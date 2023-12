Το χριστουγεννιάτικο τραγούδι που γκρέμισε το «All I Want For Christmas Is You» από την κορυφή

Η Μπρέντα Λι γιορτάζοντας τα 65 χρόνια του “Rockin’ Around The Christmas Tree”, κυκλοφορεί για πρώτη φορά το official music video για το κομμάτι

Τα ύστερα του κόσμου! Το «All I Want For Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ δεν είναι πια στην κορυφή των τσαρτ - Το χριστουγεννιάτικο τραγούδι που κατάφερε το ακατόρθωτο

Είναι γεγονός! Υπάρχει χριστουγεννιάτικο τραγούδι -αρκετών δεκαετιών αλλά πάντα διαχρονικό και αγαπημένο- που κατάφερε να εκτοπίσει τον ποπ ύμνο των Χριστουγέννων, All I Want For Christmas Is You της Μαράια Κάρεϊ, από την κορυφή των τσαρτ αυτή την περίοδο!



Ο λόγος για το πασίγνωστο «Rockin’ Around The Christmas Tree» της θρυλικής Μπρέντα Λι (Brenda Lee), το οποίο γράφει ιστορία για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι αυτός που αναφέραμε πιο πάνω, ο δεύτερος είναι επειδή βρίσκεται στο Νο1 του Billboard Hot 100 για πρώτη φορά μετά από τα 65 χρόνια κυκλοφορίας του!

Μάλιστα, η Μπρέντα Λι θέλοντας να γιορτάσει τα 65 χρόνια του «Rockin’ Around The Christmas Tree», κυκλοφορεί για πρώτη φορά το επίσημο μουσικό βίντεο για το κομμάτι. Απολαύστε το!

«Αυτό είναι καταπληκτικό! Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το "Rockin" έφτασε στο Νο. 1, 65 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, αυτό είναι τόσο ξεχωριστό! Ευχαριστώ την ομάδα του UMG/UMe που εργάστηκε τόσο σκληρά για να γιορτάσει την επέτειο του τραγουδιού φέτος. Αλλά το πιο σημαντικό, ευχαριστώ τους φαν που συνεχίζουν να το ακούν. Το τραγούδι βγήκε όταν ήμουν νέα, έφηβη και τώρα το να γνωρίζω ότι έχει απήχηση σε πολλές γενιές και συνεχίζει να έχει – είναι ένα από τα καλύτερα δώρα που έχω λάβει ποτέ. Keep on Rockin' and Merry Christmas!», δήλωσε η Μπρέντα Λι.

