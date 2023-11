Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος φοράει τα γιορτινά του

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ζωντανεύει την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου στις 19.00 - Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων όλο τον μήνα με αποκορύφωμα την Παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Την 1η Δεκεμβρίου το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) φορά τα γιορτινά του.

Το Παγοδρόμιο στο Κανάλι, οι Φωτιστικές Εγκαταστάσεις στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, τα πανύψηλα στολισμένα έλατα στην Αγορά και τα φωτισμένα πλατάνια κατά μήκος του Καναλιού, τα Σιντριβάνια που χορεύουν, η μεγάλη γιορτή της 1ης Δεκεμβρίου και η πάντα φαντασμαγορική Παραμονή Πρωτοχρονιάς είναι μόνο λίγες από τις εμπειρίες που έχουν γίνει πλέον παράδοση για χιλιάδες επισκέπτες, καθιερώνοντας το ΚΠΙΣΝ σε αγαπημένο χριστουγεννιάτικο προορισμό.

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Όλες οι δράσεις και εκδηλώσεις πραγματοποιούνται είτε με ελεύθερη είσοδο είτε με πολύ προσιτό εισιτήριο.

Χριστούγεννα στο ΚΠΙΣΝ - Tα Χορογραφημένα Σιντριβάνια Eftychia Vlachou

Το πρόγραμμα

1η Δεκεμβρίου στις 19.00: Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει

Αγορά ΚΠΙΣΝ

Είσοδος ελεύθερη

Την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου στις 19.00 ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει μέσα από μια λαμπερή γιορτή με οικοδέσποινα την ηθοποιό Νάντια Κοντογεώργη.

Τα 80 πλατάνια γύρω από το Κανάλι «πλημμυρίζουν» με φως, τα τρία στολισμένα έλατα δεσπόζουν στην Αγορά και οι Φωτιστικές Εγκαταστάσεις χαρίζουν λάμψη στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Το σκηνικό της, κατεξοχήν, χριστουγεννιάτικης βόλτας στην Αθήνα συμπληρώνουν το Παγοδρόμιο στο Κανάλι, με μία πίστα υψηλών προδιαγραφών για στροβιλίσματα σχεδόν πάνω στο νερό και τα Χορογραφημένα Σιντριβάνια που απογειώνουν την εμπειρία με χρώμα και φαντασία.

Το ραντεβού δίνεται στην Αγορά όπου η χορωδία νέων του El Sistema Greece ανοίγει τη βραδιά με παραδοσιακά κάλαντα και άλλα γνωστά χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Στη συνέχεια, οι Mwenso and the Shakes έρχονται απευθείας από το Χάρλεμ της Νέας Υόρκης και ξεσηκώνουν το κοινό με ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα με τίτλο “Afrofuturistic Christmas Wonderland”. Μία πληθωρική μουσική περφόρμανς πασπαλισμένη με χριστουγεννιάτικη χρυσόσκονη και all-time classic επιτυχίες όπως "Santa Claus is coming to town", "Have yourself a merry little Christmas", "Rudolph the red nose reindeer", "Winter wonderland" και "Silent night".

Πρόκειται για μια γιορτινή συναυλία που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Lincoln Center for the Performing Arts στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του Stavros Niarchos Foundation-Lincoln Center Agora Initiative, μίας σύμπραξης για τον επαναπροσδιορισμό του δημόσιου χώρου, μέρος της οποίας είναι οι «Δίδυμες Αγορές» («Twin Agoras») στο ΚΠΙΣΝ και το Lincoln Center. Όλη η εκδήλωση θα αναμεταδοθεί στο David Geffen Hall του Lincoln Center.

Η γιορτή της 1ης Δεκεμβρίου θα μεταδοθεί και σε απευθείας σύνδεση από την ΕΡΤ2. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Χριστούγεννα στο ΚΠΙΣΝ - Το Παγοδρόμιο Eftychia Vlachou

Παγοδρόμιο στο Κανάλι

01/12/2023-07/01/2024, 10.00-22.00

Ελεύθερη είσοδος με ηλεκτρονική προεγγραφή

Το Παγοδρόμιο του ΚΠΙΣΝ επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ!

Την 1η Δεκεμβρίου, το Παγοδρόμιο αναδύεται στο Κανάλι και καλεί όλους τους πατινέρ, έμπειρους και μη, να χορέψουν στον πάγο ακούγοντας τις αγαπημένες τους χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

Οι επισκέπτες συναντούν το Παγοδρόμιο, όπως πάντα, στη βόρεια όχθη του Καναλιού, στο ύψος του Κέντρου Επισκεπτών, όπου μπορούν να απολαύσουν το φωτισμένο υπερθέαμα του ΚΠΙΣΝ και τα Χορογραφημένα Σιντριβάνια καθώς στροβιλίζονται με τα παγοπέδιλά τους.

Το Παγοδρόμιο λειτουργεί καθημερινά από τις 10.00 το πρωί μέχρι τις 22.00 το βράδυ, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Η είσοδος στο Παγοδρόμιο είναι ελεύθερη με ηλεκτρονική προεγγραφή στο snfcc.org/IceRink2023.

Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

01/12/2023 – 07/01/2024

17.00 – 00.00

Είσοδος ελεύθερη

Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος μεταμορφώνεται σ’ ένα φωτεινό πόλο έλξης που πάλλεται με ενέργεια και κίνηση μέσα από τις μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις τεσσάρων καταξιωμένων ξένων δημιουργών και ενός Έλληνα. Η ελληνική πρόταση επιλέχθηκε κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης στο πλαίσιο της ευρύτερης θεματικής των φωτιστικών εγκαταστάσεων για φέτος που ήταν Gatherings: συναντήσεις ανθρώπων.

Φέτος, ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ παρουσιάζει τα εντυπωσιακά έργα για δημόσιο χώρο των Vendel και de Wolf, Tom και Lien Dekyvere και VOUW (Justus Bruns και Mingus Vogel), καθώς και της ελληνικής ομάδας Petros Dermatas: luminous dreams, και προσκαλεί το κοινό στη μαγευτική εμπειρία που συνθέτουν.

Φωτεινά, αέρινα σχήματα και πλέγματα και σπινθηροβόλες συνθέσεις δημιουργούν μία χορογραφία με υλικό το φως, ενώ, ταυτόχρονα, ενισχύουν, μέσα από την ενσώματη εμπειρία, τόσο τη διάδραση του επισκέπτη με τον δημόσιο χώρο όσο και τη δυναμική της ανθρώπινης συνύπαρξης μέσα σε αυτόν.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιπλανηθούν σε διαφορετικά σημεία του Πάρκου - στο Ξέφωτο, τον Θόλο, τον Μεσογειακό Κήπο, τα Νότια Μονοπάτια και τα Φυτεμένα Δώματα - να αλληλεπιδράσουν με τις φωτιστικές εγκαταστάσεις, να φωτογραφηθούν με τους αγαπημένους τους και να μαγευτούν από το φως.

Πιο συγκεκριμένα, στο Ξέφωτο, το Sign των Paul Vendel και Sandra de Wolf αποτελείται από καλάμια μπαμπού επενδυμένα με ταινία αλουμινίου, που υψώνονται στον ουρανό και μετασχηματίζονται σε μία συστάδα από πύρινες γλώσσες που εκπέμπουν φως και σηματοδοτούν τη φωτιά. Το έργο Rhizome των Τοm και Lien Dekyvere μεταμορφώνει τον Θόλο σε έναν ιστό που μεταφορικά αντικατοπτρίζει την έννοια του δικτύου στην εποχή της σύγχρονης τεχνολογίας. Στον Μεσογειακό Κήπο το Bloomlight του στούντιο VOUW είναι μία σειρά από φανούς που αλληλεπιδρούν με τους περαστικούς σαν ζωντανά πλάσματα. Στα Νότια Μονοπάτια η οπτικοακουστική εγκατάσταση Loops του Jonas Vorwerk δημιουργεί ένα τοπίο από πέντε φωτεινά, κυκλικά στεφάνια που παράγουν ήχο και φως σε διάδραση με τον θεατή. Τέλος, μία στάση στα Φυτεμένα Δώματα αποκαλύπτει στους επισκέπτες την εγκατάσταση Συνάθροισις των Petros Dermatas: luminous dreams, μία θάλασσα από φωτεινά σημεία, καθένα από αυτά μοναδικό, που μιλά για τη σημασία των δημόσιων συναθροίσεων στη διαμόρφωση της ατομικής μας ταυτότητας.



Όλες οι Φωτιστικές Εγκαταστάσεις είναι προσβάσιμες σε ΑμεΑ.





Χριστούγεννα στο ΚΠΙΣΝ Eftychia Vlachou

Δεκέμβριος στο ΚΠΙΣΝ: ένας μήνας γιορτής

Από την 1η Δεκεμβρίου, όταν το ΚΠΙΣΝ φωταγωγείται, μέχρι την Παραμονή Πρωτοχρονιάς με το θεαματικό σόου πυροτεχνημάτων και το μεγάλο πάρτι στην Αγορά, πολλές εκπλήξεις περιμένουν τους επισκέπτες!

Παράσταση για όλη την οικογένεια

Όπως κάθε χρόνο την περίοδο των γιορτών, οι Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύουν στον Φάρο. Φέτος, οι Burger Project, η αγαπημένη μπάντα μικρών και μεγάλων, συνεργάζονται με την Ομάδα Εν Δυνάμει, την εμβληματική κολεκτίβα καλλιτεχνών με και χωρίς αναπηρία, συγκροτούν μικτό θίασο και δημιουργούν μια πρωτότυπη μουσική παράσταση με τίτλο «Οι Ταχυδρόμοι του Αϊ Βασίλη». Ο Θάνος Κοσμίδης -ο θρυλικός Professor Cosmic των Burger Project- έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια και η Ελένη Ευθυμίου -σκηνοθέτις, ηθοποιός και σταθερή συνεργάτις των Εν Δυνάμει- αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία, σε μια εορταστική παράσταση με χιούμορ, τραγούδια και ευαισθησία που απευθύνεται στα παιδιά και όλη την οικογένεια.

Συναυλίες

Από τον Χριστουγεννιάτικο Κόσμο του ΚΠΙΣΝ δεν θα μπορούσε να λείπει η μουσική που θα πλημμυρίσει την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος! Στις 11/12 η διαπολιτισμική συμφωνική ορχήστρα και η χορωδία νέων του El Sistema Greece προσκαλούν το κοινό σε ένα χριστουγεννιάτικο ταξίδι με κάλαντα από τις πέντε ηπείρους σε μουσική διεύθυνση Κυριακής Κουντούρη. Ανήμερα τα Χριστούγεννα, το ΚΠΙΣΝ παρουσιάζει τη μουσική παράσταση εμπνευσμένη από τον «Μαγικό Αυλό» του Μότσαρτ «Οι γιορτές του Παπαγκένο», μια σύμπραξη της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ με την λιμπρετίστα Σοφιάννα Θεοφάνους και τον συνθέτη Τάσο Ρωσόπουλο σε μουσική διεύθυνση Μιχάλη Οικονόμου. Την εορταστική περίοδο κλείνει μία συναυλία-αφιέρωμα στον Elvis Presley από την Elvis Tribute Band (07/01), που θα πραγματοποιηθεί στην Αγορά με ελεύθερη είσοδο.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Όπως κάθε χρόνο, στις 31 Δεκεμβρίου, ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ φτάνει στο απόγειο της λάμψης του. Η περίφημη Παραμονή Πρωτοχρονιάς του ΚΠΙΣΝ, που έχει πλέον καθιερωθεί ως το πρωτοχρονιάτικο ραντεβού χιλιάδων επισκεπτών κάθε ηλικίας, τα έχει όλα: πατινάζ στο Παγοδρόμιο μέχρι τις 02.00, εντυπωσιακά πυροτεχνήματα, συναυλία της Idra Kayne με τη 10μελη ορχήστρα της, DJ set με τον Bill Brewster και, βέβαια, τον πρώτο αγώνα δρόμου του έτους, τον SNF RUN: 2024 FIRST RUN του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ΑMKE «Αναγέννηση & Πρόοδος», υπό την επιστημονική επίβλεψη του Sports Excellence /Α΄ Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ. Οι εγγραφές για τον αγώνα ανοίγουν την 1η Δεκεμβρίου.

360° Christmas Pop-Up Bar

Από τις 23 Δεκεμβρίου και μέχρι τις 7 Ιανουαρίου, από τις 17.00 έως τις 23.00, στο πλαίσιο του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου, η Bεράντα του Φάρου μεταμορφώνεται στο 360° Christmas Pop-Up Bar, το απόλυτο χριστουγεννιάτικο σημείο συνάντησης για τους επισκέπτες του ΚΠΙΣΝ. Με πανοραμική θέα στο ΚΠΙΣΝ και τις φωτιστικές εγκαταστάσεις του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, πρόκειται για ένα εντυπωσιακό pop up bar, ειδικά σχεδιασμένο για τις γιορτές από την αρχιτέκτονα - σκηνογράφο Ελίνα Λούκου. Γνωστοί DJs και μουσικοί παραγωγοί στα decks από τις 20.00 έως τις 22.30 και μια μεγάλη λίστα από κοκτέιλ συμπληρώνουν την εμπειρία. Το αναλυτικό πρόγραμμα των DJ sets μπορείτε να δείτε εδώ.

Περισσότερες χριστουγεννιάτικες εμπειρίες για όλους

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ φιλοξενεί, επίσης, εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες εμπνευσμένα από τις φωτιστικές εγκαταστάσεις, χορό με led hula hoop, αλλά και ένα Silent Disco Party που διοργανώνει το SNFCC Youth Council. Παράλληλα, μοσχομυριστά χριστουγεννιάτικα μπισκότα και cupcakes, λαχταριστά μελομακάρονα και panettone, κρέπες και βάφλες, ζεστή σοκολάτα και κρασί, κοκτέιλ, σούπες και πολλές άλλες γιορτινές λιχουδιές, περιμένουν τους επισκέπτες στα σημεία εστίασης του ΚΠΙΣΝ, ενώ το SNFCC Store προτείνει και φέτος πολλά ξεχωριστά δώρα.

Περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα snfcc.org/Xmas2023 καθώς και στις σελίδες του ΚΠΙΣΝ στα social media @SNFCC.



