Sold out οι δύο συναυλίες των Coldplay στο ΟΑΚΑ

Oι Coldplay γράφουν ιστορία στα συναυλιακά δρώμενα της Ελλάδας, σημειώνοντας δύο back-to-back sold out στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Οι δυο συναυλίες των Coldplay στην Αθήνα, στις 8 και 9 Ιουνίου 2024, έχουν γίνει ήδη sold out όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η διοργανώτρια εταιρεία.



Η τεράστια ζήτηση εισιτηρίων για την πρώτη συναυλία, οδήγησε την High Priority Promotions να ανακοινώσει και δεύτερη ημερομηνία. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ελάχιστα πακέτα Enhanced Experience έχουν μείνει διαθέσιμα τα οποία προβλέπεται να εξαντληθούν σύντομα.



Σημειώνεται πως το διπλό sold out στο Ολυμπιακό Στάδιο αποτελεί ρεκόρ και καθιστά τη συναυλία των Coldplay το πιο ιστορικό συναυλιακό γεγονός στην Ελλάδα.



Music Of The Spheres World Tour



Οι Coldplay, μετά την τεράστια επιτυχία της sold-out καλοκαιρινής περιοδείας του 2023 - που ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ με ένα θεαματικό show για τέταρτη συνεχή μέρα στο Άμστερνταμ – ανακοίνωσαν μια τρίτη σειρά ευρωπαϊκών ημερομηνιών για τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2024, ως μέρος του Music Of The Spheres World Tour που έχει καταρρίψει κάθε ρεκόρ πωλήσεων έως τώρα.



Οι ημερομηνίες περιλαμβάνουν εμφανίσεις του συγκροτήματος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Φινλανδία, καθώς και την πρώτη τους εμφάνιση στη Ρώμη μετά το 2003 και στη Βουδαπέστη μετά το 2008.

Από την πρώτη μέρα του Music Of The Spheres World Tour τον Μάρτιο του 2022, οι Coldplay έχουν πουλήσει περισσότερα από 7,5 εκατομμύρια εισιτήρια – ο μεγαλύτερος αριθμός εισιτηρίων που έχει πουληθεί για οποιαδήποτε περιοδεία τα τελευταία δύο χρόνια. To tour έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές από κοινό και κριτικούς, και έχει αποσπάσει διακρίσεις όπως Favorite Touring Artist στα AMAs 2022 και Tour of The Year στα iHeartRadio Awards 2023.



Τον περασμένο μήνα, μια έκθεση από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης αποκάλυψε ότι η τρέχουσα περιοδεία των Coldplay έχει μέχρι στιγμής μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 47% σε σχέση με την προηγούμενη περιοδεία τους το 2016/17 (σε έναν υπολογισμό show προς show) και ότι έχουν φυτευθεί 5 εκατομμύρια δέντρα ανά τον κόσμο (ένα για κάθε εισιτήριο που έχει πουληθεί).



