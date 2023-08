Πολιτιστική ατζέντα Newsbomb.gr: Από την Επίδαυρο για θέατρο και μουσική στα παραδοσιακά πανηγύρια

Τζωρτζίνα Ντούτση

Η Αθήνα αδειάζει, οι τελευταίοι εκδρομείς ετοιμάζουν βαλίτσες για να γιορτάσουν το Δεκαπενταύγουστο σε κάποιο χωριό ή νησί και τα παραδοσιακά πανηγύρια στήνουν τραπέζια και κουρδίζουν όργανα για το «Πάσχα του καλοκαιριού». Και αν δεν διασκεδάσετε σε κάποιο από τα χιλιάδες πανηγύρια της χώρας μας, το σίγουρο είναι ότι όλο και κάποια συναυλία ή θεατρική παράσταση θα βρεθεί στο δρόμο σας, καθώς οι Έλληνες τραγουδιστές και ηθοποιοί συνεχίζουν τις καλοκαιρινές τους περιοδείες σε όλη την Ελλάδα.

Μουσική

Αλκίνοος Ιωαννίδης, 7ο Μουσικό Φεστιβάλ Χίου

Το 7ο Μουσικό Φεστιβάλ Χίου ρίχνει αυλαία με την ξεχωριστή συναυλία του Αλκίνοου Ιωαννίδη και μια «πολύτιμη μοιρασιά ψυχής». Ο γνωστός τραγουδοποιός μαζί με την μπάντα του θα παίξουν ζωντανά στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην περιοχή Καστρομηνά, την Κυριακή 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ.



Σταμάτης Κραουνάκης, Μικρή Επίδαυρος



'Ερως ανίκατε μάχαν, είναι ο τίτλος της μουσικής παράστασης που έχει ετοιμάσει ο Σταμάτης Κραουνάκης στη Μικρή Επίδαυρο στις 12 Αυγούστου.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης, ένα πολύ ξεχωριστό κεφάλαιο της σύγχρονης ελληνικής

μουσικής, θα μας ταξιδέψει στην τρυφερή, τη σπαρακτική, την αγαπητική πλευρά του

για μια μαγική βραδιά στη Μικρή Επίδαυρο. Έχει ετοιμάσει μια μεγάλη βόλτα στα

ερωτικά τραγούδια του μέσα στις δεκαετίες· τραγούδια που, όπως λέει ο ίδιος ο

συνθέτης, «κάνανε παρέα στις συντροφιές των Ελλήνων στις μοναξιές, στις συνάξεις,

στις ιδιωτεύσεις, από τα πολύ πολύ γνωστά μέχρι κάποια που άντεξαν στη σκιά για ν’

αποκαλυφθούν σ’ αυτό το θέατρο των συνελεύσεων και των θυσιών». Special Guest Λυδία Φωτοπούλου.

Θέατρο

Εκάβη, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Παραμένουμε στην Επίδαυρο, καθώς στις 11 και 12 Αυγούστου θα παρακολουθήσουμε το εμβληματικό έργο του Ευριπίδη «Εκάβη», σε μετάφραση Ελένης Βαροπούλου και σκηνοθεσία Ιώς Βουλγαράκη, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.



Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Ιωσήφ Ιωσηφίδης (Ταλθύβιος), Μαρίνα Καλογήρου

(Πολυξένη), Ελένη Κοκκίδου (Εκάβη), Θανάσης Κουρλαμπάς (Οδυσσέας), Ερρίκος

Μηλιάρης (Φάντασμα Πολύδωρου), Ηλεάνα Μπάλλα (Θεράπαινα), Άκης

Σακελλαρίου (Πολυμήστορας), Αλέκος Συσσοβίτης (Αγαμέμνονας)

Χορός: Ασημίνα Αναστασοπούλου, Ελισάβετ Γιαννοπούλου, Μαρία Κωνσταντά,

Ευσταθία Λαγιόκαπα, Λυγερή Μητροπούλου, Ειρήνη Μπούνταλη, Χρύσα

Τουμανίδου, Αμαλία Τσεκούρα. Μουσικός επί σκηνής: Άρτεμις Βαβάτσικα.

Σινεμά

Γελάει Καλύτερα Όποιος Γελάει Τελευταίος (Les Vengeances de Maître Poutifard)



Ο Ρομπέρ Πουτιφάρ δεν τα βρήκε ποτέ εύκολα στη ζωή του. Ως δάσκαλος στο γυμνάσιο, τον κορόιδευαν οι μαθητές σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Μετά από 37 χρόνια, ενώ ζει ακόμα με τη μητέρα του, ένας πικραμένος Πουτιφάρ τελικά αποσύρεται και τα αφήνει όλα πίσω. Ή μήπως όχι;



Βαθιά στο μυστικό του καταφύγιο, ο πρώην δάσκαλος σχεδιάζει εκδίκηση για τα πρώτα παιδιά που του έκαναν τη ζωή κόλαση πριν από είκοσι χρόνια, αυτά που του κατέστρεψαν τη μοναδική ευκαιρία για έρωτα. Οι στόχοι του είναι ο μικρός Άντονι, πλέον διάσημος σεφ. Οι κακές δίδυμες Καμίλ & Μελανί, που έχουν γίνει δημοφιλείς influencers στο Instagram, και η διεθνής ποπ σταρ Όντρεϊ, που συνήθιζε να βασανίζει τον δάσκαλο με την απεχθή «φωνή αγγέλου» της.



Το σχέδιο εκδίκησης του Πουτιφάρ πηγαίνει καλά, μέχρι που η μητέρα του το ανακαλύπτει… και το κάνει ακόμα καλύτερο! Ως ομάδα, αυτό το απίθανο δίδυμο, θα αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικό!



Park your Cinema, KΠΙΣΝ



Την Παρασκευή 11/08, στις 9 το βράδυ στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα παρακολουθήσουμε την ταινία «Μετά την επόμενη μέρα» (The Day After Tomorrow), με τους Ντένις Κουέιντ, Τζέικ Τζίλενχαλ, Ίαν Χολμ, Σίλα Γουόρντ.

Όταν η υπερθέρμανση του πλανήτη πυροδοτεί την έναρξη μιας νέας Εποχής των Παγετώνων, ανεμοστρόβιλοι ισοπεδώνουν το Λος Άντζελες, ένα παλιρροιακό κύμα τυλίγει τη Νέα Υόρκη και ολόκληρο το βόρειο ημισφαίριο ξεκινάει να παγώνει. Καθώς οι άνθρωποι φεύγουν προς τον νότο, ένας παγκοσμίου φήμης κλιματολόγος που προέβλεψε την καταιγίδα λίγες μέρες πριν συμβεί, καλείται να ρισκάρει τη ζωή του για να σώσει τον έφηβο γιο του που είναι εγκλωβισμένος στο παγωμένο Μανχάταν. Μια αλησμόνητη ταινία καταστροφής με ένα επείγον και διαχρονικό οικολογικό μήνυμα για το ζοφερό μέλλον του πλανήτη μας.

Βιβλίο

Κι ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω, Κώστας Κρομμύδας

Το καινούριο βιβλίο του Κώστα Κρομμύδα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα

Αθήνα. Δεκαετία 1960. Μία γυναίκα προσπαθεί να διεκδικήσει τα όνειρά της κόντρα σε κανόνες και εμπόδια. Κόντρα σε όσους θέλησαν να την κάνουν να σωπάσει… Μια καθηλωτική ιστορία γεμάτη πάθος, αγάπη και… τραγούδι από τον βραβευμένο Κώστα Κρομμύδα.



Ποτέ δεν έμαθα την ακριβή ημερομηνία που γεννήθηκα. Ήμουν απλώς ένα μωρό που κάποιος εγκατέλειψε στα σκαλιά ενός ιδρύματος, όπως και τόσα άλλα. Οι γυναίκες που με ανέθρεψαν έλεγαν πάντα ότι πρώτα τραγούδησα και μετά μίλησα. Ίσως γιατί μέσα από τις νότες μαλάκωνε κάπως η σκληρότητα του κόσμου, την οποία δυστυχώς γνώρισα από νωρίς. Κόντρα όμως σε κανόνες και εμπόδια, εγώ συνέχισα να τραγουδώ, να ονειρεύομαι και να γελάω… Mέχρι τη στιγμή που μου τα πήραν όλα καταδικάζοντάς με σε θανατερή σιωπή. Ίσως επειδή ήμουν γυναίκα... Ίσως επειδή δεν θέλησα να υποτάξω την ψυχή μου σε άγραφους νόμους.

Μεγαλώνοντας, ερωτεύτηκα, πόνεσα, έκλαψα, γονάτισα, αλλά στο τέλος κατάφερα να κοιτάξω τη ζωή από τη μεριά που επέλεξα εγώ και όχι οι άλλοι. Στάθηκα όρθια και πάλεψα για όσα με έκαναν να χαμογελώ. Έδωσα μάχη για να μην επιτρέψω σε κανέναν να μου στερήσει το δικαίωμα στο όνειρο. Και τελικά κατάλαβα πως η πραγματική αγάπη δεν σε φυλακίζει, αλλά σε κρατά ελεύθερη μέσα στην αγκαλιά της.

Με λένε Μενεξιά και το όνομά μου το πήρα από το χρώμα των ματιών μου…



