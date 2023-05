Μουσική Τεχνόπολη 2023: Πάνω από 50 συναυλίες με Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες

Περισσότερες από 50 συναυλίες από όλο το φάσμα της μουσικής έρχονται στην Τεχνόπολη και δίνουν τον ρυθμό στο πιο πλούσιο συναυλιακό καλοκαίρι της πόλης

Ο παλμός του μουσικού καλοκαιριού χτυπά για ακόμη μια χρονιά στην καρδιά της Αθήνας! Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων γεμίζει και αυτό το καλοκαίρι με μελωδίες την πόλη, καθώς στη σκηνή της θα βρεθούν αγαπημένοι Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες απ’ όλα τα μουσικά είδη.



Η προσμονή είναι μεγάλη, γι’ αυτό και ο ρυθμός της Μουσικής Τεχνόπολης αρχίζει να χτυπά από τον Μάιο και μέχρι και τον Σεπτέμβριο η εμβληματική σκηνή της Τεχνόπολης θα μετρήσει πάνω από 50 live συναυλίες. Κορυφαίοι τραγουδιστές και μουσικοί, άλλοι για πρώτη φορά και άλλοι σε δυναμικό come-back, θα συναντηθούν με χιλιάδες επισκέπτες κάτω από τις χαρακτηριστικές καμινάδες για εμπειρίες τόσο ξεχωριστές που μόνο η μουσική μπορεί να προσφέρει!



Ποια είναι τα πρώτα μουσικά ραντεβού που σημειώνουμε στο ημερολόγιό μας μέχρι και τον Ιούλιο;

Η έναρξη της Μουσικής Τεχνόπολης γίνεται την Παρασκευή 19 Μαΐου με το Beat The Barriers Festival των Cool Crips που έρχεται στο πλαίσιο του Athens City Festival του Δήμου Αθηναίων, με ελεύθερη είσοδο, για να κάνει πράξη αυτό που υπόσχεται το όνομά του: ελαχιστοποιεί τα εμπόδια για ΑμεΑ και γίνεται το 1ο προσβάσιμο hip hop festival της πόλης, φέρνοντας στη σκηνή τους SASKE, Κάτοχο, Νέγρο του Μοριά και Expe.

Πλήρως εορταστικό θα είναι το Σάββατο 20 Μαΐου καθώς το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου της Τεχνόπολης θα γιορτάσει τα 10α γενέθλιά του με ένα live με ελεύθερη είσοδο! Με αφορμή τα «10 χρόνια ΒΜΦ», ο αγαπημένος καλλιτέχνης Vassilikos θα παρουσιάσει το project «The Grand Duet» μαζί με τον Γιώργο Τριανταφύλλου σε μια ιδιαίτερη βραδιά με zero waste χαρακτήρα: με την αγορά του πρώτου ποτού προμηθευόμαστε το επαναχρησιμοποιούμενο ποτήρι, το ξαναγεμίζουμε όσες φορές θέλουμε και στο τέλος το επιστρέφουμε, μειώνοντας έτσι το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.

Το μεγάλο μουσικό πάρτι γενεθλίων του Μουσείου θα προετοιμάσει κατάλληλα το κλίμα για να υποδεχτούμε δυναμικά τον πιο αγαπημένο μουσικό θεσμό της Αθήνας: Το 22o Athens Jazz, στην πιο πολυσυλλεκτική του εκδοχή, σηκώνει αυλαία τη Δευτέρα 22 Μαΐου και μέχρι την Κυριακή 28 θα περάσουν από τη σκηνή 21 καλλιτέχνες και σχήματα από όλο τον κόσμο και όλο το φάσμα της τζαζ, ενώ μια πλούσια σειρά από παράλληλες δράσεις θα συνοδεύουν και φέτος το φεστιβάλ.

Το τριήμερο πρόγραμμα του Athens Music Week για τη μουσική βιομηχανία που ακολουθεί κορυφώνεται την Πέμπτη 1η Ιουνίου με μια μεγάλη συναυλία από φρέσκα σχήματα του εναλλακτικού μουσικού τοπίου της χώρας, όπως το Παιδί Τραύμα, οι Steams και οι Babo Koro που θα συναντηθούν με τον Τούρκο παραγωγό και live performer Hey! Douglas που έρχεται στην Ελλάδα με το πολυμελές σχήμα του για να μας ξεσηκώσει με το εντυπωσιακό και άκρως χορευτικό set του.

Mε φρέσκα flows και beats από το νέο joint album τους “Cash Out” ο Μικρός Κλέφτης και ο Tsaki έρχονται την Παρασκευή 2 Ιουνίου, ενώ ο ράπερ Anser έρχεται από τη Σπάρτη την Τετάρτη 7 Ιουνίου έχοντας στο πλευρό του τον Eversor για μια άχαστη συναυλία που «Θα μείνει για πάντα».

Την Πέμπτη 8 Ιουνίου, οι καμινάδες της Τεχνόπολης παίρνουν τον ρόλο του πλάτανου της πλατείας του χωριού, καθώς το ΡΙΖΕΣ ΦΕΣΤ θα στήσει γύρω τους το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι, για πρώτη φορά στο κέντρο της Αθήνας, με μουσικές από τα Ματζούνια, το Ξέφραγο Αμπέλι, τη Banda Entopica και τους Γκιντίκι. Λίγο αργότερα, την Κυριακή 11 Ιουνίου, στο πλαίσιο του διήμερου Kids Dream Festival, οι Burger Project ετοιμάζουν ένα live ιδανικό για μικρούς και μεγάλους.

Ο αγαπημένος Παύλος Παυλίδης μαζί με τους Hotel Alaska έρχεται την Τετάρτη 14 Ιουνίου για να μας χαρίσει ακόμα ένα απολαυστικό ταξίδι στον πλούσιο μουσικό του κόσμο, από την αξέχαστη εποχή των Ξύλινων Σπαθιών έως και τον τελευταίο του δίσκο «Το Μαύρο Κουτί». Από την underground σκηνή και με την υπόσχεση να μας γεμίσουν έκσταση και rock ‘n’ roll ψυχεδέλεια, οι Nightstalker και οι Fundracar ενώνουν τις εκρηκτικές τους δυνάμεις την Παρασκευή 16 Ιουνίου σε μια συναυλία μαζί με τους ασταμάτητους Bad Habits, με τους Χαΐνηδες και τους Social Waste να τους ακολουθούν με μια σύμπραξη-φωτιά το Σάββατο 17 Ιουνίου.

Ο Γιώργος Σαμπάνης, με τα τραγούδια του που πιάνουν αβίαστα κορυφή στα ραδιοφωνικά airplay charts και με guest την Παυλίνα Βουλγαράκη, έρχεται την Τρίτη 20 Ιουνίου σε ένα ακόμα ραντεβού με το πιστό κοινό του, πριν η σκυτάλη περάσει στην επετειακή συναυλία των Locomondo που θα γιορτάσουν την Τετάρτη 21 Ιουνίου τα 20 χρόνια συναυλιών τους!

Την Πέμπτη 22 Ιουνίου, ο Pan Pan μετατρέπει την καρδιά της Αθήνας σε «Ανισόπεδη ντίσκο» καθώς θα βρεθεί για πρώτη φορά στην Τεχνόπολη μαζί με τον Mazoha σε ένα live για χορό μέχρι τελικής πτώσης, ενώ το Σάββατο 24 Ιουνίου ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της εγχώριας ραπ σκηνής, ο Bloody Hawk, επιστρέφει στην Τεχνόπολη για να μας ταρακουνήσει.

Οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού Pink Martini με τις παλιές τους επιτυχίες αλλά και τραγούδια από το καινούργιο τους άλμπουμ μάς δίνουν ραντεβού τη Δευτέρα 26 Ιουνίου, με τον Βρετανό αστέρα της indie pop Tom Odell να ακολουθεί την Τρίτη 27 Ιουνίου, ενώ την Πέμπτη 29 Ιουνίου το μουσικό φαινόμενο Good Job Nicky επιστρέφει στη σκηνή της Τεχνόπολης για ακόμα ένα ατμοσφαιρικό live με την Τάμτα σε μία απολαυστική σύμπραξη επί σκηνής.

Άκρως δυναμικά ξεκινάει ο Ιούλιος. Τη Δευτέρα 3 Ιουλίου, σε μια παραγωγή του Plisskën, υποδεχόμαστε τους πρωτοπόρους του sludge rock Melvins, ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της σύγχρονης μουσικής, με guests τους Vodka Juniors και Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs μεταξύ άλλων, ενώ η ηγετική μορφή των Sonic Youth, η Kim Gordon, θα μας χαρίσει την πιο ηλεκτρική βραδιά του καλοκαιριού την Τρίτη 4 Ιουλίου.

Η πρώτη εμφάνιση του Πάνου Βλάχου στην Τεχνόπολη την Τετάρτη 5 Ιουλίου φέρνει και τον Μίλτο Πασχαλίδη σε ένα μουσικό πέρασμα-έκπληξη, ενώ μια μέρα αργότερα, την Πέμπτη 6 Ιουλίου, στη σκηνή θα ανέβουν οι The Aristocrats, οι Take Off Collective, οι NUKeLEUS trio και οι Soulstice στο πλαίσιο του Sweet Summer Sun Music Festival.

Την Παρασκευή 7 Ιουλίου ο Solmeister και η Marseaux έρχονται για ένα μοναδικό live show, με τον MC Buzz να ακολουθεί την επόμενη μέρα, Σάββατο 8 Ιουλίου, σε μια συναυλία-παρουσίαση του νέου του άλμπουμ “Street Business”. Τη Δευτέρα 10 Ιουλίου, η Μαρίνα Σάττι έρχεται με «σπίρτο και βενζίνη» και γεμίζει τον αέρα με τους pop, urban και ethnic ήχους της και την Τετάρτη 12 Ιουλίου η παρέα των Κοινών Θνητών υπόσχεται ένα «ηχοθέαμα για ψαγμένα παιδιά» με special guests τους Urban Pulse.

H εξαιρετική βιολίστρια και επαγγελματίας χορεύτρια Lindsey Stirling με τους εκατομμύρια ακόλουθους στα social media εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη Δευτέρα 17 Ιουλίου, λίγο πριν ο μήνας κλείσει για την Τεχνόπολη με το πλούσιο line up του διήμερου Death Disco Open Air Festival: το Σάββατο 22 Ιουλίου θα απολαύσουμε τους VNV Nation, The Soft Moon, Selofan, Rue Oberkampf, Ploho, Kalte Nacht και Youth Valleys, ενώ την Κυριακή 23 Ιουλίου έρχονται οι Sisters Of Mercy, She Past Away, Actors, Absolute Body Control, Mecano UN. LTD, Mechanimal και Data Fragments.

Μείνετε συντονισμένοι για το δεύτερο μέρος της Μουσικής Τεχνόπολης που επιστρέφει δυναμικά τον Σεπτέμβριο!

*Το πρόγραμμα ενδέχεται να εμπλουτιστεί ή/και να τροποποιηθεί.

Αναλυτικό πρόγραμμα

Μάιος

Παρασκευή 19.05 Beat The Barriers Festival | SASKE, Κάτοχος, Νέγρος του Μοριά, Expe

Σάββατο 20.05 Vassilikos presents «The Grand Duet» with Giorgos Triantafillou | Στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων για τα «10 χρόνια ΒΜΦ»

Δευτέρα 22 έως Κυριακή 28.05 22nd Athens Jazz

Ιούνιος

Πέμπτη 01.06 Athens Music Week | Hey! Douglas, Παιδί Τραύμα, Steams, Babo Koro

Παρασκευή 02.06 Μικρός Κλέφτης x Tsaki “Cash Out”

Τετάρτη 07.06 Anser “Θα μείνει για πάντα”. Μαζί του ο Eversor

Πέμπτη 08.06 ΡΙΖΕΣ ΦΕΣΤ | Ματζούνια, Ξέφραγο Αμπέλι, Banda Entopica, Γκιντίκι

Κυριακή 11.06 Kids Dream Festival in Athens | Burger Project

Τετάρτη 14.06 Παύλος Παυλίδης & Hotel Alaska

Παρασκευή 16.06 Nightstalker – Fundracar. Μαζί τους οι Bad Habits

Σάββατο 17.06 Χαΐνηδες - Social Waste

Τρίτη 20.06 Γιώργος Σαμπάνης. Guest: Παυλίνα Βουλγαράκη

Τετάρτη 21.06 Locomondo: 20 χρόνια

Πέμπτη 22.06 Death Disco presents Pan Pan. Opening act Mazoha

Σάββατο 24.06 Bloody Hawk

Δευτέρα 26.06 Pink Martini

Τρίτη 27.06 Tom Odell

Πέμπτη 29.06 Good Job Nicky. Guest: Τάμτα

Ιούλιος

Δευτέρα 03.07 Plisskën Festival presents The Melvins & special guests: Vodka Juniors, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs

Τρίτη 04.07 Kim Gordon live in Athens

Τετάρτη 05.07 Πάνος Βλάχος. Guest: Μίλτος Πασχαλίδης

Πέμπτη 06.07 Sweet Summer Sun Music Festival | The Aristocrats, Take Off Collective, NUKeLEUS trio, Soulstice

Παρασκευή 07.07 Solmeister & Marseaux

Σάββατο 08.07 Buzz “Street Business”

Δευτέρα 10.07 Μαρίνα Σάττι

Τετάρτη 12.07 Κοινοί Θνητοί (full band) ‘‘7 Υears of Fusion’’. Guest: Urban Pulse

Δευτέρα 17.07 Lindsey Sterling Live in Concert

Σάββατο 22.07 Death Disco Open Air Festival 2023 | VNV Nation, The Soft Moon, Selofan, Rue Oberkampf, Ploho, Kalte Nacht και Youth Valleys

Κυριακή 23.07 Death Disco Open Air Festival 2023 | Sisters Of Mercy, She Past Away, Actors, Absolute Body Control, Mecano UN. LTD, Mechanimal, Data Fragments

Περισσότερες πληροφορίες: www.athens-technopolis.gr

Προπώληση εισιτηρίων: www.viva.gr και στο δίκτυο των μεταπωλητών του



