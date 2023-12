Πολιτιστική ατζέντα του Newsbomb.gr: Πρωτοχρονιά με Λάνθιμο

Τζωρτζίνα Ντούτση

29/12/2023 15:05

Η χρονιά φτάνει στο τέλος της με τα ρεβεγιόν και τα πάρτι της Παραμονής Πρωτοχρονιάς να έχουν την τιμητική τους. Εσείς το μόνο που χρειάζεται είναι να βάλετε την παρέα και την καλή σας διάθεση ώστε να σας βρει ο νέος χρόνος με χαρά, χαμόγελο και αισιοδοξία.

Φαντασμαγορικό θέαμα με πυροτεχνήματα στην Ακρόπολη

Το κέντρο της Αθήνας είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί το 2024 με ένα μεγάλο live πάρτι στη σκηνή που έχει στηθεί στην Πλατεία Συντάγματος και τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Μαρίνα Σάττι να μας ξεσηκώσουν με τις μουσικές και τα τραγούδια τους. Συμμετέχει και φέτος η Βαρβάκειος Αγορά, παράλληλα με τη μεγάλη γιορτή που θα στηθεί στο Σύνταγμα. Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, το μεγάλο «Varvakeios NYE Party» των Street Outdoors φέρνει από τις 11 το βράδυ καταξιωμένους DJ και παραγωγούς σε ένα αξέχαστο πρωτοχρονιάτικο πάρτι γεμάτο ρυθμό και χορό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.



Την ίδια στιγμή, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μας προσκαλεί να υποδεχτούμε δυναμικά τη νέα χρονιά με φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα, ζωντανή μουσική, ένα μεγάλο πάρτι, τον πρώτο αγώνα δρόμου της χρονιάς και φυσικά πατινάζ μέχρι αργά! Το πρόγραμμα της Παραμονής Πρωτοχρονιάς ανοίγει στις 22.30 με την Idra Kayne σε ένα θεαματικό μουσικό show που θα παρουσιάσει μαζί με την 10μελή ορχήστρα της. Ένα μουσικό ταξίδι στις disco, soul, hip hop και RnB επιτυχίες που άφησαν εποχή από τη δεκαετία του ’80 μέχρι σήμερα.

Εντυπωσιακά πυροτεχνήματα από το ΚΠΙΣΝ θα φωτίσουν και φέτος τον αττικό ουρανό

Ο χρόνος αλλάζει με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα που θα φωτίσουν τον αττικό ουρανό, ενώ, αμέσως μετά δίνεται το σήμα εκκίνησης για τον πρώτο αγώνα δρόμου της χρονιάς, τον καθιερωμένο πλέον SNF RUN: 2024 FIRST RUN του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Στην Αγορά θα στήνεται ένα μεγάλο πάρτι με εμβληματικούς Djs. Φέτος, υποδεχόμαστε τον Bill Brewster, έναν από τους ιδρυτές του φημισμένου dance club Fabric στο Λονδίνο, ευρύτερα γνωστό για τον ευφάνταστο τρόπο με τον οποίο μιξάρει πολλά διαφορετικά είδη μουσικής -από acid house και hip hop, μέχρι disco και rock- φτιάχνοντας ατμοσφαιρικά πάρτι όπου κι αν βρίσκεται. Από το πρόγραμμα της Παραμονής Πρωτοχρονιάς δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι εντυπωσιακές χορογραφίες των Σιντριβανιών στο Κανάλι, ενώ οικοδεσπότες της λαμπερής γιορτής είναι η Νάντια Κοντογεώργη και ο Μίνως Θεοχάρης.

Αφήνουμε για λίγο τα πάρτι της Παραμονής σε κλαμπ, μουσικές σκηνές, γειτονιές και πλατείες, για να αναφερθούμε στην αξεπέραστη μουσική του βραβευμένου με Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα και Γκράμυ συνθέτη Χανς Ζίμερ και στην συναυλία που θα απολαύσουμε στο Christmas Theater την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2024. Με 80 μουσικούς και συνεργάτες κάθε συναυλία της ορχήστρας Lords of the Sound αποτυπώνεται αξέχαστα στο μυαλό και στην καρδιά των χιλιάδων θαυμαστών του Χανς Ζίμερ ανά των κόσμο αλλά και ανθρώπων που παρακινημένοι από τις μουσικές που έχουν «ντύσει» αγαπημένες τους ταινίες τις παρακολουθούν για πρώτη φορά ζωντανά.



Ο Ζίμερ έχει κερδίσει δύο Όσκαρ Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής για τον Βασιλιά των Λιονταριών και το Dune. Στην παράσταση θα ακούσουμε μουσικά θέματα από ταινίες όπως: Lion King, Gladiator, The Last Samurai, Pirates of the Caribbean, The Dark Knight, Inception, Man of Steel, Batman, Interstellar, Dunkirk, Spiderman 2, Madagascar, No Time to Die.

Ελένη Βιτάλη, Μουσική σκηνή Βαβέλ



Η Ελένη Βιτάλη σε μία λαμπερή βεγγέρα στη νέα μουσική σκηνή Βαβέλ! Με την πιο απρόσμενη παρέα σ' ένα αναπάντεχο μουσικό αντάμωμα! Αυτόν τον χειμώνα, η Ελένη Βιτάλη έρχεται στη μουσική σκηνή Βαβέλ (Πέτρου Ράλλη 29 και Κρήτης 1) για να μας ζεστάνει με τις αυθεντικές ερμηνείες της και να φωτίσει τις χειμωνιάτικες νύχτες μας με το άστρο της. Μαζί με την Ελένη Βιτάλη και τους ΤΖΟΥΜ, μια μουσική παρέα με τραγούδια κάθε είδους: Θοδωρής Κοτονιάς, Νίκη Ξυλούρη και Sadahzinia.

Γιορτές με τον «Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας», στο ανακαινισμένο Embassy

Ο ιστορικός κινηματογράφος «Embassy», στο Κολωνάκι, επαναλειτουργεί ως χώρος πολιτισμού με μία μαγική παράσταση για όλη την οικογένεια «Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας». Το θρυλικό μιούζικαλ που έχει συγκινήσει και ενθουσιάσει εκατομμύρια θεατών σε ολόκληρο τον κόσμο, «Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας», έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε απόδοση-σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης στο ρόλο του Γουίλι Γουόνκα

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης στο ρόλο του Γουίλι Γουόνκα, ο μικρός Σπύρος Ντούγιας στο ρόλο του Τσάρλι, ο Πέτρος Ξεκούκης στο ρόλο του Παππού Τζo, ζωντανή ορχήστρα και 30μελής θίασος.

Βλέπουμε και διαβάζουμε το Poor Things

H ταινία



Το 2024 κάνει ποδαρικό με τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, Poor Things. Έχοντας ήδη βραβευτεί με τον Χρυσό Λέοντα της Βενετίας και με 7 υποψηφιότητες στις φετινές Χρυσές Σφαίρες, η ταινία έρχεται στα ελληνικά σινεμά την 1η Ιανουρίου.

Από τον δημιουργό Γιώργο Λάνθιμο και σε παραγωγή της Έμα Στόουν, έρχεται η απίστευτη ιστορία και η φανταστική εξέλιξη της Bella Baxter (Στόουν), μιας νεαρής γυναίκας που ανασταίνεται χάρη στον ιδιοφυή και αντισυμβατικό επιστήμονα Δρ. Godwin Baxter (Γουίλεμ Νταφόε). Υπό την προστασία του Baxter, η Bella ανυπομονεί να μάθει. Διψασμένη από την εμπειρία που στερείται, η Bella το σκάει με τον Duncan Wedderburn (Μαρκ Ράφαλο), έναν ικανό και με αμβλυμμένη ηθική δικηγόρο, σε μια περιπέτεια περιπλάνησης σε όλες τις ηπείρους. Απελευθερωμένη από τις προκαταλήψεις και τα στεγανά της εποχής της, η Bella αποφασιστικά επιδιώκει να δώσει τη μάχη της για την ισότητα και την ελευθερία.

Το βιβλίο

Την πρώτη ημέρα της νέας χρονιάς, από τις εκδόσεις Ελληνικά γράμματα κυκλοφορεί το ομώνυμο μυθιστόρημα του Άλισντερ Γκρέι στο οποίο βασίστηκε η ταινία του Λάνθιμου. Η νέα έκδοση του βιβλίου κυκλοφορεί με το συλλεκτικό εξώφυλλο από την επίσημη αφίσα της ταινίας.

Poor Things (Xαμένα Κορμιά) του Άλισντερ Γκρέι, με το εξώφυλλο από την επίσημη αφίσα της ταινίας του Λάνθιμου

Οι φιλοδοξίες του Θεόνικου Μπάξτερ να δημιουργήσει την τέλεια σύντροφο παίρνουν σάρκα και οστά όταν ανακαλύπτει τη σορό της όμορφης Μπέλλας, την οποία επαναφέρει στη ζωή με ένα επιστημονικό θαύμα που θυμίζει Φρανκεστάιν. Ωστόσο, το όνειρό του κατακρημνίζεται από τον θυελλώδη έρωτα του Δόκτορα Άρτσιμπαλντ ΜακΚέρι για εκείνη.

Όμως η Μπέλλα έχει τις δικές της επιθυμίες να κυνηγήσει. Έτσι, αφήνεται σε πάθη και πόθους, σε ένα οδοιπορικό που την οδηγεί από αριστοκρατικά καζίνο σε καταγώγια της Αλεξάνδρειας και στο περιθωριακό Παρίσι. Εξερευνώντας τη θέση της ως γυναίκας στη σκιά της πατριαρχίας, η Μπέλλα ξέρει ότι είναι στο χέρι της να κατακτήσει την ελευθερία της και να αποφασίσει τι νόημα έχει η αληθινή αγάπη στη ζωή της.



Το πιο δημοφιλές βιβλίο του Άλισντερ Γκρέυ είναι μια ιστορία για την ουσία της αγάπης και την επιστημονική τόλμη, αλλά κυρίως για την αξία της ελευθερίας των επιλογών μας στη ζωή. Ένα σύγχρονο κλασικό μυθιστόρημα που θα λάτρευαν η Μαίρη Σέλλεϋ, ο Λιούις Κάρολ και ο Άρθουρ Κόναν Ντόυλ.





