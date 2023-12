Πολιτιστική ατζέντα Newsbomb.gr με Parov Stelar, «Maestro» και χριστουγεννιάτικους εφιάλτες

Τζωρτζίνα Ντούτση

08/12/2023 15:12

Ο Parov Stelar επιστρέφει στην Αθήνα για ένα διήμερο πάρτι, ενώ η Δήμητρα Γαλάνη ετοιμάζεται να μας παρουσιάσει στο VOX ένα best of μιας 55χρονης καριέρας που όλοι έχουμε ανάγκη. Μην χάσετε τη συναυλία - γιορτή του Νίκου Πορτοκάλογλου στο Christmas Theater αλλά και τη νέα έκθεση του Γιάννη Ξανθούλη στην γκαλερί genesis.



Oι φαν του τρόμου αξίζει να ζήσουν μια τρομακτική εμπειρία στο φεστιβάλ "Horror Things", στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, ενώ οι φίλοι του κινηματογράφου θα απολαύσουν τον «Μαέστρο» Μπράντλεϊ Κούπερ.



Και επειδή Χριστούγεννα είναι, όλο και κάποιο γιορτινό δρώμενο θα συναντήσετε σε δρόμους και γειτονιές της Αθήνας.

Μουσική

Parov Stelar, Floyd



Την Παρασκευή 15 και το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, ο Αυστριακός βασιλιάς του electro-swing, Parov Stelar και η καταπληκτική μπάντα του θα καταλάβουν τη σκηνή του νέου συναυλιακού χώρου της Αθήνας, προσκαλώντας μας σε ένα ατελείωτο Χριστουγεννιάτικο πάρτι. Οι δύο βραδιές θα αποτελέσουν μια αξέχαστη εμπειρία με τον Parov Stelar και τη μπάντα του, σε κλειστό χώρο μετά από πολλά χρόνια.



O Marcus Fuereder, γνωστός σε όλους μας ως Parov Stelar, είναι ο βασιλιάς του Electro Swing. Το 2024, συμπληρώνει 20 χρόνια ασταμάτητης πορείας γεμάτη μεγάλα hits! “Catgroove”, “Booty Swing”, “All Night”, “The Princess”, “Chambermaid Swing”, “The Sun”, ‘’The Burning Spider”, “Mojo Radio Gang”, “Voodoo Sonic”, “Matilda” και πολλά ακόμα.

Δήμητρα Γαλάνη - Παυλίνα Βουλγαράκη, VOX

Δήμητρα Γαλάνη και Παυλίνα Βουλγαράκη στο VOX από την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου Gella Valavani

Με αφορμή το νέο της άλμπουμ «Είσοδος Κινδύνου», η Δήμητρα Γαλάνη έρχεται τον Δεκέμβριο στο VOX και παρουσιάζει το best of μιας 55χρονης καριέρας. Μια αναδρομή στα πολύ αγαπημένα τραγούδια που όλοι ζητούσαν και περιμένουν, σε 8 μοναδικές παραστάσεις και με μια υπέροχη μπάντα στο πλευρό της. Στη σκηνή μαζί της και η δημιουργός και ερμηνεύτρια Παυλίνα Βουλγαράκη. Από Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου

και για 8 παραστάσεις.

Πυξ Λαξ, Christmas Theater



Μετά το διπλό «sold out» στο ανακαινισμένο θέατρο του Λυκαβηττού τον Σεπτέμβριο του 2023, οι Πυξ Λαξ έρχονται στο Christmas Theater τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου. Για να θυμηθούμε τις μαγικές στιγμές που ερωτευτήκαμε, να τραγουδήσουμε μαζί για τους εκπληρωμένους και ανεκπλήρωτους έρωτες μας και για τις παλιές αγάπες που πήγαν στον παράδεισο. Να θυμηθούμε τι είναι αυτό που μας ενώνει, να ξανανιώσουμε, να συγκινηθούμε και γιατί όχι, να ερωτευτούμε ξανά.



Paradise Lost, Fuzz Live Music Club



Οι Paradise Lost, πιο δυνατοί από ποτέ, έρχονται στην Αθήνα, στο Fuzz Live Music Club, στις 10 Δεκεμβρίου 2023 στο πλαίσιο της περιοδείας τους «Embers of Europe» για να γιορτάσουν μαζί μας τα 30 χρόνια του Icon.

Νίκος Πορτοκάλογλου, Christmas Theater

Δυο μέρες μετά την ονομαστική του εορτή, στις 8 Δεκεμβρίου, ο Νίκος Πορτοκάλογλου έρχεται στο Christmas Theater για μια συναυλία – γιορτή, με φίλους και για φίλους.

O Νίκος Πορτοκάλογλου μαζί με τις αγαπημένες ερμηνεύτριες Γιώτα Νέγκα, Ιουλία Καραπατάκη και Βίκυ Καρατζόγλου θα ενώσει σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, όπου όλα χωράνε κι όλα δένουν αρμονικά.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου σε μια γιορτή με φίλους, στις 8 Δεκεμβρίου Νίκος Ραζής/ Newsbomb.gr

Η συναυλία στο Christmas Theater θα περιέχει τα πιο αγαπημένα τραγούδια από το ρεπερτόριο του σε νέες διασκευές και ερμηνείες των εκλεκτών καλεσμένων του. Κάποιες από τις μεγάλες επιτυχίες του τραγουδοποιού θα φωτιστούν ξανά με τις τρεις ξεχωριστές γυναικείες φωνές και κάποια απροσδόκητα ντουέτα. Θα περιέχει επίσης και μικρά επιλεγμένα στιγμιότυπα από τις εντυπωσιακές ενάρξεις της αγαπημένης μουσικής εκπομπής Μουσικό Κουτί.

Τζώρτζια και Ευρυδίκη, Σταυρός του Νότου Plus

Αμέσως μετά από μια επιτυχημένη καλοκαιρινή περιοδεία, η Ευρυδίκη και οι Μπλε έρχονται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Σταυρό του Νότου, από το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου και κάθε Σάββατο.

Θέατρο

The Humans, Θέατρο Μουσούρη



Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης παρουσιάζει στο θέατρο Μουσούρη ένα σημαντικό έργο, που μιλά με διαύγεια, χιούμορ, τρυφερότητα και βαθιά αγάπη για «τη ζωή, όπως προσπαθούμε να τη ζήσουμε». Πρόκειται για το “The Humans” – το συναρπαστικό, βραβευμένο με Tony Award, θεατρικό έργο του Στίβεν Κάραμ, που έχει αποσπάσει διθυραμβικά σχόλια από κοινό και κριτικούς όπου έχει παιχτεί.

Οι πρωταγωνιστές της παράστασης

Με ένα σύνολο εξαιρετικών πρωταγωνιστών επί σκηνής (Θέμις Μπαζάκα, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Κωνσταντίνος Ασπιώτης, Μαρία Πετεβή, Ειρήνη Μακρή, και η Ξένια Καλογεροπούλου) σε μετάφραση και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, το "The Humans" προσφέρει μια σπάνια ματιά στη συλλογική ανθρώπινη ψυχή.

Πρόγραμμα παραστάσεων: Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή στις 21:00, Σάββατο στις 18:00 και 21:00, Κυριακή στις 19:00

Επιπλέον παραστάσεις εορταστικού προγράμματος: Δευτέρα 25/12 στις 21:00, Τρίτη 26/12 στις 18:00 και 21:00, Δευτέρα 1/1/2024 στις 21:00, Τρίτη 2/1/2024 στις 21:00

Σινεμά

O Μαέστρος (Maestro)

H δεύτερη σκηνοθετική απόπειρα του Μπράντλεϊ Κούπερ, τον οποίο συναντάμε και στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η ταινία αποτελεί μια επιβλητική και ατρόμητη ερωτική ιστορία, εξιστορώντας το χρονικό μιας σχέσης ζωής ανάμεσα στο πολιτισμικό είδωλο Λέοναρντ Μπέρνσταϊν (Μπράντλεϊ Κούπερ) και την Φελίσια Μοντεαλέγκρε (Κάρεϊ Μάλιγκαν). Ένα γράμμα αγάπης στη ζωή και την τέχνη, μία συναισθηματικά επική απεικόνιση της οικογένειας και της αγάπης.

Βιβλίο

Η φόνισσα, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Ένα από τα κορυφαία έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας που σημάδεψε γενιές αναγνωστών, επανακυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο λόγω της κινηματογραφικής του μεταφοράς από την Εύα Νάθενα.

Η φόνισσα, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Σήµερα, σε µια εποχή όπου η φύση, η τόσο εγκωµιασµένη από τον Αλέξανδρο Παπαδιαµάντη, έχει εγκαταλείψει τον άνθρωπο στο έλεος της µοναξιάς και της αυτοκαταστροφικής του µανίας, όπου η ζωή δεν είναι πια µοναδική και αναντικατάστατη, ο δε θάνατος έχει ευτελιστεί, η Φόνισσα είναι µια κιβωτός, από τις ελάχιστες που έχουν αποµείνει, για να µπορέσει ο άνθρωπος να παρηγορηθεί και να ξαναθυµηθεί την πραγµατική αξία και τον αληθινό του προορισµό: την πραγµάτωση της αγάπης. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης, όπως και ο ισοϋψής του Γεώργιος Βιζυηνός, δεν δίστασε να βάψει τα συγγραφικά του χέρια µε τα πιο άνοµα και ανόσια αίµατα. Και πράττοντάς το, άνοιξε εσαεί τις πύλες του αναγνωστικού παραδείσου.

Aπόσπασμα από το προλογικό σημείωμα του Κώστα Ακρίβου

Μην χάσετε

Το μεγαλύτερο φεστιβάλ τρόμου της Ελλάδας, "Horror Things", επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου. Το πρώτο διαδραστικό σινεμά της Ελλάδας, Cinema Alive, μας καλεί να ζήσουμε όλους τους σκοτεινούς μας φόβους σε ένα Horror Theme Event για 6 μοναδικές παραστάσεις:

8/12 FRIDAY THE 13TH PART VI: JASON LIVES

9/12 REC

10/12 SHAUN OF THE DEAD

15/12 INSIDIOUS

16/12 THERING (RINGU)

17/12 ZOMBIELAND

- Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 16ετών

- Η είσοδος απαγορεύεται σε άτομα με:

- Καρδιακά προβλήματα

- Επιληψία

- Εγκυμονούσες



Ένα τρομακτικό υπερθέαμα και μια πρωτόγνωρη εμπειρία με περισσότερους από 40 ηθοποιούς και ανιματέρ, πολύ σκοτάδι και ειδικά εφέ που θα σας κρατήσει ξύπνιους για πολλές νύχτες. Σκηνικά βγαλμένα από θρίλερ, ειδικά εφέ, horror visuals, φωτισμοί, θεματικό μενού και spooktacular cocktails σας περιμένουν στις 8, 9, 10, 15, 16, 17 Δεκεμβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου στο εντυπωσιακό Χριστουγεννιάτικο πάρκο Le Mystere Melies.

O Γιάννης Ξανθούλης παρουσιάζει την έκθεση «Ζωγραφιές διά πάσαν νόσον…». Τα εγκαίνια θα γίνουν την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου (στις 20.00) ενώ η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 5 Ιανουαρίου 2024. Την καλλιτεχνική διεύθυνση και την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφει ο Γιώργος Τζάνερης. Aυτή θα είναι η τελευταία έκθεση της χρονιάς 2023 για την gallery genesis που παράλληλα κλείνει έναν επιτυχημένο κύκλο 14 χρόνων στην Οδό Χάρητος στο Κολωνάκι.

Επίσης, μην ξεχάσετε να ρίξετε μια ματιά στο πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων, καθώς και του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.





