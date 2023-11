Η Μαράια Κάρεϊ «ξεπάγωσε» τα Χριστούγεννα - Το εντυπωσιακό βίντεο για την έναρξη των εορτών στις ΗΠΑ

Αν υπάρχει μια τραγουδίστρια που έχει συνδέσει το όνομά της με τα Χριστούγεννα αυτή δεν είναι άλλη από την Μαράια Κάρεϊ

Για ακόμα μια χρονιά η Μαράια Κάρεϊ συνεχίζοντας την παράδοση της 1ης Νοεμβρίου, ξεκίνησε την αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα και δήλωσε: “It’s…… TIME!!!”.

Η σούπερ σταρ μοιράστηκε ένα βίντεο με την ίδια να... ξεπαγώνει ουσιαστικά τις γιορτές.

Στο video φαίνεται η ημερομηνία και η ώρα να αλλάζουν από «31 Οκτωβρίου 11:59» σε «1 Νοεμβρίου 12:00», τη στιγμή που μια πόρτα θησαυροφυλακίου ανοίγει και αποκαλύπτει την Carey μέσα σε ένα κομμάτι πάγου.

Τέσσερα άτομα που φορούν αποκριάτικες στολές, μεταξύ των οποίων ένα κεφάλι κολοκύθας και μια μάσκα από την ταινία Scream, αρχίζουν να λιώνουν τον πάγο με πιστολάκια μαλλιών πριν η Carey ξεπροβάλλει μέσα στη στολή της που θύμιζε Άγιο Βασίλη και φωνάξει «Ήρθε η ώρα!».

Στη συνέχεια αρχίζει να παίζει το κλασσικό εορταστικό της τραγούδι “All I Want for Christmas Is You”, ενώ η ίδια χαίρεται στο χιόνι που πέφτει μαζί με τα 12χρονα δίδυμα παιδιά της, Moroccan και Monroe.