Τρεις Ιταλοί τενόροι στο θέατρο Βεάκειο

Oι The Italian Tenors έχουν εμφανιστεί στις μεγαλύτερες όπερες του κόσμου

Οι The Italian Tenors είναι τρεις από τους καλύτερους Ιταλούς τενόρους της νέας γενιάς.

Μετά τις εμφανίσεις τους σε μεγάλες όπερες σε όλο τον κόσμο οι "The Italian Tenors", τρεις από τους καλύτερους Ιταλούς τενόρους της νέας γενιάς, έρχονται για μια συναυλία το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου στο Βεάκειο θέατρο, με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την κλασσική μουσική με δημοφιλή ιταλικά και διεθνή ποπ τραγούδια σε δικές τους πρωτότυπες διασκευές.



Από το «Caruso» του Lucio Dala και το «Con Te Partiro» του Andrea Boccelli στα κορυφαία Ιταλικά τραγούδια της δεκαετίας του ‘60, τα ναπολιτάνικα αλλά και σε παγκόσμιες επιτυχίες («Gloria», «Mamma Maria»), συνδυάζοντας τα με τις ωραιότερες άριες από τις περίφημες όπερες του Verdi και Puccini, οι «The Italian Tenors» καταφέρνουν να μας παρασύρουν σε μια παράσταση γεμάτη εκπλήξεις που μας ταξιδεύει από τη Σκάλα του Μιλάνο μέχρι την Όπερα της Ρώμης και από την Αρένα της Βερόνα μέχρι το Κολοσσαίο.



Άλλωστε η εμφάνιση τους εντάσσεται στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδείας τους "10 Years Around the World".



Είναι αξιοθαύμαστο το πώς τρεις καλλιτέχνες με κλασσική κατάρτιση δημιουργούν τόσο μοναδικά τη «γέφυρα» που συνδέει την ποπ με την κλασική μουσική.



Οι συναυλίες τους επιφυλάσσουν πάντα συναρπαστικές στιγμές για το κοινό καθώς οι Τρείς Ιταλοί Τενόροι επιδιώκουν την επαφή μαζί του με χιούμορ, τρυφερότητα αλλά και έντονη ενέργεια που σε συνδυασμό με τις κρυστάλλινες φωνές τους δημιουργούν μια υπέροχη δυναμική και έκρηξη συναισθημάτων με άρωμα ιταλικής γοητείας.



Όπως λένε και οι ίδιοι: «Τα τραγούδια μας είναι ένα ταξίδι στη χώρα μας, στις ομορφιές της και στις αντιφάσεις της. Αγαπάμε τη ζωή, όμως έρχεται: όμορφη, συναρπαστική, τρυφερή, προκλητική, εκπληκτική, υπέροχη, ρομαντική. Αυτή είναι η Ιταλία, αυτή είναι η μουσική μας..».

Πληροφορίες



Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου

Βεάκειο Δημοτικό Θέατρο, Πειραιάς.

Ωρα έναρξης: 21:30

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Viva.gr: https://www.viva.gr/tickets/music/beakeio/theitalian-tenors/

Εισιτήρια από 20 - 35 ευρώ



