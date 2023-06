Ο Robbie Williams στο Rockwave: 10 πράγματα που θυμάμαι από τη συναυλία του 2015

Ο Robbie Williams επιστρέφει στη σκηνή του Rockwave Festival, το Σάββατο 1η Ιουλίου.

Ήταν 20 Ιουνίου του 2015, όταν ο Robbie Williams πραγματοποίησε την παρθενική του εμφάνιση στην Ελλάδα, βάζοντας φωτιά στη σκηνή του Rockwave στη Μαλακάσα.

To Σάββατο 1η Ιουλίου, 8 χρόνια μετά (και όχι 18 μήνες όπως είχε υποσχεθεί τότε), ο Robbie επιστρέφει στην ίδια σκηνή για να μαγέψει ξανά τους Έλληνες θαυμαστές του. Μικρότερους και μεγαλύτερους. Όσους τον είδαν τότε και όσους τον έχασαν και δεν σταμάτησαν να το μετανιώνουν μέχρι σήμερα...



Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν υπήρξα ποτέ κάποια από τις τρελαμένες φαν του Robbie. Η επαφή μου με τη μουσική του, ήταν μια ντουζίνα τραγουδιών που τα άκουγα ευχάριστα. Ίσως και να τον είχα υποτιμήσει. Το σίγουρο είναι ότι εγώ όπως και οι περισσότεροι δεν περιμέναμε να δούμε μια από τις καλύτερες συναυλίες-shows των τελευταίων χρόνων, έναν μοναδικό performer, έναν πραγματικό σταρ.

10 πράγματα που θυμάμαι από τη συναυλία του Robbie Williams στο Rockwave Festival το 2015

1. Την απίθανη και δυνατή έναρξη της συναυλίας του Robbie με το Let Me Entertain You! Και τον αφήσαμε να μας διασκεδάσει! Για δύο περίπου ώρες δεν μπορούσαμε να πάρουμε τα μάτια μας από πάνω του, αφού, όσο και αν κάποιοι τον είχαμε υποτιμήσει, ότι ο τύπος, ακούραστος και σαρωτικός, απέδειξε ότι είναι ένας πραγματικός σταρ.



2. Το set-list της συναυλίας: Rock Dj, Feel, Νο regrets, Kids, She’s The One, Supreme. Τα cover που απογείωσε: My Way, Minnie The Moocher, Whole Lotta Love, We Will Rock You, I Love Rock ‘n’Roll, Boheamian Rhapsody.

3. Το Me and My Monkey, ένα τραγούδι που δεν ήταν μέσα στο setlist αλλά το έβαλε την τελευταία στιγμή κάνοντας το χατίρι στη Νανά Τράντου (όπως μου έχει αποκαλύψει η ίδια σε συνέντευξή μας).

«Ναι, του ζήτησα το Me and My Monkey και το είπε. Δεν το περίμενα. Μάλιστα πιο πριν μου είχε πει "Νανά το ξέρεις ότι τα set list είναι συγκεκριμένα". Δεν το είχε πει για χρόνια σε συναυλία και δεν το είπε πουθενά μετά» (Νανά Τράντου)

4. Όταν βγήκε στη σκηνή με φράκο, με σκωτσέζικο κιλτ ή όταν μας έδειξε το εσώρουχο.

5. Τον ανελέητο αυτοσαρκασμό του, τις βιογραφικές ιστορίες του δια μικροφώνου, τη συνεχή επικοινωνία του με τον κόσμο κάτω από τη σκηνή, το διαρκές παιχνίδι του με την κάμερα φλερτάροντας τον φακό, τα αυτοσχέδια στιχάκια για την Ελλάδα «Ελλάδα θα ήθελα να ζήσω εδώ» ξεσηκώνοντας ακόμα περισσότερο τους φαν του.



6. Την καλογυμνασμένη Ελληνίδα θαυμάστρια που ανέβασε στη σκηνή για ένα χορευτικό σόου.



7. Τη βιντεοκλήση στη σύζυγό του που μαζί με τους 30.000 Έλληνες φαν τής ευχήθηκε live «χρόνια πολλά».



8. Τη συγκινητική συνύπαρξη με τον πατέρα του, Pete πάνω στη σκηνή, τραγουδώντας οι δυο τους το Better Man.



9. To επικό φινάλε του σόου με τα πολύχρωμα χαρτάκια, τα πυροτεχνήματα και τη βαθιά υπόκλιση του Robbie πάνω στη σκηνή.

10. Bonus το πλήρες set-list της συναυλίας του 2015



"O Fortuna" από το Carmina Burana - εισαγωγή



Let Me Entertain You



Rock DJ



Monsoon



Come Undone



Me and My Monkey

(Πρώτη φορά από το 2013)



Acoustic

The Road to Mandalay

Minnie the Moocher (The Ho De Ho Song)



Feel / Angels / Wonderwall / Supreme

(a cappella με το κοινό)



Full band

Supreme

(Swing Supreme version)



Ignition



Better Man

(με τον πατέρα του, Pete πάνω στη σκηνή)



We Will Rock You / I Love Rock 'n' Roll



No Regrets



Candy



Feel



Millennium

(with Lorde's "Royals" and Jay-Z's "99 Problems")



Kids

(with samples of Led Zeppelin)



Encore:

Bohemian Rhapsody

(Queen cover)



She's the One

(World Party cover)



Angels



My Way

(Claude François cover)



Μπορεί να άργησε κάτι παραπάνω από 18 μήνες που είχε υποσχεθεί τότε, όμως η μεγάλη στιγμή έφτασε και εμείς ήδη μετράμε αντίστροφα για ένα ακόμα αξέχαστο ραντεβού μας με τον Robbie.



Πληροφορίες - Εισιτήρια



Σάββατο 1η Ιουλίου, o Robbie Williams στο Rockwave Festival



Ηλεκτρονικά: viva.gr

Σάββατο 1 ΙΟΥΛΙΟΥ: https://www.viva.gr/tickets/ music/rockwave-festival-2023- robbie-williams/

Τηλεφωνικά: 11876

Σε όλα τα Viva Spots

(Καταστήματα NOVA, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, αθηνόραμα.gr, Yoleni's)

Δίκτυο Public

Public online: http://tickets.public.gr/

Kαταστήματα Public

https://www.public.gr/ templates/publicStorelocator. jsp



Διαβάστε επίσης





Rockwave Festival: Ο Robbie Williams στέλνει μήνυμα στο ελληνικό κοινό

Είναι επίσημο:Ο Robbie Williams επιστρέφει στην Ελλάδα για το Rockwave