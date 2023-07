Πολιτιστική ατζέντα Newsbomb.gr: Επικίνδυνες αποστολές και πολυαναμενόμενες συναυλίες

Τζωρτζίνα Ντούτση

14/07/2023 15:16

Η εβδομάδα είναι καυτή κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ο υδράργυρος χτυπάει κόκκινο και μαζί του η διάθεσή μας, καθώς βλέπουμε πολυσυζητημένες ταινίες και μετράμε αντίστροφα για μερικές από τις πιο πολυαναμενόμενες συναυλίες του καλοκαριού.



Η νέα Επικίνδυνη Αποστολή του Τομ Κρουζ «προσγειώθηκε» ήδη στα ελληνικά σινεμά, ενώ οι Arctic Monkeys, o Αντρέα Μποτσέλι και ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς θα συναντήσουν τους χιλιάδες Έλληνες θαυμαστές τους σε βραδιές που θα θυμόμαστε για καιρό.



Όσοι αγαπάτε το θέατρο και λαχταράτε μια σύντομη εξόρμηση εκτός Αθηνών, οι Σφήκες του Αριστοφάνη σας περιμένουν στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.

Mουσική

Release Athens, Πλατεία Νερού (Στέρεο Νόβα, Arctic Monkeys)

Στέρεο Νόβα / Leftfield / Boy Harsher / Marva Von Theo (15/7/23, Πλατεία Νερού)

Οι Στέρεο Νόβα, ένα από τα πιο σημαντικά ελληνικά συγκροτήματα όλων των εποχών, είναι οι headliners σε μια μεγάλη φεστιβαλική βραδιά, με εντυπωσιακή παραγωγή και αντίστοιχο οπτικοακουστικό show, που θα περιέχει μουσική από όλη τους τη δισκογραφία αλλά και το καινούργιο τους single που κυκλοφόρησε αρχές Ιουνίου. Μαζί τους, οι Leftfield, το σπουδαίο σχήμα της βρετανικής ηλεκτρονικής μουσικής, και οι Boy Harsher, οι Αμερικανοί εκπρόσωποι της dark electronica. Τη βραδιά ανοίγουν οι Marva Von Theo.



Arctic Monkeys / The Hives / Willie J Healey / Green Was Greener / The Vaxtones (18-19/7/23, Πλατεία Νερού)

Μια από τις πιο πολυαναμενόμενες συναυλίες του καλοκαιριού. Μετά την ανεπανάληπτη ανταπόκριση του κόσμου για την εμφάνιση των Arctic Monkeys, προστέθηκε και δεύτερη ημέρα για να ικανοποιήσει τη ζήτηση του κοινού. Μαζί τους και τις δύο ημέρες, ένα από τα κορυφαία live συγκροτήματα του κόσμου, οι καταιγιστικοί Σουηδοί garage rockers The Hives και ο ανερχόμενος Βρετανός τραγουδοποιός Willie J Healey. Τη βραδιά της 18ης Ιουλίου ανοίγει ο Green Was Greener, ενώ την επόμενη μέρα opening act θα είναι οι The Vaxtones.



Αντρέα Μποτσέλι, ΟΑΚΑ



Ο Αντρέα Μποτσέλι αναγνωρισμένος ως το απόλυτο σύμβολο της πλούσιας ιταλικής τραγουδιστικής παράδοσης, έχει συμβάλλει καταλυτικά ώστε η κλασική μουσική να σκαρφαλώσει και να καθιερωθεί στην κορυφή των παγκόσμιων μουσικών charts, με άλμπουμ όπως τα «Romanza», «Sacred Arias», «Sì» και «Believe». Οικουμενικό είδωλο και λαμπερός εκπρόσωπος της κλασικής ιταλικής μουσικής, ο Αντρέα Μποτσέλι έχει σημειώσει πάνω από 90 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων.

Το ελληνικό κοινό θα τιμήσει αυτόν τον υπέροχο καλλιτέχνη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την Τρίτη 18 Ιουλίου 2023, συμμετέχοντας σε μια πολύτιμη μουσική βραδιά αφιερωμένη αποκλειστικά σε αυτό.



Γκόραν Μπρέγκοβιτς, Δημοτικό Κολυμβητήριο Ραφήνας



Ο πολύ αγαπημένος στη χώρα μας μουσικός, Γκόραν Μπρέγκοβιτς, μας προετοιμάζει για ένα ξέφρενο live με τη μουσική των Βαλκανίων και όχι μόνο, μια που οι αναζητήσεις του μας ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο.

Μια μοναδική γιορτή συναισθημάτων και ενέργειας μας περιμένει στο μαγευτικό Κολυμβητήριο Ραφήνας, στις 17 Ιουλίου.



Μίλτος Πασχαλίδης, City Garden



Ο Μίλτος Πασχαλίδης - με τα επτά sold out στο City Garden - έρχεται ξανά την Δευτέρα 17 και την Τρίτη 18 Ιουλίου για ένα δυναμικό και μελωδικό μουσικό ταξίδι.



Λεωνίδας Μπαλάφας, Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς Χαλανδρίου



Ένας από τους πιο ιδιαίτερους τραγουδοποιούς της γενιάς του, ο Λεωνίδας Μπαλάφας, μας προσκαλεί την Τετάρτη 19 Ιουλίου στο πανέμορφο Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς Χαλανδρίου, στην μεγάλη του καλοκαιρινή συναυλία στην Αθήνα για το φετινό καλοκαίρι! Μόλις κυκλοφόρησε και το νέο του τραγούδι, η «Πορτοκαλιά», το οποίο προβλέπεται να αποτελέσει ένα από τα standards στις καλοκαιρινές λίστες του κοινού. Στο μεγάλο ραντεβού του με το αθηναϊκό κοινό, εκτός από την μπάντα του, θα τον συνοδεύσει κι άλλος ένας αγαπημένος τραγουδοποιός, ο Βασίλης Ράλλης.

Θέατρο

Σφήκες, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου



Ελεύθερη διασκευή της Λένας Κιτσοπούλου, βασισμένη στο έργο του Αριστοφάνη. Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου στις 14 και 15 Ιουλίου 2023. Μια συμπαραγωγή με το ΚΘΒΕ

Οι Σφήκες του Αριστοφάνη είναι μια κωμωδία που σπάνια ανεβαίνει στην ελληνική σκηνή. Το έργο επιστρέφει στο δραματολόγιο του Εθνικού 60 χρόνια μετά την παράσταση του Αλέξη Σολομού, σε μια σύγχρονη μεταγραφή από τη Λένα Κιτσοπούλου που υπογράφει την ελεύθερη διασκευή του και τη σκηνοθεσία. Στην πρώτη κάθοδό της στην Επίδαυρο, η αιρετική δημιουργός, πλαισιωμένη από μία σπουδαία ομάδα συνεργατών και ηθοποιών, αναμετριέται με ένα έργο που αναστοχάζεται πάνω στις παθογένειες της δημοκρατίας μας και τις ρωγμές της δικαιοσύνης.



Διανομή (αλφαβητικά): Δάφνη Δαυίδ, Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Κωνσταντίνος Καπελλίδης, Νίκος Καραθάνος, Λένα Κιτσοπούλου, Γιάννης Κότσιφας, Νίκος Κουσούλης, Αλέξης Κωτσόπουλος, Νεφέλη Μαϊστράλη, Σωτήρης Μανίκας, Νικόλας Μαραγκόπουλος, Ιωάννα Μαυρέα, Θάνος Μπίρκος, Δημήτρης Ναζίρης, Πάνος Παπαδόπουλος, Στέφανος Πίττας, Κωνσταντίνος Πλεμμένος, Μαριάννα Πουρέγκα, Θοδωρής Σκυφτούλης.

Σινεμά

Επικίνδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση Μέρος Πρώτο (Mission Impossible: Dead Reckoning Part One)



Στην ταινία «Επικίνδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση Μέρος Πρώτο», o Ethan Hunt (Toμ Κρουζ) και η IMF ομάδα του αναλαμβάνουν την πιο επικίνδυνη αποστολή της καριέρας τους: Πρέπει να εντοπίσουν ένα τρομακτικό νέο όπλο που απειλεί την ανθρωπότητα προτού αυτό πέσει στα λάθος χέρια. Έτσι ξεκινά μια θανάσιμη καταδίωξη ανά την υφήλιο,καθώς ο έλεγχος του μέλλοντος και η μοίρα του κόσμου απειλούνται. Όταν βρεθεί αντιμέτωπος με έναν μυστηριώδη, πανίσχυρο εχθρό, ο Ethan αναγκάζεται να θέσει την επιτυχία της αποστολής πάνω από όλους και όλα, ακόμα και από τις ζωές των ανθρώπων που αγαπά.

Βιβλίο

Εσύ τι είναι αυτό που ψάχνεις; - Κρισναμούρτι



Πάνω από 4.000.000 πωλήσεις σε όλο τον κόσμο. Aπό τις εκδόσεις Key Books

Ένας από τους σπουδαιότερους φιλοσόφους του κόσμου, ο Τζίντου Κρισναμούρτι, προσφέρει τη σοφία του για έναν θεμέλιο λίθο της ζωής: τις σχέσεις μας. Απαντά στα βαθύτερα ερωτήματά μας, που αφορούν τους γονείς και τους συντρόφους έως τους συναδέλφους και τους φίλους, και αποκαλύπτει ένα μονοπάτι για να αγαπάμε πραγματικά τον εαυτό μας, τους άλλους και τον κόσμο γύρω μας.

Οι ζωές όλων μας διαμορφώνονται από την ποιότητα των σχέσεών μας. Κάθε αλληλεπίδραση με τους γύρω μας, από τους οικείους μας μέχρι τους αγνώστους, είναι μια ευκαιρία για στοχασμό. Αν γνωρίσουμε τις σχέσεις μας σε βάθος, θα μπορέσουμε να βιώσουμε πλήρως την ομορφιά και τον πλούτο τους.

Mην χάσετε

Δωρεάν κινηματογραφικές προβολές



13o Athens Open Air Film Festival: Στους Κήπους της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, την Τρίτη 11 Ιουλίου (21.30) θα προβληθεί η ταινία Ένας Μεγάλος Έρωτας του Ζαν Γκρεμιγιόν (L 'Amour d'une Femme, 1953 | 104’).



Park Your Cinema: Στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, προβληθεί η ταινία ΓΟΥΟΛ·Υ (WALL·E), την Κυριακή 16 Ιουλίου (21.00).



Τις δωρεάν εκδηλώσεις της εβδομάδας του Όλη η Αθήνα μια σκηνή





Διαβάστε επίσης





Οι Στέρεο Νόβα στο Release Athens 2023: «Έλα μαζί μου γιατί είναι Σάββατο βράδυ»

Ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς στο Νewsbomb.gr: «Ένα ταξίδι στο Κάμα Σούτρα, ο τίτλος της ζωής μου»

Νέες ταινίες: Το «Mission Impossible» έρχεται στα σινεμά και κόβει την ανάσα