Διαγωνισμός Newsbomb.gr: Κέρδισε μια διπλή πρόσκληση για τη συναυλία του Bryan Adams

Το Newsbomb.gr δίνει την ευκαιρία στους αναγνώστες του να κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Bryan Adams στο ΟΑΚΑ BASKETBALL ARENA.

Ο διαγωνισμός αφορά σε 5 διπλές προσκλήσεις για την Τρίτη 5/12 ώρα: 21.00, στη συναυλία του Bryan Adams στο ΟΑΚΑ BASKETBALL ARENA (Κηφισίας 37, Κλειστό Γήπεδο Ο.Α.Κ.Α. - Μαρούσι, Αττική).

Greeks wanna rock! Με αυτήν τη φράση υποδέχτηκε το ελληνικό κοινό τον Καναδό ροκ σταρ πριν 4 χρόνια σε μια μεγαλειώδη συναυλία που δεν ξέχασε κανείς από όσους ήταν εκεί εκείνο το βράδυ.



Και ακριβώς 4 χρόνια μετά ο Bryan Adams, ο τραγουδιστής και songwriter που θεωρείται και είναι αναμφισβήτητα ένας από τους πιο συναρπαστικούς rocker στον κόσμο, επιστρέφει στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο για 2 συναυλίες, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η απίστευτη δυναμική της φωνής του και η ερμηνεία του, η ενέργεια και η εκρηκτική σκηνική παρουσία του – όλοι όσοι τον έχουν δει live μιλούν για το performance του και τις διαρκείς αλλαγές κιθάρας που κάνει τα μάτια να μην ξεκολλούν από πάνω του - εξακολουθούν να ξεσηκώνουν το κοινό πάνω από 40 χρόνια.

Ό,τι και να πει κανείς για τον Bryan Adams είναι λίγο. Ένας συγκλονιστικός καλλιτέχνης με μια μακρόχρονη και παραγωγική καριέρα που μετράει 17 studio άλμπουμ και 4 νέες κυκλοφορίες το 2022 συμπεριλαμβανομένου του “So Happy It Hurts” (προτάθηκε για Grammy) και του “Pretty Woman – The Musical”. Σε αυτά προστίθενται τα Classic pt. I και pt. II, τα οποία παρουσιάζουν νέες ηχογραφήσεις των μεγαλύτερων hits του καλλιτέχνη, τα οποία κυκλοφόρησαν ψηφιακά (ATMOS with Platoon) και είναι διαθέσιμα και ως φυσικό προϊόν (BMG).

Η μακρόχρονη καριέρα του τον έχει οδηγήσει σε αναρίθμητες βραβεύσεις και σπουδαίες τιμητικές διακρίσεις ανάμεσα στις οποίες και 3 υποψηφιότητες για Όσκαρ, 4 υποψηφιότητες για Golden Globe, ένα Grammy Award και 20 Juno Awards. Η πορεία του και οι μουσικές του επιλογές δείχνουν ξεκάθαρα ότι είναι ένα ανήσυχο πνεύμα που δεν φοβάται να πειραματιστεί και πως το μουσικό του ταξίδι δεν έχει όρια.

Πέρα όμως από την αδιαμφισβήτητη καλλιτεχνική του πορεία, ο Bryan Adams είναι ένας ενεργός ακτιβιστής που αφιερώνει χρόνο, πόρους και προσοχή στην ενημέρωση σχετικά με την καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των ζώων και άλλα σημαντικά κοινωνικά θέματα (ενδεικτικά: Live Aid, συμμετοχή σε εκστρατείες της Διεθνούς Αμνηστείας, σε εκδηλώσεις για την συγκέντρωση χρημάτων για την βοήθεια σεισμοπαθών, καταπολέμησης του αναλφαβητισμού και υποστήριξης του δικαιώματος των παιδιών να πηγαίνουν στο σχολείο σε χώρες της Ασίας, υποστηρικτής των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και της συμπερίληψης κ.ά.).

Η αναμονή της επιστροφής αυτού του τεράστιου καλλιτέχνη τελειώνει σε λίγες μέρες. Η ευρωπαϊκή του περιοδεία ξεκινάει από την Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2023 με δύο στάσεις: στην Αθήνα στις 5 Δεκεμβρίου στο ΟΑΚΑ BASKETBALL ARENA και στην Θεσσαλονίκη στις 7 Δεκεμβρίου στο PΑΟΚ SPORTS ΑRΕΝΑ.

Δύο συναυλίες που θα θυμάστε για πάντα, δύο μαγικές βραδιές με αυθεντική ροκ λάμψη που δεν πρέπει να χάσει κανείς!