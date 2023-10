Πολιτιστική ατζέντα Newsbomb.gr: Aπό το ρεμπέτικο πάλκο του Ηρωδείου στο Γκάζι για μπύρες

Τζωρτζίνα Ντούτση

06/10/2023 16:06

Η Αθήνα θα πάρει μια γεύση από... Βαυαρία και συγκεκριμένα από το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στον κόσμο, το Oktoberfest που... αφρίζει στο Γκάζι! Παράλληλα, οι Νύχτες Πρεμιέρας φέρνουν σε επίσημη πρώτη πολυσυζητημένες ταινίες που περιμένουμε καιρό, ενώ ο Σταύρος Ξαρχάκος μετρέπει για ακόμα μια φορά τη σκηνή του Ηρωδείου σε ρεμπέτικο πάλκο.



Μην χάσετε την ευκαιρία να ανηφορίσετε στο ανακαινισμένο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού πριν κλείσει για το χειμώνα ή να κατηφορίσετε προς θάλασσα μεριά για να χορέψε σε ζωντανούς ρυθμούς 80s και 90s.

Μουσική

Blind Guardian, Floyd



Oι Blind Guardian επιστρέφουν στην Αθήνα για δύο συναυλίες στις 6 και 7 Οκτωβρίου στον ολοκληρωτικά αναμορφωμένο χώρο της οδού Πειραιώς 117. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συναυλία της 7ης Οκτωβρίου είναι ήδη sold out. Μετά τη θριαμβευτική εμφάνισή τους στο Release Athens 2022, όπου είχαμε την τύχη να απολαύσουμε ολόκληρο το αξεπέραστο “Somewhere Far Beyond”, οι Blind Guardian επιστρέφουν στο πλαίσιο της The God Machine Tour 2023, για να παρουσιάσουν τον αριστουργηματικό νέο δίσκο τους, μαζί με τα όλα τα κλασικά τους τραγούδια.

Σταύρος Ξαρχάκος, Ηρώδειο



Ο Σταύρος Ξαρχάκος θα δώσει και δεύτερη συναυλία για το θρυλικό «Ρεμπέτικο» στο Ηρώδειο, μετά τη μεγάλη ζήτηση και το sold out της πρώτης ημερομηνίας (Κυριακής 3 Σεπτεμβρίου).



Έτσι, και την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου η σκηνή του Ηρωδείου θα μετατραπεί σε ρεμπέτικο πάλκο όπου μπροστά στα μάτια μας, ο Σταύρος Ξαρχάκος -μαζί με 20 ακόμα μουσικούς, τραγουδιστές και ψάλτες- θα μας μεταφέρει τη συγκίνηση, τον διονυσιασμό, το φως, αλλά και τα γοητευτικά σκοτάδια των ορχηστρικών και των τραγουδιών του εμβληματικού αυτού έργου που φέτος κλείνει 40 χρόνια από τότε που ρίζωσε στις καρδιές μας.

Οι συναυλίες στο Θέατρο Άλσος



Προλαβαίνουμε για λίγο ακόμα να απολαύσουμε αγαπημένους καλλιτέχνες στο καλοκαιρινό θέατρο Άλσος. Σημειώστε ονόματα και ημερομηνίες: Κωστής Μαραβέγιας (6/10), Νατάσσα Μποφίλιου (7/10), Στέφανος Κορκολής (9/10), Αλκίνοος Ιωαννίδης (10/10), Αντώνης Ρέμος και Φίλιππος Πλιάτσικας (11-12/10).

H Νατάσσα Μποφίλιου έρχεται στο θέατρο Άλσος

Δήμητρα Γαλάνη και Μάρθα Φριντζήλα, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού



H Δήμητρα Γαλάνη και η Μάρθα Φριντζήλα τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου, σε συνέχεια των δύο sold out εμφανίσεών τους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, έρχονται πάνω «Σ’ ένα κύμα του Νότου» στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού για ένα ακόμα συναρπαστικό μουσικό ταξίδι, αυτή τη φορά με θέα την πόλη από ψηλά.



Μπίγαλης, Μαντώ, Πωλίνα, Βόσσου - Faliro Summer Theater

Το μεγαλύτερο 80s και 90s party έρχεται στο Faliro Summer Theater την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου με τους μεγαλύτερους stars του ελληνικού πενταγράμμου. Η Μαντώ, ο Κώστας Μπίγαλης, η Σοφία Βόσσου και η Πωλίνα θα μας κεράσουν πολλές μουσικές «γρανίτες» με γεύσεις από την εποχή των ντισκοτέκ, στο πιο ξέφρενο 80s και 90ς πάρτυ.

Θέατρο

Ο Επισκέπτης, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης



Μετά τη μεγάλη επιτυχία την περσινή σαιζόν, με διαρκή sold out, «Ο

Επισκέπτης» του Ερίκ Eμμανουέλ Σμιτ, επιστρέφει για 2η χρονιά, στο θέατρο

του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας με τους ηθοποιούς της παράστασης NDP

Ο Μάνος Βακούσης στο ρόλο του Επισκέπτη, ο Φώτης Θωμαΐδης στο ρόλο του Φρόιντ, η Μαρία Παπαλάμπρου ως Άννα Φρόιντ και ο Δημήτρης Παπαδάτος ως Αξιωματικός.



Η πρεμιέρα θα γίνει την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023.



Ώρες και μέρες παραστάσεων: Τετάρτη: 18:30, Πέμπτη & Παρασκευή: 21:00, Σάββατο: 18:30 & 21:00, Κυριακή: 19:00

Βρωμιά, Θέατρο Πλύφα



Ένα συγκλονιστικό έργο για τον «ξένο» ανάμεσα μας, την μοναξιά, την ελπίδα και τα όνειρα που ξεπερνούν τα σύνορα. Με τον Κωνσταντίνο Φάμη. Από 9 – 31 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00.

Σινεμά

Νύχτες Πρεμιέρας



Τις επόμενες μέρες, οι Νύχτες Πρεμιέρας φέρνουν σε επίσημη πρώτη πολυσυζητημένες και πολυαναμενόμενες ταινίες.

Θα δούμε το Killers of the Flower Moon του Μάρτιν Σκορσέζε με πρωταγωνιστές τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Λεονάρντο ΝτιΚάπριο στο Ιντεάλ (8/10) και το Priscilla της Σοφία Κόπολα επίσης στο Ιντεάλ (6/10).

Βιβλίο

Το προξενιό της Ιουλίας, Γιώργος Σ. Πολίτης



Το βιβλίο που ενέπνευσε τη νέα ομώνυμη σειρά του Alpha.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός

Το προξενιό της Ιουλίας Βένιου με τον μεγαλοκτηματία Γιωργίκη Προβιό έμελλε να γίνει το σπουδαίο νέο ολάκερου του κάμπου της Λάρισας. Έπειτα από μερικά χρόνια, ο επίλογος του γάμου της σφραγίζεται με τη δολοφονία του συζύγου και της τρίχρονης κόρης της. Η ίδια, έχοντας καταδικαστεί σε θάνατο, παραμένει αμίλητη, αποδεχόμενη τη μοίρα και, συνεκδοχικά, την ενοχή της.



Έξι ημέρες πριν από την εκτέλεσή της, η νεαρή δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Γκίκα προσπαθεί να της πάρει μια συνέντευξη μέσα στις Φυλακές Αβέρωφ, όπου και κρατείται· στο πλευρό της ο δικηγόρος Δημητρός Ατζαλίνας.



Οι αχνές μνήμες της καταδικασμένης, που δείχνει να ξυπνάει από τον λήθαργο, θα τους γυρίσουν πέντε χρόνια πίσω, στη μετεμφυλιακή εποχή τον Δεκέμβριο του 1949. Η αφήγησή της γεννά και στους δύο ζωηρές υποψίες πως υπάρχει μια «πλάγια ιστορία», μια δεύτερη εξήγηση των γεγονότων που η αποδοχή και απόδειξή της μπορεί να την αθωώσει. Αλλά ο χρόνος που τους απομένει είναι λιγοστός.

Υποθέσεις, συνδέσεις γεγονότων, συνειρμοί, αποφάσεις κι ένας αγώνας δρόμου για να αποδείξουν την αθωότητά της, ενώ οι δείκτες του ρολογιού έχουν ξεκινήσει ήδη να μετρούν αντίστροφα. Τα γεγονότα δικαιολογούν κάθε ψήγμα αισιοδοξίας.

Η αλήθεια, όμως, δεν έχει φανερώσει την τελική της όψη...

Μην χάσετε

Oktoberfest, Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι

To Oktoberfest έρχεται στην Αθήνα pexels

To επίσημο Oktoberfest έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την υποστήριξη του Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στον κόσμο και το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της Ελλάδας, ενώνουν τις δυνάμεις τους για τέσσερις ημέρες (5-6-7-8 Οκτωβρίου) στο Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι. Ετοιμαστείτε για 4 ημέρες γεμάτες πολλή, πολλή γερμανική μπύρα! Ειδικά βαρέλια περιορισμένης σοδείας θα έρθουν από την Βαυαρία στην Αθήνα, αποκλειστικά για το Oktoberfest της Αθήνας. Επίσης, κάθε βράδυ στις 21.00, γνωστοί καλλιτέχνες αναλαμβάνουν τα ηνία της διασκέδασης.



Ένα Παραμύθι για την Άλκη, Ελληνοαμερικανική Ένωση

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει σε συνεργασία με τις εκδόσεις Μεταίχμιο την έκθεση Ένα Παραμύθι για την Άλκη στο πλαίσιο του Λογοτεχνικού Έτους Άλκης Ζέη. το Το προσεχές Σάββατο 7 Οκτωβρίου, στις 12:00, οι επιμελητές της, Ίρις Κρητικού και Νίκος Βατόπουλος, θα πραγματοποιήσουν ανοιχτή για το κοινό ξενάγηση.

Κάτια Βαρβάκη, Συνέχιζε όλη η ιστορία

H έκθεση, που θα διαρκέσει έως τις 4 Νοεμβρίου 2023, είναι αφιερωμένη στην πολυαγαπημένη συγγραφέα μικρών και μεγάλων και προσφέρει ένα ιστορικό και μαζί ψυχογραφικό βλέμμα θέασης στον πυκνό κόσμο της.



