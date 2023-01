Release Athens: Και δεύτερη ημέρα για τους Arctic Monkeys

Μετά τη μεγάλη ζήτηση εισιτηρίων και το sold out, το Release Athens προσθέτει και δεύτερη συναυλία των Arctic Monkeys στην Πλατεία Νερού.

Μετά την εκπληκτική ανταπόκριση του κοινού και το ιστορικό, πλέον, sold out για την εμφάνιση των Arctic Monkeys στις 19 Ιουλίου, το Release Athens ανακοινώνει και δεύτερη ημέρα στο φεστιβάλ, με το ίδιο lineup (Arctic Monkeys + The Hives, Willie J Healey), την Τρίτη 18 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού, με σκοπό να ικανοποιηθεί η ζήτηση, η οποία παραμένει πρωτοφανής.



Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινάει την Παρασκευή, 13/1, στις 11:00, προς 80 ευρώ.



Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 220€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.



Arctic Monkeys

Έχουν περάσει 20 χρόνια από την ημέρα που τέσσερις παιδικοί φίλοι από το High Green του Sheffield αποφάσισαν να φτιάξουν μια μπάντα που πολύ γρήγορα έμελλε να κατακτήσει τον κόσμο. Οι Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders, παρέα με τον Nick O’Malley από το 2006, είδαν τη φήμη τους να μεγαλώνει με ιλιγγιώδη ρυθμό, «από στόμα σε στόμα», και μετά από τα πρώτα demo που κυκλοφόρησαν ελεύθερα στο internet δεν άργησαν να καταλήξουν στην αγκαλιά της εμβληματικής Domino Records.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι Arctic Monkeys κυκλοφόρησαν 7 δίσκους, έδωσαν αμέτρητες συναυλίες και καθιερώθηκαν ως το κορυφαίο indie rock συγκρότημα του 21ου αιώνα. Την ίδια στιγμή ο Alex Turner αναδείχθηκε ως ο πιο ταλαντούχος στιχουργός της εποχής μας και ένας πραγματικά ξεχωριστός συνθέτης και χαρισματικός frontman, με 8 συνεχόμενα νο 1 albums στη Βρετανία (6 με τους Arctic Monkeys και 2 με τους Last Shadow Puppets).

Την Τρίτη 18 Ιουλίου και την Τετάρτη 19 Ιουλίου, οι Arctic Monkeys των αξεπέραστων “R U Mine?”, “Do I Wanna Know?”, “I Bet You Look Good On The Dancefloor”, “Why’d You Only Call Me When You’re High?”, “505”, “Brianstorm”, “There’d Better Be A Mirrorball” και “Fluorescent Adolescent”, μεταξύ πολλών άλλων, θα ανέβουν στη σκηνή της Πλατείας Νερού για το απόλυτο μουσικό διήμερο του φετινού καλοκαιριού.



The Hives

Οι The Hives δημιουργήθηκαν στο πρώτο μισό των 90s, σε μια μικρή πόλη της Βόρειας Σουηδίας, φανερώνοντας από την αρχή την αγάπη τους για το garage rock των 60s με την κυκλοφορία του σαρωτικού “Barely Legal”, το 1997. Έπρεπε όμως να βγει στο φως το αριστουργηματικό “Veni Vidi Vicious” (2000) για να αναγνωριστεί το ταλέντο τους σε ολόκληρο τον κόσμο. Με επιτυχίες όπως τα “Hate To Say I Told You So” και “Main Offender”, το άλμπουμ έγινε χρυσό στη Σουηδία και εκτόξευσε τους Hives στην πρώτη γραμμή της ροκ μουσικής ενώ το Rolling Stone το συμπεριέλαβε στους 100 κορυφαίους δίσκους των 00s.



Η φήμη τους γιγαντώθηκε με την κυκλοφορία του “Tyrannosaurus Hives” (2004) και τους οδήγησε στα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ, όπου απέδειξαν πως είναι μία από τις καλύτερες live μπάντες της κιθαριστικής μουσικής, ενώ το 2012 το Spin Magazine ανέδειξε τον ηγέτη τους, Howlin’ Pelle Almqvist, ως έναν από τους κορυφαίους frontmen όλων των εποχών.

Willie J Healey

Ο Willie J Healey κατάγεται από την Οξφόρδη και μέσα σε πέντε χρόνια κατάφερε να εδραιωθεί ως ένας από τους πιο ιδιαίτερους, νέους συνθέτες της Αγγλίας. Μέχρι σήμερα, έχει κυκλοφορήσει δύο ολοκληρωμένους δίσκους (“People and Their Dogs” και “Twin Heavy”), οι οποίοι ξεχώρισαν χάρις στο κοφτερό χιούμορ των στίχων και τις έξοχες pop μελωδίες του, ενώ το 2023 αναμένεται να είναι η πιο σημαντική χρονιά της μέχρι τώρα καριέρας του.



Την άνοιξη θα κυκλοφορήσει ο τρίτος του δίσκος, με τον τίτλο “Bunny”, όπου αφήνει πίσω του την pop και αντλεί έμπνευση από funk, soul και R&B, και θα ακολουθήσει τους Arctic Monkeys στην ευρωπαϊκή περιοδεία που θα τους φέρει και στην Αθήνα, την Τετάρτη 19 Ιουλίου.



