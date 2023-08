Πολιτιστική ατζέντα του Newsbomb.gr: Επιστροφή στην Αθήνα με δυνατά ονόματα, σόου και blockbusters

Τζωρτζίνα Ντούτση

25/08/2023 15:02

Οι καλοκαιρινές διακοπές έχουν φτάσει στο τέλος τους -για τους περισσότερους από εμάς τουλάχιστον- και ήδη κοινό και καλλιτέχνες δίνουν νέα ραντεβού σε ανοιχτές σκηνές και θέατρα της πόλης. Ηρώδειο και Αισχύλεια ανοίγουν τις πόρτες τους, ενώ το φαντασμαγορικό Primer Music Festival φέρνει μερικά από τα πιο δυνατά ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής, στην Πλατεία Νερού για ένα διήμερο ατελείωτου χορού και διασκέδασης. Οι λάτρεις του σινεμά, θα απολαύσουν μια από τις πιο πολυσυζητημένες και επιτυχημένες ταινίες της χρονιάς.

Μουσική

Primer Music Festival, Πλατεία Νερού

Το Primer Music Festival, το απόλυτο μουσικό φεστιβάλ της ηλεκτρονικής μουσικής στην Ελλάδα, έρχεται γεμάτο εκπλήξεις και φαντασμαγορικά shows, στην Πλατεία Νερού, το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Αυγούστου.

Primer Music Festival

David Guetta, Steve Angello, Lost Frequencies, James Hype, Acraze, Korolova, MistaJam και άλλοι καλλιτέχνες έρχονται στην Ελλάδα και θα μοιραστούν για πρώτη φορά την ίδια σκηνή.



Μαρία Φαραντούρη & Μανώλης Μητσιά, Ελευσίνα (Αισχύλεια)



Στις 27 Αυγούστου ξεκινά το φετινό φεστιβάλ Αισχύλεια 2023, με συναυλία των Μανώλη Μητσιά και Μαρίας Φαραντούρη στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας.

Πρεμιέρα για τα φετινά Αισχύλεια με Φαραντούρη - Μητσιά John Stathis

Για μία και μοναδική συναυλία, η Μαρία Φαραντούρη και ο Μανώλης Μητσιάς ενώνουν τις φωνές τους και μας θυμίζουν μερικά από τα αριστουργήματα του

έντεχνου και του λαϊκού ελληνικού τραγουδιού των μεγάλων συνθετών και τ ων

μεγάλων ποιητών: των Θεοδωράκη, Χατζιδάκι, Μικρούτσικου, Σεφέρη, Ελύτη, Ρίτσου,

Γκάτσου, Αναγνωστάκη και άλλων. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες, σταθεροί και συνεπείς

στο ποιοτικό τραγούδι, εμφανίζονται σε έναν από τους σπουδαιότερους

αρχαιολογικούς χώρους και ερμηνεύουν γνωστά και αγαπημένα τραγούδια.



Νόρμα, Ηρώδειο



Ελάχιστα εισιτήρια έχουν απομείνει για την εντυπωσιακή Νόρμα του Μπελίνι, την πρώτη ανεξάρτητη διεθνή υπερπαραγωγή ελληνικής όπερας, που έρχεται από τον πολιτιστικό οργανισμό "Λυκόφως" στις 28 και 30 Αυγούστου στο Ηρώδειο, με 110 ερμηνευτές και μουσικούς επί σκηνής και ένα all-star cast πρωταγωνιστών από όλο τον κόσμο οι οποίοι συνδέονται με τη ζωή και το έργο της Μαρίας Κάλλας.

Η αγαπημένη όπερα της Κάλλας -την τραγούδησε συνολικά 92 φορές στη σκηνή, περισσότερες από κάθε άλλη όπερα- ξεκινά στη χώρα μας την ευρωπαϊκή της περιοδεία με αφορμή τους διεθνείς εορτασμούς για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της μεγάλης σοπράνο και μετατρέπεται σε ένα μοναδικό υπερθέαμα από τον Γάλλο σκηνοθέτη Tom Volf.

Στο ρόλο της Νόρμα η περίφημη Λιβανο-Καναδή σοπράνο Joyce El-Khoury. Pollione ο διεθνώς καταξιωμένος Έλληνας τενόρος Μάριος Φραγκούλης. Στην Αθήνα καταφθάνει και ο πιανίστας της Μαρίας Κάλλας, ο σπουδαίος Αμερικανός Eugene Kohn, για να διευθύνει την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ.

Nick Waterhouse, Gazarte



Ο καλύτερος τρόπος για να κλείσει το καλοκαίρι θα είναι στο Roof Stage του Gazarte, καθώς ο Nick Waterhouse, ανεβαίνει στη σκηνή για δύο συναυλίες, στις 29 και 30 Αυγούστου. Η έντονη vintage-inspired αισθητική και οι μελωδίες των ’50s και των ’60s θα δώσουν το ιδανικό φινάλε σε αυτό το καλοκαίρι! Τα δυο αυτά βράδια στο Roof Stage του Gazarte, ο Nick Waterhouse υπόσχεται να γοητεύσει το κοινό με ένα αξέχαστο μείγμα από soulful μελωδίες, διαχρονικούς ρυθμούς και πολύ χορό. Opening act: George Zervos.

Θέατρο

Οιδίπους Τύραννος, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου



Ο «Οιδίπους Τύραννος» του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Σίμου Κακάλα θα παρουσιαστεί στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, στις 25 & 26 Αυγούστου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2023. Ο Γιάννης Στάνκογλου ερμηνεύει τον ομώνυμο ρόλο και τον ρόλο της Ιοκάστης η Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Ο Γιάννης Στάνκογλου στον πρωταγωνιστικό ρόλο Patroklos Skafidas

Μαζί τους ένα σύνολο σημαντικών ηθοποιών: Γιάννης Νταλιάνης, Χρήστος Μαλάκης, Σίμος Κακάλας, Γιώργος Αμούτζας, Πανάγος Ιωακείμ, Μάρκος Γέττος, Απόστολος Καμιτσάκης, Γιώργος Κορομπίλης, Αυγουστίνος Κούμουλος, Γιώργος Λόξας, Παύλος Παυλίδης. Μουσικός επί σκηνής ο Φώτης Σιώτας, ο οποίος έχει συνθέσει και τη μουσική της παράστασης.

Η μετάφραση είναι του Γιώργου Μπλάνα, τα σκηνικά του Γιάννη Κατρανίτσα, την κίνηση υπογράφει η Σοφία Πάσχου, τους φωτισμούς ο Αλέκος Γιάνναρος και ο σχεδιασμός των μασκών, που αποτελούν δομικό στοιχείο της παράστασης, είναι της Μάρθας Φωκά.

Σινεμά

Οπενχάιμερ (Oppenheimer)



Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν, το Οπενχάιμερ είναι ένα επικό θρίλερ που σπρώχνει το κοινό στο παράδοξο του αινιγματικού ανθρώπου που πρέπει να ρισκάρει να καταστρέψει τον κόσμο για να τον σώσει. Η ταινία που έχει σπάσει ταμεία του παγκόσμιου box office, βασίζεται στο βραβευμένο με Πούλιτζερ βιβλίο American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer των Κάι Μπερντ και Μάρτιν Τζ. Σέργουιν.

Βιβλίο

Το Θέρετρο, Σάρα Πιρς



Οι περισσότεροι έρχονται εδώ για να χαλαρώσουν, κάποιος όμως έχει έρθει για να πάρει εκδίκηση...

Το Θέρετρο, της Σάρα Πιρς από τις εκδόσεις Ψυχογιός

Ανυπομονούσαν να βρεθούν εκεί - Ένα ειδυλλιακό θέρετρο σ’ ένα νησί στις ακτές της Αγγλίας υπόσχεται την απόλυτη χαλάρωση. Αλλά το ίδιο το νησί, γνωστό και ως Ο Βράχος του Θεριστή, έχει ένα σκοτεινό παρελθόν. Εκεί έδρασε κάποτε ένας σίριαλ κίλερ.



Τώρα δεν μπορούν να φύγουν - Μια νέα γυναίκα βρίσκεται νεκρή κάτω από το περίπτερο της γιόγκα. Φαίνεται ότι ο θάνατος της προκλήθηκε από μια ατυχή πτώση. Όμως η ντετέκτιβ Έλιν Γουόρνερ ανακαλύπτει ότι το θύμα δεν ήταν ένοικος του θερέτρου· δεν έπρεπε να είναι καν στο νησί.



Θα έκαναν τα πάντα για να αποδράσουν -Καθώς ο χρόνος κυλά, η Έλιν ξεσκεπάζει ολοένα περισσότερα μυστικά. Και όταν κάποιος άλλος από την παρέα πνίγεται σε μια κατάδυση με μπουκάλες, η Έλιν υποψιάζεται ότι οι θάνατοι αυτοί δεν είναι απλώς ατυχήματα. Αλλά γιατί να στοχοποιήσει κάποιος τους ενοίκους σ’ αυτό το πολυτελές θέρετρο; Η ντετέκτιβ Γουόρνερ πρέπει να βρει τον δολοφόνο πριν επαναληφθεί η ιστορία του νησιού.

Μην χάσετε

Τον Θανάση Αλευρά στο Κηποθέατρο Παπάγου με την παράσταση «40+Βγαίνω». Μαζί του οι Idra Kayne - Jerome Kaluta (28/08). Το Φεστιβάλ Ηλιούπολης ανοίγει τις πύλες του στις 27 Αυγούστου, με μια δωρεάν συναυλία από την Γεωργία Νταγάκη. Ακολουθεί ο Μπάμπης Στόκας (30/08) και η παράσταση Μήδεια (31/08). Τα «Βατράχια» του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Έφης Μπίρμπα με τους Άρη Σερβετάλη και Μιχάλη Σαράντη έρχονται στο Ηρώδειο στις 31/08. Η επιθεώρηση «Τι φάση πάλι, ρε?» της Δήμητρας Παπαδοπούλου, επιστρέφει στη σκηνή του Θεάτρου Άλσους, μετά από τη μικρή ανάπαυλα του Αυγούστου (από τις 26/08). Η «Εκάβη» και ο «Ιππόλυτος» του Ευριπίδη ανηφορίζουν στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη του Βύρωνα στις 28 και 31/08 αντίστοιχα. O Λάκης Παπαδόπουλος, ο Γιάννης Γιοκαρίνης, ο Γιάννης Μηλιώκας και ο Νίκος Ζιώγαλας θα δώσουν μια συναυλία στα «Λιπάσματα - Φεστιβάλ στη Θάλασσα», στη Δραπετσώνα (28/08).



