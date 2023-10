«Maria»: Πρώτες φωτογραφίες της Αντζελίνα Τζολί ως Μαρία Κάλλας

Η Αντζελίνα Τζολί μεταμορφώνεται σε Μαρία Καλλάς σε νέα βιογραφική ταινία για την Ελληνίδα ντίβα - Γυρίσματα της ταινίας, μεταξύ άλλων θα γίνουν και στην Ελλάδα.

Η Αντζελίνα Τζολί μεταμορφώνεται σε Μαρία Κάλλας, στη νέα βιογραφική ταινία «Maria» του Πάμπλο Λαραΐν.

Ο σκηνοθέτης των επίσης βιογραφικών Jackie και Spencer αποκάλυψε δύο πρώτες φωτογραφίες της Τζολί ως Μαρία Κάλλας στη νέα του ταινία που θα εξερευνήσει τη ζωή της θρυλικής σοπράνο.



Στη νέα του ταινία ο Λαραΐν θέλει «να διερευνήσει τη ζωή της θρυλικής, εμβληματικής και αμφιλεγόμενης σοπράνο, που συχνά αναφέρεται ως η απόλυτη ντίβα», σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή. «Η ταινία είναι βασισμένη σε αληθινές αφηγήσεις και εστιάζει στην ταραχώδη, όμορφη και τραγική ιστορία της ζωής της μεγαλύτερης τραγουδίστριας της όπερας στον κόσμο, κατά τις τελευταίες της μέρες στο Παρίσι της δεκαετίας του 1970».

Η Αντζελίνα Τζολί ως Μαρία Κάλλας Πάμπλο Λαραΐν

Το Μaria σε σενάριο του Στίβεν Νάιτ (Spencer) είναι μια ανεξάρτητη παραγωγή που θα κάνει γυρίσματα για οκτώ εβδομάδες σε Παρίσι, Ελλάδα, Βουδαπέστη και Μιλάνο.



Εκτός από τη Τζολί, το καστ συμπληρώνουν οι: Pierfrancesco Favino (Adagio), Alba Rohrwacher (La Chimera), Haluk Bilginer (Winter Sleep), Kodi Smit-McPhee (“The Power of the Dog”) και η Ελληνοϊταλίδα Valeria Golino (Portrait of a Lady on Fire).

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κοστούμια της ταινίας βασίζονται σε πραγματικά ρούχα που φορούσε η Κάλλας, συμπεριλαμβανομένων vintage γούνινων ενδυμάτων από τη συλλογή του αρχείου του Massimo Cantini Parrini, για τα οποία συμβουλεύτηκαν την PETA προκειμένου να μην χρησιμοποιηθεί αληθινή γούνα.

Η Αντζελίνα Τζολί ως Μαρία Κάλλας Πάμπλο Λαραΐν

Η Τζολί εξέφρασε τον θαυμασμό που τρέφει για τον σκηνοθέτη και πρόσθεσε πως παίρνει πολύ σοβαρά την ευθύνη για τον ρόλο της. Υποσχέθηκε επίσης ότι «θα δώσει ό,τι μπορεί ώστε να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση».

Από την πλευρά του ο Λαραΐν ανέφερε ότι συνδυάζοντας τα δύο πάθη του, τον κινηματογράφο και την όπερα, κάνει ένα πολυαναμενόμενο όνειρό του πραγματικότητα, ενώ χαρακτήρισε «αληθινό δώρο» τη συνεργασία του με την Τζολί.

«Είμαι απίστευτα ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσω την παραγωγή στο "Maria", το οποίο ελπίζω να φέρει την αξιοσημείωτη ζωή και το έργο της Μαρίας Κάλλας στο κοινό σε όλο τον κόσμο, χάρη στο υπέροχο σενάριο του Στίβεν Νάιτ, στο έργο ολόκληρου του καστ και του συνεργείου και ειδικά, στη λαμπρή δουλειά και την εξαιρετική προετοιμασία της Αντζελίνα», ανέφερε ο Λαραΐν σε δήλωσή του.



Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2024.



Διαβάστε επίσης





Αντζελίνα Τζολί στη Vogue: «Νιώθω πεσμένη, δεν αισθάνομαι ότι είμαι ο εαυτός μου»

Τζολί-Πιτ: Στα δικαστήρια μέχρι να γίνουν 18 τα δίδυμα - Το πιο μακροχρόνιο διαζύγιο του Χόλιγουντ

H Αντζελίνα Τζολί μεταμορφώνεται σε Μαρία Κάλλας