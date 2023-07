Release Athens 2023: 20 «κλικ» από την συναυλία των Arctic Monkeys

Οι Arctic Monkeys ετοιμάζονται να ανέβουν και σήμερα (19/07) στη σκηνή του Release Athens για τη δεύτερη συναυλία τους.

Χιλιάδες κόσμος, στην πλειοψηφία τους νεαρά κορίτσια, κατέκλυσαν χθες (18/07) την Πλατεία Νερού για μια από τις πιο πολυαναμενόμενες συναυλίες του φετινού καλοκαιριού, αυτή των Arctic Monkeys στο Release Athens.



Για περίπου μιάμιση ώρα, ο Alex Turner και η παρέα του τα έδωσαν όλα επί σκηνής, παίζοντας παλαιότερες και νεότερες επιτυχίες τους, τρελαίνοντας το κοινό.

Η διάθεση ήταν ήδη ανεβασμένη από το προηγούμενο live act των «The Hives» και έτσι οι φαν δεν ήθελαν και πολύ όταν οι Arctic Monkeys πάτησαν το πόδι τους στη σκηνή και ακούστηκαν οι πρώτες νότες του «Sculptures of Anything Goes». Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Arctic Monkeys έρχονται (ξανά) στη χώρα μας στο απόγειο της καριέρας τους, καθώς βρίσκονται στην A-list των συγκροτημάτων παγκοσμίως.

Ο Αlex Turner των Arctic Monkeys Νίκος Ραζής

Highlight της βραδιάς ήταν φυσικά όταν ακούστηκε το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι της μπάντας και μεγάλο ραδιοφωνικό χιτ στη χώρα μας, «Do I Wanna Know?», το οποίο τρέλανε στην κυριολεξία τους φαν.



Πρέπει να σημειωθεί ότι πριν από τους Arctic Monkeys και τους The Hives, στη σκηνή ανέβηκαν επίσης οι: Green Was Greener και Willie J Healey.



Σήμερα, Τετάρτη 19 Ιουλίου ακολουθεί η δεύτερη συναυλία των Arctic Monkeys στο Release Athens. Μαζί τους οι: The Vaxtones, Willie J Healey και The Hives.





Η εξήγηση του Release Athens για τη χθεσινή ταλαιπωρία του κοινού



Μετά το τέλος της συναυλίας, ένα μέρος του κοινού ταλαιπωρήθηκε αρκετά κατά την έξοδό του από το χώρο του φεστιβάλ. Το Release Athens, με ανακοίνωσή του, απολογείται για αυτή την ταλαιπωρία και εξηγεί το λόγο που δημιουργήθηκε.



«Φίλες & φίλοι του Release Athens,

Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας στην 11η ημέρα του Release Athens Festival & ταυτόχρονα να απολογηθούμε για την ταλαιπωρία που υπέστη ένα μέρος του κοινού κατά την έξοδό του από το χώρο του φεστιβάλ.



Όπως σε κάθε προγραμματισμένη εκδήλωση, έτσι & χθες, είχαμε ζητήσει τη συνδρομή της Τροχαίας ώστε να ρυθμιστεί η κυκλοφορία, έχοντας κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για αυτό.



Εξαιτίας των πυρκαγιών στην Αττική, τη συγκεκριμένη μέρα, η Τροχαία δεν μπόρεσε να παρέχει την επιθυμητή υποστήριξη λόγω της έλλειψης προσωπικού, με αποτέλεσμα η συνδρομή της να γίνει με σημαντική χρονική καθυστέρηση.



Όπως λογικά γνωρίζετε, η τροχονόμηση απαγορεύεται να γίνει από προσωπικό του φεστιβάλ & για το λόγο αυτό υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις μετά τη λήξη της χθεσινής εκδήλωσης.



Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση».



Το setlist της συναυλίας των Arctic Monkeys στο Release Athens



Sculptures of Anything Goes

Brianstorm

Snap Out of It

Don't Sit Down 'Cause I've Moved Your Chair

Crying Lightning

Teddy Picker

Four Out of Five

Why'd You Only Call Me When You're High?

Arabella

(με το 'War Pigs' outro)

From the Ritz to the Rubble

Fluorescent Adolescent

Perfect Sense

Do Me a Favour

Mardy Bum

There'd Better Be a Mirrorball

505

Do I Wanna Know?

Body Paint

(Prolonged Outro)



Encore:

Cornerstone

I Bet You Look Good on the Dancefloor

R U Mine?

