όλους τους συντελεστές μαζί με τον συνθέτη στη σκηνή.

Στην συνέχεια ο Βέμπερ μίλησε για το νέο του έργο «Bad Cinderella» που έκανε πρεμιέρα τον Μάρτιο στο «Imperial Theatre» του Μπρόντγουεϊ σε στίχους του βραβευμένου με Tony Ντέιβιντ Ζίπελ.

Αποκάλυψε ότι του άρεσε η ιδέα μιας «εναλλακτικής Σταχτοπούτας» και είναι μια διασκεδαστική ιστορία.

Ο συνθέτης συνεργάστηκε με την βραβευμένη με Όσκαρ συγγραφέα Έμεραλντ Φένελ, ενώ η σκηνοθεσία της παράστασης είναι του Λόρενς Κόννορ,



