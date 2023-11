Release Athens 2024: Judas Priest και Bruce Dickinson στην Ελλάδα τον Ιούλιο

O frontman των Iron Maiden και οι Judas Priest θα δώσουν μια εκρηκτική συναυλία στις 21 Ιουλίου στο Release Athens.

Το Release Athens 2024 υποδέχεται τους Judas Priest και τον Bruce Dickinson, την Κυριακή 21 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού.



Οι Metal Gods του Rob Halford και ο τραγουδιστής / frontman των Iron Maiden, δύο ονόματα που δεν χρειάζονται περαιτέρω συστάσεις και χαρακτηρισμούς, σε μια βραδιά-ορόσημο για τους φίλους του σκληρού ήχου στη χώρα μας.



Σημειώνουμε ότι τόσο οι Iron Maiden όσο και ο Dickinson, θα έρθουν στην Ελλάδα με νέα άλμπουμ στις μουσικές αποσκευές τους.

Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Judas Priest

Οι Judas Priest ξεκίνησαν το 1969 στο Birmingham της Αγγλίας και άλλαξαν για πάντα το πρόσωπο του heavy metal. Στα 50 και πλέον χρόνια ύπαρξής τους, δεν έχει απομείνει διθύραμβος που να μην έχει γραφτεί για την παρέα του Rob Halford.

Άγγιξαν δυσθεώρητα ύψη με albums όπως τα "Hell Bent for Leather" ('78), "British Steel", ('80), "Point of Entry" ('81), "Screaming for Vengeance" ('82), "Painkiller" ('90), "Firepower" (2018) και συνεχίζουν ακάθεκτοι μέχρι σήμερα.

Αθάνατα έπη όπως τα "The Hellion", "Electric Eye", "Riding on the Wind", "The Sentinel", "A Touch of Evil", "Rapid Fire", "You've Got Another Thing Comin'", "Painkiller", "Metal Gods", "Breaking the Law", "Living After Midnight" συγκαταλέγονται στο ατέλειωτο οπλοστάσιο τραγουδιών τους τα οποία βρίσκονται μόνιμα στην καρδιά κάθε metalhead στον πλανήτη!

Οι Judas Priest έχουν σκοπό να ξεπεράσουν την ισοπεδωτική εμφάνιση του 2022, φέρνοντας μαζί την μεγαλύτερη παραγωγή που είχαν ποτέ, αλλά και τον επερχόμενο νέο δίσκο τους. Το "Invincible Shield" κυκλοφορεί στις 8 Μαρτίου και ήδη στο single – προπομπό, "Panic Attack", ακούγονται σε πολύ μεγάλη φόρμα, ενθουσιάζοντας εκατομμύρια metal fans σε ολόκληρο τον κόσμο. Καθόλου άσχημα για μία μπάντα που βρίσκεται στο 19ο album της μακράς καριέρας της.

Bruce Dickinson

O Bruce Dickinson δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι μία από τις καλύτερες και πιο χαρακτηριστικές φωνές – και παρουσίες – του Heavy Metal και, ταυτόχρονα, ένας ανήσυχος και πολυμαθής άνθρωπος. Frontman των Iron Maiden, μίας από τις εμβληματικότερες μπάντες όχι μόνο του σκληρού ήχου αλλά ολόκληρου του φάσματος της rock μουσικής, συγγραφέας, επιχειρηματίας, πιλότος, σεναριογράφος, spoken-word performer και σίγουρος πως το 2024 θα είναι η δική του χρονιά.

Ο 7ος solo δίσκος του, "The Mandrake Project", που κυκλοφορεί στις αρχές του 2024, είναι το επόμενο βήμα σε μια λαμπρή καριέρα που ήδη διαρκεί πάνω από 45 χρόνια, ενώ το πολυαναμενόμενο πρώτο δείγμα "Afterglow of Ragnarok" θα είναι διαθέσιμο την 1η Δεκεμβρίου!

Έχοντας πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους με τους Iron Maiden, ο Dickinson ξεκίνησε ένα επιτυχημένο σερί σόλο δίσκων το 1990 με το "Tattooed Millionaire". Το 1994 έγραψε ιστορία με τις εμφανίσεις του, μέσα στο χάος του πολέμου, στη Βοσνία, οι οποίες αποτυπώθηκαν στο βραβευμένο ντοκυμαντέρ "Scream For Me Sarajevo" (2018).

Συνέχισε τη solo πορεία του, παράλληλα με τη δραστηριότητα των Iron Maiden, με χαρακτηριστικά albums όπως τα "Accident Of Birth" (1997) και "The Chemical Wedding" (1998), αλλά δεν είχε επιστρέψει σε αυτήν μετά την κυκλοφορία του “Tyranny Of Souls”, το 2005.

Το “The Mandrake Project” τον βρίσκει να ξανασμίγει με τον σχεδόν μόνιμο συνεργάτη του, τον κιθαρίστα και παραγωγό Roy Z, ο όποιος έχει συνεργαστεί τόσο με τους Judas Priest όσο και με τους Halford. Εκτός από αυτόν, η μπάντα που θα συνοδεύει τον Bruce Dickinson αποτελείται από την Tonya O’Callaghan (μπάσο), τον Dave Moreno (drums) και τον Ιταλό κημπορντίστα Mistheria.



Το βράδυ της 21ης Ιουλίου, θα ακούσουμε για πρώτη φορά αυτά τα νέα τραγούδια, φυσικά μαζί με ορισμένα Iron Maiden classics.

Εισιτήρια

Η προπώληση ξεκινάει την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου, στις 12:00, προς 50€ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί στα 55€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με πρώτη τιμή τα 150€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands&stools για όλους

Open-bar

Προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online: releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

