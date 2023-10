Ντουέτο έκπληξη: H Lady Gaga τραγούδησε live με τους U2 - Εντυπωσιακά βίντεο από το Sphere

Η Lady Gaga και οι U2 βρέθηκαν μαζί στη σκηνή, με τον Bono να την χαρακτηρίζει ως «την πιο τολμηρή και ζωηρή γυναίκα σε οποιοδήποτε δωμάτιο έχει βρεθεί ποτέ».

Μια μεγάλη έκπληξη επιφύλασσαν οι U2 στο κοινό τους που βρέθηκαν στη συναυλία τους την περασμένη Τετάρτη στο εντυπωσιακό συναυλιακό χώρο Sphere του Las Vegas.

Κάποια στιγμή και χωρίς κανείς αν το περιμένει εμφανίστηκε στη σκηνή η διάσημη ηθοποιός και τραγουδίστρια Lady Gaga και άρχισε να τραγουδάει με τον Bono.

Μαζί ερμήνευσαν το βραβευμένο με Όσκαρ τραγούδι Shallow, καθώς και τα κομμάτια των U2, All I Want Is You και I Still Haven’t Found What I’m Looking For.

Την ώρα της ερμηνείας τους, κοινά τους πλάνα με διαφορετικούς φωτισμούς προβαλλόντουσαν σε μία μεγάλη οθόνη, που βρισκόταν εντός του πολύ εντυπωσιακού χώρου.

Ο Bono, σύμφωνα με το Variety, προλόγισε την εμφάνιση της Lady Gaga, επισημαίνοντας ότι είναι η πιο τολμηρή και γεμάτη ζωή γυναίκα που έχει συναντήσει ποτέ, χαρακτηρίζοντάς της «θεϊκή». Τότε η Gaga εμφανίστηκε στη σκηνή με μαύρο δερμάτινο μπουφάν και μαύρα γυαλιά ηλίου.