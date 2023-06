Άγνωστοι βανδάλισαν έργα τέχνης της έκθεσης «Old Timber to New Fires» στο ΠΕΣ Πολύτροπον

Ο καλλιτέχνης Τάσσος Τριανταφύλλου μπόρεσε να ξαναφτιάξει τα έργα του και η έκθεση συνεχίζεται κανονικά.

To απόγευμα της Παρασκευής 9 Ιουνίου δύο άτομα νεαρής ηλικίας μπήκαν στην κύρια αίθουσα της έκθεσης «OLD TIMBER TO NEW FIRES» του Τάσσου Τριανταφύλλου στο ΠΕΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ, βανδαλίζοντας τα εκθέματα και συγκεκριμένα το ξύλινο γλυπτό του χώρου αφαιρώντας στοιχεία του έργου και γράφοντας -πιθανώς- τα αρχικά τους.



Στη συνέχεια, με αιχμηρό αντικείμενο χάραξαν όλα τα επίτοιχα έργα κατασκευασμένα από φυσικό κερί.

O βανδαλισμός με αιχμηρό αντικείμενο σε έργο από κερί



Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και έγιναν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες, η Δημοτική αρχή της περιοχής παρευρέθηκε στον τόπο του συμβάντος, ενημερώνοντας πως θα θέσει το θέμα στο Δημοτικό συμβούλιο.

O βανδαλισμός με αιχμηρό αντικείμενο σε έργο από κερί



Σημειώνεται ότι οκαλλιτέχνης, μπόρεσε να ξαναφτιάξει τα έργα στο μεγαλύτερο μέρος τους και έτσι η έκθεση συνεχίζεται κανονικά έως τις 30 Ιουνίου.



Ο Τάσσος Τριανταφύλλου επισημαίνει:



«Θεωρώ ότι πρέπει να μας απασχολήσει πολύ σοβαρά το ζήτημα, σήμερα εγώ αύριο εσύ. Προτείνω εμείς οι εικαστικοί καλλιτέχνες, οι ιστορικοί της τέχνης και άνθρωποι από άλλους κλάδους των επιστημών να συμπράξουμε ούτως ώστε να ασχοληθούμε, ο καθένας από το δικό πεδίο με αυτήν την έκφραση βίας, με αυτή την παθογένεια, η οποία αποτελεί ένα καθρέφτη της κοινωνίας μας. Ας ευαισθητοποιηθεί η AICA πάνω σε αυτό το θέμα, ας ευαισθητοποιηθούμε όλοι εμείς οι άνθρωποι που θέλουμε να ονομάζουμε τους εαυτούς μας δημιουργούς!».

PHOTO GALLERY Photo 1/8 Έργο της έκθεσης «OLD TIMBER TO NEW FIRES» του Τάσσου Τριανταφύλλου Photo 2/8 Έργο της έκθεσης «OLD TIMBER TO NEW FIRES» του Τάσσου Τριανταφύλλου Photo 3/8 Έργο της έκθεσης «OLD TIMBER TO NEW FIRES» του Τάσσου Τριανταφύλλου Photo 4/8 Έργο της έκθεσης «OLD TIMBER TO NEW FIRES» του Τάσσου Τριανταφύλλου Photo 5/8 Έργα της έκθεσης «OLD TIMBER TO NEW FIRES» του Τάσσου Τριανταφύλλου Photo 6/8 Έργα της έκθεσης «OLD TIMBER TO NEW FIRES» του Τάσσου Τριανταφύλλου Photo 7/8 Έργο της έκθεσης «OLD TIMBER TO NEW FIRES» του Τάσσου Τριανταφύλλου Photo 8/8 Έργα της έκθεσης «OLD TIMBER TO NEW FIRES» του Τάσσου Τριανταφύλλου



Πληροφορίες



έως 30 Ιουνίου 2023



Μέρες & Ώρες Λειτουργίας: Τετάρτη έως Παρασκευή: 11.00-13.30 και 19.00-21.30, Σάββατο: 11.00-14.00 και 19.00-21.00



Είσοδος Ελεύθερη



ΠΕΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ, Προκοπίου Γκίνη 5, Καλύβια Θορικού

Τ (+30) 2299 301466, e-mail: pespolytropon@gmail.com





