«Hackney Diamonds»: Κυκλοφόρησε το νέο άλμπουμ των Rollings Stones

To Hackney Diamonds περιλαμβάνει 12 νέα τραγούδια των Rolling Stones

Oι Rollings Stones κυκλοφορούν το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Hackney Diamonds

Oι Rollings Stones κυκλοφορούν το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Hackney Diamonds που περιλαμβάνει 12 νέα τραγούδια, τα οποία έγραψαν οι Μικ Τζάγκερ και Κιθ Ρίτσαρντς, εκτός από τρία κομμάτια στα οποία συμμετείχε στη δημιουργία τους και ο Αμερικανός συνθέτης, τραγουδιστής, κιθαρίστας και θρυλικός παραγωγός Andrew Watt, που έχει δουλέψει με Post Malone, Ίγκι Ποπ και Έλτον Τζον.



Ανάμεσα στα τραγούδια του δίσκου υπάρχουν δύο στα οποία είχαν δουλέψει με τον Τσάρλι Γουάτς.



Aξίζει να αναφέρουμε ότι ο τίτλος του άλμπουμ, που κάνει ξεκάθαρα νεύματα στο ιστορικό παρελθόν της μπάντας και αναφέρεται σε σπασμένα γυαλιά έπειτα από ληστεία.

Το «Hackney Diamonds» αποτελεί απόδειξη ότι οι 80χρονοι Βρετανοί ροκάδες μπορούν ακόμα να υπερασπιστούν αξιοπρεπώς το στιλ που επινόησαν, παραμένοντας πιστοί στις μουσικές φόρμουλες που τελειοποίησαν πριν από δεκαετίες.

To πρώτο νέο τραγούδι που μας παρουσίασαν οι Rolling Stones από το νέο άλμπουμ ήταν το “Angry” που κυκλοφόρησε μαζί με το music video του σε σκηνοθεσία Francois Rousselet.

Το δεύτερο τραγούδι που κυκλοφόρησαν πριν τον ερχομό του “Hackney Diamonds”, ήταν το επικό “Sweet Sounds Of Heaven” με την συμμετοχή του icon Lady Gaga στα φωνητικά και τον θρυλικό Στίβι Γουόντερ να παίζει πιάνο.

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε μεταξύ των Λος Άντζελες, Λονδίνου και Μπαχάμες και έχει γραφτεί από τους Τζάγκερ και Ρίτσαρντς.

Στο άλμπουμ έχουν συνεισφέρει και οι Έλτον Τζον στο πιάνο για το τραγούδι “Live By The Sword” και Πολ ΜακΚάρτνεϊ στο μπάσο για το τραγούδι “Bite My Head Off”.

Οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν τελευταία φορά στούντιο άλμπουμ το 2016, μια συλλογή από blues διασκευές με τίτλο “Blue & Lonesome”. Το τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος με πρωτότυπο υλικό ήταν το “A Bigger Bang” το 2005.

Ακούγοντας το «Hackney Diamonds» αυτομάτως σκεφτόμαστε ότι αν ήταν το τελευταίο άλμπουμ των Rolling Stones, τότε μπορούμε με το χέρι στην καρδιά να πούμε ότι θα αποχωρούσαν με την αξιοπρέπειά τους ανέπαφη και αλώβητη, μεταφέροντας ένα μεγάλο μέρος από την παλιά τους μαγκιά και τα κότσια αμπαλαρισμένα σε ένα λαμπερό περιτύλιγμα.

Το tracklist του άλμπουμ ‘Hackney Diamonds’:

‘Angry’

‘Get Close’

‘Depending On You’

‘Bite My Head Off’

‘Whole Wide World’

‘Dreamy Skies’

‘Mess It Up’

‘Live By The Sword’

‘Driving Me Too Hard’

‘Tell Me Straight

‘Sweet Sound Of Heaven’

‘Rolling Stone Blues’

Βρείτε και ακούστε το “Hackney Diamonds” ψηφιακά

