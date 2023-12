«Freud's Last Session»: Επίσημο τρέιλερ και ένα ακόμα Όσκαρ για τον Άντονι Χόπκινς

Ο Άντονι Χόπκινς θα υποδυθεί τον «πατέρα» της ψυχανάλυσης στην επερχόμενη ταινία «Freud’s Last Session».

Αποκαλύφθηκε το επίσημο τρέιλερ του «Freud's Last Session» με τον σπουδαίο Άντονι Χόπκινς στο ρόλο του Σίγκμουντ Φρόιντ.



Στην ταινία θα δούμε ένα δυνατό ντιμπέιτ ανάμεσα σε δύο λαμπρές προσωπικότητες του 20ού αιώνα, τον Φρόιντ και τον συγγραφέα C.S. Lewis (Μάθιου Γκουντ) o οποίος υποδύεται τον ακαδημαϊκό που αργότερα έγινε γνωστός για το βιβλίο «Χρονικά της Νάρνια».



Σημειώνεται ότι η ιστορία τοποθετείται στην αυγή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και περιστρέφεται γύρω από τη συνάντηση του Αυστριακού θεμελιωτή της ψυχανάλυσης με τον Lewis στο σπίτι του πρώτου στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητούν την ύπαρξη του Θεού. Αν και στην πραγματικότητα δεν συναντήθηκαν ποτέ, οι συνομιλίες τους είναι εμπνευσμένες από τα γραπτά τους.



Επίσης, η ταινία εξερευνά την ξεχωριστή σχέση του Φρόιντ με την κόρη του, Άννα την οποία υποδύεται η Λιβ Λίζα Φράις (Babylon Berlin, Hilde With Love), καθώς και την αντισυμβατική σχέση του Lewis με τη μητέρα του καλύτερού του φίλου.

Στη σύνοψη αναφέρεται: «Λονδίνο, 3 Σεπτεμβρίου 1939. Ο κόσμος βρίσκεται στο χείλος του πολέμου. Τις τελευταίες μέρες του, ο Σίγκμουντ Φρόιντ, που με την κόρη του έχουν δραπετεύσει από το ναζιστικό καθεστώς, δέχεται επίσκεψη από τον Don C.S. Lewis (Τα Χρονικά της Νάρνια). Την ημέρα αυτή, δύο από τα μεγαλύτερα μυαλά του 20ού αιώνα συμμετέχουν στενά σε μια μνημειώδη συνεδρία σχετικά με την πίστη στο μέλλον της ανθρωπότητας και την ύπαρξη του Θεού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραγωγή έχει αναδημιουργήσει στην Ιρλανδία το λονδρέζικο σπίτι του Σίγκμουντ Φρόιντ. Στην κατοικία περιλαμβάνονται το γραφείο, ο καναπές του και άλλα υπάρχοντά του. Ο Φρόιντ τα είχε τοποθετήσει σχολαστικά στο σπίτι του στο Χάμστεντ, στα βόρεια του Λονδίνου για να μοιάζουν ακριβώς με το γραφείο που είχε αφήσει πίσω του στη Βιέννη για να γλιτώσει από τη ναζιστική δίωξη το 1938.



Η ταινία «Freud’s Last Session», βασίζεται στο διάσημο θεατρικό του Μαρκ Σεν Ζερμέν. Η σκηνοθεσία ανήκει στον Μάθιου Μπράουν (The Man Who Knew Infinity) και το σενάριο στον Μαρκ Σαιντ Ζερμαίν.



H ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 22 Δεκεμβρίου.



