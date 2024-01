Duran Duran: 10 τραγούδια που θέλουμε να ακούσουμε στη συναυλία τους στο Release Athens 2024

Επιλέξαμε 10 τραγούδια της αγαπημένης μπάντας των Duran Duran που επιτέλους θα είναι στο Release Athens τον φετινό Ιούλιο.

Πολλές και φέτος το καλοκαίρι οι σπουδαίες συναυλίες, «σπαζοκεφαλιά» σε ποιες θα αποφασίσεις να πας, αλλά την Πέμπτη 18 Ιουλίου, ισχύει το… κλισέ: Oλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πλατεία Νερού.

Εκείνη την ημέρα, το Release Athens υποδέχεται τους Duran Duran, την αγαπημένη μπάντα που μεγαλούργησε μεν στα 80s, αλλά συνεχίζει έως και σήμερα με την σταθερή της σύνθεση, να κυκλοφορεί δίσκους που νιώθεις πως δημιουργήθηκαν από μια μπάντα που τώρα ξεκινά!

Πρόσθεσε το φαντασμαγορικό σόου τους, μαζί με μερικά ακόμα σπουδαία ονόματα που θα ανακοινωθούν, και η 18η Ιουλίου έχει ήδη σημειωθεί στο ημερολόγιό μας!

Επιλέξαμε 10 εξαιρετικά τραγούδια από έναν μακρύ κατάλογο επιτυχιών και ορόσημων στην καριέρα τους, που ελπίζουμε να τα ακούσουμε όλα στην Πλατεία Νερού.

Hungry Like the Wolf

Ο δεύτερος δίσκος τους "Rio" (1982), εδραίωσε τη θέση τους ως ένα τα απόλυτα pop icons της εποχής. Το ομώνυμο κομμάτι του άλμπουμ, μαζί με singles όπως τα "Hungry Like the Wolf" και "Save a Prayer", ανέδειξαν τον καινοτόμο ήχο και την ικανότητά τους να γράφουν εθιστικές pop μελωδίες, σε συνδυασμό με εντυπωσιακά βίντεο κλιπ τα οποία έγιναν συνώνυμο της εποχής του MTV.

Save a Prayer

The Wild Boys

Υπάρχει κανείς εκεί έξω που δεν λατρεύει αυτό το τραγούδι; Aκριβώς, κανείς!

A View To A Kill

Και μόνο το γεγονός πως είναι τo μοναδικό τραγούδι από ταινία James Bond που κατάφερε να γίνει Nο1 στις ΗΠΑ, λέει πολλά!

Notorious

Mega-hit, αγαπημένο των απανταχού Duranies. Όλοι οι άνω των 40 το έχουν χορέψει, ήρθε ο καιρός και για τους υπόλοιπους.

Ordinary World

Ένα από πιο μελαγχολικά και συναισθηματικά τραγούδια τους, αλλά ακόμα ένα νούμερο 1 στις ΗΠΑ και μια από τις καλύτερες ερμηνείες του Simon Le Bon.

Come Undone

Το δεύτερο mega hit από το "Wedding Album" που μαζί με το "Ordinary World" τους έβαλε θριμαβευτικά και στο 90s.

Pressure Off

Aκόμα ένα pop διαμαντάκι, ξανά σε παραγωγή Mark Ronson και συμμετοχή του μέγα Nile Rodgers και φωνητικά της Janelle Monae.

Anniversary

Η δεκαετία που διανύουμε τους βρίσκει σε φουλ φόρμα, με ένα τραγούδι που είναι ταυτόχρονα νοσταλγικό και τόσο σύγχρονο. Διασκέδαση πάνω απ’ όλα.

Black Moonlight

Στα τέλη του 2023, οι Duran Duran κυκλοφόρησαν το "Danse Macabre" με τρία νέα τραγούδια με το εθιστικό "Black Moonlight" να ξεχωρίζει και έξι διασκευές σε κομμάτια όπως το “Psycho Killer” των Talking Heads, το “Spellbound” των Siouxsie and the Banshees και το “Paint It Black” των Rolling Stones.

