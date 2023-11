Λύθηκε το μυστήριο: Μάθαμε ποιος είναι ο άνδρας στο εξώφυλλο του άλμπουμ «Led Zeppelin IV»

Μετά από 52 χρόνια, μάθαμε την πραγματική ταυτότητα του άνδρα που κοσμεί το εξώφυλλο του εμβληματικού «Led Zeppelin's IV.»

Ένα ροκ μυστήριο μισού (και πλέον) αιώνα επιτέλους λύθηκε, καθώς οι ερευνητές ανακάλυψαν την ταυτότητα του άνδρα στο εξώφυλλο του άλμπουμ Led Zeppelin's IV.

Όπως λέει η ιστορία, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, Ρόμπερτ Πλαντ ανακάλυψε τη φωτογραφία του ηλικιωμένου άνδρα που κουβαλούσε στην πλάτη του μια δέσμη κλαδιών σε ένα κατάστημα με αντίκες. Στη συνέχεια, αυτή η φωτογραφία χρωματίστηκε, μπήκε σε κορνίζα και τοποθετήθηκε στον τοίχο ενός ερειπωμένου σπιτιού για να δημιουργήσει το εξώφυλλο σε αυτό που σήμερα θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα -και με τις μεγαλύτερες πωλήσεις- άλμπουμ στην ιστορία της ροκ.

Ωστόσο, η πραγματική ταυτότητα του άνδρα στον εμβληματικό δίσκο του 1971 παρέμενε άγνωστη για 52 χρόνια έως ότου ο ερευνητής του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αγγλίας (και θαυμαστής των Led Zeppelin) Μπράιαν Έντουαρτς — που εργαζόταν σε ένα άλλο έργο — βρήκε την ίδια εικόνα σε ένα φωτογραφικό άλμπουμ με τίτλο «Reminiscences of a visit to Shaftesbury... Whitsuntide 1892. Α gift to Auntie from Ernest», με τη δουλειά του φωτογράφου Έρνεστ Χάουαρντ Φάρμερ, ανέφερε το BBC.

O μυστηριώδης «stick-man» που βλέπουμε στο εξώφυλλο του άλμπουμ των Led Zeppelin Michael Ochs Archives/Getty Images

«Αναγνώρισα αμέσως τον άντρα με τα κλαδιά – συχνά τον αποκαλούν stick-man», είπε ο Έντουαρντς στο ραδιόφωνο του BBC.

Η λεζάντα στη φωτογραφία του Φάρμερ έλεγε απλώς ότι ο άνδρας ήταν "o Θάτσερ του Γουίλτσαϊρ", αλλά επιπλέον έρευνα που έγινε στην περιοχή αποκάλυψε ότι το όνομα του άνδρα ήταν Λοτ Λονγκ (ή Λόνγκγιαρ), ήταν χήρος και πέθανε το 1893, ένα χρόνο μετά που φωτογραφήθηκε. Ο Λονγκ ήταν περίπου 70 ετών τη στιγμή της φωτογραφίας.

«Οι Led Zeppelin δημιούργησαν το soundtrack που με συνόδευε από την εφηβεία μου, οπότε ελπίζω πραγματικά η ανακάλυψη αυτής της βικτωριανής φωτογραφίας να ευχαριστήσει και να διασκεδάσει τους Ρόμπερτ [Πλαντ], Τζίμι [Πέιτζ] και Τζον Πολ [Τζόουνς]», είπε ο Έντουαρντς στον Guardian.

Ο Φάρμερ, ο φωτογράφος, πέθανε το 1944, δεκαετίες πριν η εικόνα του εμφανιστεί στο εμβληματικό άλμπουμ των Led Zeppelin. Πριν από το θάνατό του, έγινε ο πρώτος διευθυντής της σχολής φωτογραφίας στο Regent Street Polytechnic. Μετά την ανακάλυψη του φωτογραφικού άλμπουμ, το Μουσείο Wiltshire θα φιλοξενήσει μια έκθεση με τη δουλειά του Φάρμερ, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής φωτογραφίας του Long.

«Μέσα από την έκθεση, θα δείξουμε πώς ο Φάρμερ αιχμαλώτιζε το πνεύμα των ανθρώπων, των χωριών και των τοπίων του Wiltshire και του Dorset που ήταν τόσο πολύ σε αντίθεση με τη ζωή του στο Λονδίνο», δήλωσε ο Ντέιβιντ Ντάουσον, διευθυντής του Μουσείου Wiltshire. «Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πώς αυτό το θέμα των αγροτικών και αστικών αντιθέσεων τονίστηκε από τους Led Zeppelin και έγινε το επίκεντρο για αυτό το εμβληματικό εξώφυλλο άλμπουμ, 70 χρόνια αργότερα».



Με πληροφορίες από το Rolling Stone



