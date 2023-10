Μάθιου Πέρι: Οι 5 καλύτερες στιγμές του ως Τσάντλερ Μπινγκ στα «Φιλαράκια»

«The One, We All Lost A Friend»... Ο Μάθιου Πέρι, ο αγαπημένος μας Τσάντλερ Μπινγκ από τα «Φιλαράκια» «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή χθες Σάββατο (28/10) προκαλώντας θλίψη και σοκ στους θαυμαστές του.

Θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος του Μάθιου Πέρι σε ηλικία 54 ετών.

Ο ηθοποιός που πέθανε το Σάββατο, έγινε γνωστός σε όλο τον πλανήτη παίζοντας τον Τσάντλερ Μπινγκ -και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία- στα αγαπημένα μας Φιλαράκια.

Υπάρχουν τόσες πολλές στιγμές του Τσάντλερ από εκείνη τη 10ετή πορεία στο Friends για να αναφέρουμε. Εδώ είναι μόνο ορισμένες από τις τόσες που θα τον θυμόμαστε, καθώς οι φαν θρηνούν τον απρόσμενο θάνατό του στα 54 του.

4η σεζόν, 2ο επεισόδιο: The One with the Embryos

Το παιχνίδι των ερωτήσεων στο οποίο Tα Φιλαράκια καλούνται να αποδείξουν πόσο καλά γνωρίζονται μεταξύ τους. Τελικά αποδεικνύεται ότι κανείς δεν είχε καταλάβει ακριβώς ποιο είναι το επάγγελμα του Τσάντλερ και πώς βγάζει τα προς το ζην. Στο τέλος του παιχνιδιού, Μόνικα και Ρέιτσελ έχασαν το όμορφο διαμέρισμά τους από τους Τσάντλερ και Τζόι.



6η Σεζόν, 24ο Επεισόδιο: The One with the Proposal

Η πρόταση γάμου που κάνει η Μόνικα στον Τσάντλερ και ο ίδιος σε εκείνη. Δεν χρειάζεται να ειπωθούν πολλά για αυτό που μερικοί μπορεί να θεωρήσουν μια από τις πιο συγκινητικές τηλεοπτικές προτάσεις όλων των εποχών – απλά παρακολουθήστε μόνοι σας και προσπαθήστε να μην κλάψετε.

O Tσάντλερ προσπαθεί να χωρίσει (αλλά δεν τα καταφέρνει) με την Τζάνις

Κάθε φορά που βλέπαμε τον Μάθιου Πέρι να παίζει με τη Μάγκι Γουίλερ, ήταν καταπληκτικό. Μια από τις πιο αστείες σκηνές μεταξύ του ήταν αυτή που ακολουθεί παρακάτω και στην οποία προσπαθεί να της πει να χωρίσουν. Τελικά τα καταφέρνει στο 8ο επεισόδιο της 3ης σεζόν «The One With The Giant Poking Device.



2η σεζόν, 13ο επεισόδιο: The One After the Superbowl: Part 2

Από το εξαιρετικό επεισόδιο μετά το Super Bowl. Η κωμωδία στα καλύτερά της.



Εδώ βλέπουμε την Τζούλια Ρόμπερτς ως γκεστ σταρ – η οποία ήταν στην πραγματικότητα η κοπέλα του Πέρι εκείνη την εποχή, όπως αποκάλυψε το 2022.

Για το επεισόδιο, έπαιξε τη Susie Moss, την παλιά του συμμαθήτρια, η οποία τον κορόιδεψε αφήνοντάς τον ουσιαστικά γυμνό σε ένα μπάνιο, παίρνοντας εκδίκηση για μια ντροπιαστική στιγμή που της προκάλεσε στο δημοτικό.



10η σεζόν, 18ο επεισόδιο: The Last One: Part 2



H τελευταία λέξη της σειράς ανήκει στον Τσάντλερ... Είμαστε στην τελευταία σκηνή στο τελευταίο επεισόδιο των αγαπημένων μας Friends.

«Να πάρουμε καφέ;»

"Σίγουρα. Που;"...

«The One, We All Lost A Friend»... Αντίο, Τσάντλερ Μπινγκ... Θα είσαι πάντα το Φιλαράκι μας...

