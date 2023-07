Ρόμπι Γουίλιαμς: Κατάθεση ψυχής στο Rockwave Festival - To setlist της συναυλίας

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς άνοιξε την αυλαία του φετινού Rockwave Festival με ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα.

O Ρόμπι Γουίλιαμς επέστρεψε στη σκηνή του Rockwave Festvival οκτώ χρόνια μετά την πρώτη του εντυπωσιακή εμφάνιση στην ίδια σκηνή γνωρίζοντας ξανά την αποθέωση των δεκάδων χιλιάδων θαυμαστών του.



Υπέρλαμπρος, μέσα στα χρυσά κοστούμια που επέλεξε για το σόου του, τραγούδησε, χόρεψε, κατέθεσε την ψυχή του, παρεξηγήθηκε για το βρετανικό καυστικό του χιούμορ και υποκλίθηκε στο κοινό που τον αποθέωνε κάτω από τη σκηνή.



Σίγουρα οκτώ χρόνια μετά, ο Ρόμπι δεν είναι ο ίδιος ο άνθρωπος που είδαμε το 2015 στην παρθενική του εμφάνιση στη χώρα μας. Λόγω του long Covid που τον ταλαιπωρεί και όχι εξαιτίας της ηλικίας του, όπως εξήγησε ο ίδιος, εμφανίστηκε στη σκηνή με λιγότερη ενέργεια και ανάσες, δίνοντας όμως τον καλύτερο εαυτό του και παρουσιάζοντας ένα μουσικό υπερθέαμα που τα είχε όλα, visuals, ακτίνες λέιζερ, χορεύτριες και όλα τα τραγούδια του σούπερσταρ που μετράει 25 χρόνια σόλο πορείας και 33 χρόνια από το ξεκίνημά του με τους Take That.

Aπό την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στη σκηνή του Terra Vibe, ο φανερά αδυνατισμένος Ρόμπι έδειξε ότι είχε πολλή όρεξη για κουβέντα και εξομολογήσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι η βραδιά της 1ης Ιουλίους θα ήταν μια μορφή ψυχοθεραπείας. Μίλησε ανοιχτά στο κοινό για τους προσωπικούς του δαίμονες και τους εθισμούς στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Μοιράστηκε τη μάχη του με την κατάθλιψη και την αγοραφοβία και παραδέχτηκε ότι η σύζυγος, τα παιδιά αλλά και οι θαυμαστές του είναι οι «άγγελοι» που τον βοήθησαν να πολεμήσει τους δαίμονές του και να βγει νικητής.

Παράλληλα με την ιστορία της ζωής και της πορείας του ο Ρόμπι αφηγήθηκε και την ιστορία των τραγουδιών του. Έκανε ένα μικρό αφιέρωμα στους Oasis τραγουδώντας το «Don't Look Back in Anger», συγκίνησε με το «Feel», ξεσήκωσε το κοινό με τα «Let Me Entertain You», «Kids» και «Rock DJ», είπε a cappella το «Me and my Monkey», έγινε ένα με το κοινό με το «Angels» και δήλωσε ότι πιο ευτυχισμένος από ποτέ, βρίσκεται στην καλύτερη φάση του.

Το setlist της συναυλίας του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Rockwave Festival



Hey Wow Yeah Yeah



Let Me Entertain You



Land of 1000 Dances

(Chris Kenner cover)



Monsoon



Strong



Come Undone



Could It Be Magic

(Barry Manilow cover)



Don't Look Back in Anger

(Oasis cover)



The Flood

(Take That song)



Love My Life



Eternity



Candy



Feel



Kids



Rock DJ

Encore:

No Regrets



She's the One

(World Party cover)



Angels



Feel/Let Me Entertain You/Come Undone/Angels/Me and my Monkey





